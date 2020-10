MÄRKTE ASIEN/Hoffnung auf US-Stimuli stützt - BIP bremst Schanghai

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--An den Börsen in Ostasien und Australien überwiegen zum Start in die neue Woche positive Vorzeichen. Anleger setzen darauf, dass sich in den USA Demokraten und Republikaner doch noch vor der Präsidentschaftswahl am 3. November auf ein neues Paket an Unterstützungsmaßnahmen einigen. US-Finanzminister Steven Mnuchin und die demokratische Sprecherin des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, haben am Wochenende lange verhandelt und wollen ihre Gespräche am Montag fortsetzen.

In Schanghai wird die gute Stimmung derweil getrübt von den Daten zum Bruttoinlandsprodukt im dritten Quartal. Das Wachstum der chinesischen Wirtschaft hat sich in diesem Zeitraum verglichen mit dem zweiten Quartal zwar beschleunigt, aber nicht so stark wie erwartet. Die Industrieproduktion legte im September im Vorjahresvergleich stärker zu als erwartet, auch das Wachstum der Einzelhandelsumsätze zog im vergangenen Monat an. Der Schanghai-Composite-Index gibt um 0,3 Prozent nach. In Hongkong geht es mit dem Hang-Seng-Index um 0,7 Prozent aufwärts.

Konjunkturoptimismus stützt in Tokio und Seoul

An der Börse in Tokio verbessert sich der Nikkei-225-Index um 1,2 Prozent auf 23.694 Punkte. Rückenwind erhält der japanische Aktienmarkt vom schwächeren Yen. Mit der Aussicht auf weitere US-Stimuli ist die in Krisenzeiten als Fluchtwährung beliebte japanische Devise weniger gefragt. Davon profitieren Aktien des exportlastigen Maschinenbausektors. Hier steigen Fanuc um 3 Prozent. Hoffnungen auf eine Erholung der Wirtschaft lassen die Anleger indessen auch zu Aktien der Chemie- und Versicherungsbranche greifen. Asahi Kasei gewinnen 2,7 Prozent und MS&AD Insurance 2,5 Prozent.

Auch in Seoul wird das Thema Wirtschaftserholung gespielt. Der Kospi rückt um 0,6 Prozent vor. Gekauft werden die Aktien von Stahlherstellern wie Posco (plus 3,5 Prozent). Deutliche Kursgewinne verzeichnen ferner Aktien von Einzelhändlern wie Hyundai Department Store (plus 6,6 Prozent) und Lotte Shopping (plus 6,7 Prozent). Der Kurs des Apple-Zulieferers LG Innotek steigt um 4,5 Prozent.

Labour-Wahlsieg belastet neuseeländische Stromversorger

In Neuseeland beendete die Börse den Handel am Montag 0,4 Prozent niedriger nach dem Sieg der linksgerichteten Labour-Partei bei der Parlamentswahl am Wochenende. Diese kann künftig allein regieren. Das Wahlergebnis sei zwar nicht ganz nach dem Geschmack der Finanzmärkte, aber verglichen mit einer Koalition aus Labour und Grünen das kleinere Übel, heißt es aus dem Handel. Belastet wurde der NZX-50-Index von Kursverlusten der Stromversorger. Ihnen droht eine Phase der Unsicherheit, denn die neuseeländische Regierung und der Bergbaukonzern Rio Tinto streiten über die Zukunft des größten Stromverbrauchers im Land. Rio Tinto plant die Schließung eines Aluminiumwerks, das für 10 Prozent des Stromverbrauchs steht und einer der größten Arbeitgeber Neuseelands ist. Betroffen wären rund 1.000 Arbeitsplätze. Premierministerin Jacinda Ardern hat versprochen, die Schließung des Werks um drei bis fünf Jahre zu verzögern. Meridian Energy büßten 3,5 Prozent ein, Contact Energy 2,3 Prozent und Genesis Energy 2,2 Prozent. Die Aktien von Fletcher Building, einem möglichen Nutznießer der Infrastrukturpläne der Regierung, gewannen 1,9 Prozent.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 6.242,20 +1,06% -6,61% 07:00

Nikkei-225 (Tokio) 23.694,29 +1,21% -1,04% 08:00

Kospi (Seoul) 2.356,63 +0,64% +7,23% 08:00

Schanghai-Comp. 3.325,29 -0,33% +9,02% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 24.554,82 +0,69% -13,39% 10:00

Straits-Times (Sing.) 2.545,50 +0,49% -21,40% 11:00

KLCI (Malaysia) 1.513,20 +0,62% -5,35% 11:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 10:15 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1707 -0,1% 1,1720 1,1711 +4,4%

EUR/JPY 123,41 -0,1% 123,52 123,28 +1,2%

EUR/GBP 0,9055 -0,3% 0,9081 0,9051 +7,0%

GBP/USD 1,2928 +0,2% 1,2909 1,2935 -2,5%

USD/JPY 105,42 +0,0% 105,39 105,27 -3,0%

USD/KRW 1142,21 -0,3% 1142,21 1145,09 -1,1%

USD/CNY 6,6976 -0,4% 6,6976 6,7034 -3,8%

USD/CNH 6,6954 -0,0% 6,6963 6,6981 -3,9%

USD/HKD 7,7501 -0,0% 7,7502 7,7501 -0,5%

AUD/USD 0,7087 +0,2% 0,7075 0,7085 +1,1%

NZD/USD 0,6614 +0,1% 0,6606 0,6606 -1,7%

Bitcoin

BTC/USD 11.441,75 -0,2% 11.460,50 11.340,07 +58,7%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 40,73 40,88 -0,4% -0,15 -28,4%

Brent/ICE 42,80 42,93 -0,3% -0,13 -30,2%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.902,22 1.900,70 +0,1% +1,52 +25,4%

Silber (Spot) 24,20 24,16 +0,2% +0,04 +35,6%

Platin (Spot) 868,80 866,00 +0,3% +2,80 -10,0%

Kupfer-Future 3,07 3,07 +0,1% +0,00 +8,7%

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/cln/flf

(END) Dow Jones Newswires

October 19, 2020 01:08 ET (05:08 GMT)