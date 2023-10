MÄRKTE ASIEN/Hoffnung auf Fed-Zinserhöhungspause stützt Aktien

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--Meist deutlich im Plus haben sich die Börsen in Ostasien und Australien am Donnerstag gezeigt. Marktteilnehmer erklärten die positive Stimmung mit den weiter gesunkenen US-Anleiherenditen. Unter den Anlegern lasse die Angst vor steigenden Kreditkosten nach, nachdem Vertreter der US-Notenbank jüngst eher "taubenhafte" Töne angeschlagen hätten, hieß es. Die Investoren hofften, dass die Federal Reserve bei ihren Zinserhöhungen zumindest eine Pause einlegen.

In Tokio ging es mit dem Nikkei-225-Index um 1,7 Prozent aufwärts. Der Hang-Seng-Index in Hongkong legte im Späthandel um 2,1 Prozent zu. In Schanghai stieg der Composite-Index um 0,9 Prozent. An der Börse in Seoul verbesserte sich der Kospi um 1,2 Prozent, gestützt unter anderem von Index-Schwergewicht Samsung (+1%), das erneut von den am Vortag veröffentlichten vorläufigen Quartalszahlen profitierte.

Die australische Börse schloss behauptet und hinkte den anderen Börsen der Region damit hinterher. Schwächster Sektor waren Pharmawerte mit durchschnittlichen Verlusten von 4,5 Prozent. Hier belastete hauptsächlich das Minus der CSL-Aktie von 6,3 Prozent. Der Hersteller von Blutprodukten ist nach Marktkapitalisierung das drittgrößte Unternehmen im S&P/ASX-200. Auf der Hauptversammlung des Unternehmens hatten 25 Prozent der Aktionäre gegen die geplante Vorstandsvergütung gestimmt.

Aktien der Energiebranche gehörten in der ganzen übrigen Region zu den Verlierern, nachdem der Ölpreis in Reaktion auf überraschend gestiegenen US-Ölvorräte gefallen war. Während in Sydney Santos um 1,6 Prozent nachgaben, verloren Inpex und Japan Petroleum Exploration in Tokio 0,9 und 1,4 Prozent. In Schanghai büßten Suzhou Douson Drilling & Production Equipment 0,7 Prozent ein und Bomesc Offshore Engineering rund 6 Prozent.

In China waren Aktien von Banken gesucht, nachdem die staatliche Central Huijin Investment ihre Beteiligungen an vier großen heimischen Banken aufgestockt hatte. Zhejiang Shaoxing Ruifeng Rural Commercial Bank, Chongqing Rural Commercial Bank und China Construction Bank gewannen bis zu rund 3 Prozent.

Der Kurs von Samsung SDI stieg in Seoul um 4,7 Prozent, nachdem Joint-Venture-Partner Stellantis den Standort des geplanten zweiten US-Batteriewerks bekanntgegeben hatte.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 7.091,00 +0,0% +0,7% 07:00

Nikkei-225 (Tokio) 32.494,66 +1,7% +22,4% 08:00

Kospi (Seoul) 2.479,82 +1,2% +10,9% 08:00

Schanghai-Comp. 3.107,90 +0,9% +0,6% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 18.263,95 +2,1% -9,3% 10:00

Taiex (Taiwan) 16.825,91 +0,9% +19,0% 07:30

Straits-Times (Sing.) 3.224,41 +1,0% -1,8% 11:00

KLCI (Malaysia) 1.443,95 +0,5% -3,9% 11:00

BSE (Mumbai) 66.498,06 +0,0% +9,3% 12:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 9:20 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0630 +0,1% 1,0620 1,0608 -0,7%

EUR/JPY 158,50 +0,1% 158,34 157,89 +12,9%

EUR/GBP 0,8633 +0,1% 0,8626 0,8637 -2,5%

GBP/USD 1,2311 -0,0% 1,2312 1,2282 +1,8%

USD/JPY 149,11 +0,0% 149,10 148,84 +13,7%

USD/KRW 1.336,45 -0,2% 1.339,50 1.337,76 +5,9%

USD/CNY 7,2977 +1,8% 7,1715 7,2986 +5,8%

USD/CNH 7,2958 -0,1% 7,3005 7,2976 +5,3%

USD/HKD 7,8207 +0,0% 7,8202 7,8182 +0,1%

AUD/USD 0,6415 +0,0% 0,6413 0,6425 -5,9%

NZD/USD 0,6006 -0,2% 0,6020 0,6030 -5,4%

Bitcoin

BTC/USD 26.843,13 +0,4% 26.724,15 27.053,71 +61,7%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 83,26 83,49 -0,3% -0,23 +7,0%

Brent/ICE 85,68 85,82 -0,2% -0,14 +4,8%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.880,51 1.874,30 +0,3% +6,21 +3,1%

Silber (Spot) 22,17 22,08 +0,4% +0,09 -7,5%

Platin (Spot) 896,33 890,00 +0,7% +6,33 -16,1%

Kupfer-Future 3,64 3,61 +0,7% +0,03 -4,5%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

===

