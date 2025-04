MÄRKTE ASIEN/Hausse nach US-Zollaufschub - Tokio über 8% fester - Seoul +5,4%

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES - Mit einem Kursfeuerwerk reagieren die Aktienmärkte in Ostasien am Donnerstag darauf, dass US-Präsident Donald Trump eine 90-tägige Aussetzung der zuvor angekündigten gegenseitigen Zölle für alle Handelspartner außer China verfügt hat. Bereits an den US-Börsen waren darauf die Kurse massiv nach oben geschossen mit Indexgewinnen bis über 12 Prozent bei den technologielastigen Nasdaq-Indizes.

Am stärksten fällt die Erholungsbewegung in Tokio aus. Der Nikkei-225-Index schnellt um 8,4 Prozent auf 34.377 Punkte nach oben. In Kospi haussiert der Kospi um 5,4 Prozent, der S&P/ASX in Sydney macht nach dem auch dort vorangegangenen Kursdebakel 4,6 Prozent gut.

Auch an den chinesischen Börsen legen die Indizes zu, allerdings weniger, obwohl Trump China von dem Zollaufschub explizit ausgenommen hat, womit Waren aus dem Reich der Mitte nun insgesamt mit 125 Prozent Einfuhrzoll belastet werden. Der HSI in Hongkong verbessert sich um 1,9 Prozent, der Shanghai-Composite gewinnt 0,9 Prozent.

Stabilisierend könnte an den chinesischen Börsen wirken, dass laut der staatlichen Zeitung Securities Daily jetzt der richtige Zeitpunkt für eine Senkung der Zinssätze und des Mindestreservesatzes der Banken sein könnte. In einem Artikel auf der Titelseite heißt es, es gebe noch Spielraum für eine Senkung des Mindestreservesatzes, der derzeit bei durchschnittlich 6,6 % liegt, sowie für eine Senkung der Kreditkosten für die von der Zentralbank über ihre strukturellen geldpolitischen Instrumente bereitgestellten Mittel. Eine solche Lockerung könnte plötzliche externe Schocks abmildern, starke politische Signale aussenden, das Vertrauen stärken und die Markterwartungen stabilisieren.

Trump hatte am Mittwochabend gesagt, dass die gegenseitigen Zölle mit sofortiger Wirkung auf 10 Prozent gesenkt würden. "Aufgrund des mangelnden Respekts, den China den Weltmärkten entgegenbringt, erhöhe ich hiermit den von den Vereinigten Staaten von Amerika gegenüber China erhobenen Zollsatz mit sofortiger Wirkung auf 125 Prozent", schrieb Trump auf Truth Social.

Mit dem Zollaufschub ist die Hoffnung zurück, dass in Verhandlungen mit den USA für alle Seiten günstigere Ergebnisse für die zukünftigen Handelsbeziehungen erreicht werden können und eine globale Rezession vermieden wird, wie sie zuvor vielfach befürchtet wurde.

An den Rentenmärkten geht es in Reaktion auf die neue Entwicklung mit den Renditen nach oben. Zuvor waren sie teils sehr stark gefallen, weil die Märkte auf eine geldpolitische Lockerung spekuliert hatten wegen der Gefahr eines Konjunkturabschwungs als Folge der Zölle.

Die Ölpreise kommen im asiatisch dominierten Handel zwar um gut 1 Prozent zurück, sie waren am Vorabend aber auch mit der Zoll-Neuigkeit stark gestiegen um bis zu knapp 8 Prozent.

Unter den Einzelwerten geht es beispielsweise für die schwer gebeutelten Finanz- und Halbleiterwerte massiv nach oben. Mitsubishi UFJ gewinnen rund 10 Prozent, Sumitomo Mitsui Financial knapp 7 Prozent. Ebenfalls in Tokio machen Advantest einen Satz 13,2 Prozent und Renesas um 14,2 sowie Tokyo Electron um 11,7 Prozent. Softbank verteuern sich um 10,5 Prozent In Seoul gewinnen SK Hynix 9,6 und Samsung Electronics 5,7 Prozent. Hyundai Motor gewinnen 6,7 Prozent, in Tokio ziehen die Autotitel Nissan, Toyota, Mazda und Honda zwischen knapp 4 und 9 Prozent an.9 Prozent an.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 7.717,80 +4,6% -8,0% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 34.376,56 +8,4% -17,3% 08:00

Kospi (Seoul) 2.417,02 +5,4% +0,7% 09:00

Schanghai-Comp. 3.216,41 +0,9% -6,2% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 20.651,86 +1,9% +0,2% 10:00

TDEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 09:45 % YTD

EUR/USD 1,0984 0,3 1,0953 1,1047 +5,9%

EUR/JPY 161,08 -0,2 161,42 160,64 -1,6%

EUR/GBP 0,8549 0,1 0,8541 0,8620 +3,8%

GBP/USD 1,2848 0,2 1,2821 1,2815 +1,9%

USD/JPY 146,65 -0,5 147,40 145,42 -7,0%

USD/KRW 1.446,80 -2,7 1.446,80 1.476,90 +0,8%

USD/CNY 7,2123 -1,0 7,2123 7,2495 +1,0%

USD/CNH 7,3563 0,1 7,3464 7,3777 +1,3%

USD/HKD 7,7619 0,0 7,7612 7,7599 +0,0%

AUD/USD 0,6172 0,3 0,6154 0,6013 -3,8%

NZD/USD 0,5685 0,7 0,5647 0,5554 -1,2%

BTC/USD 81.703,10 -1,9 83.323,10 77.886,85 -17,5%

ROHOEL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 61,64 62,78 -1,8% -1,14 +1,6%

Brent/ICE 64,70 65,72 -1,6% -1,02 -16,7%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 3.127,01 3.082,96 +1,4% +44,05 +13,7%

Silber 28,35 28,38 -0,1% -0,03 -2,2%

Platin 853,6 859,38 -0,7% -5,78 -3,6%

Kupfer 4,4185 4,1925 +5,4% +0,23 +8,8%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

