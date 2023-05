MÄRKTE ASIEN/Hoffnung im US-Schuldenstreit stützt - Techs legen weiter zu

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Zunehmende Hoffnungen auf eine Lösung im Schuldenstreit in den USA und weitere Kursgewinne bei den Technologiewerten haben zum Wochenausklang an den ostasiatischen Aktienmärkten für moderate Aufschläge gesorgt. Vor allem die Chipwerte setzten mit dem am Vortag erhöhten Ausblick von Nvidia ihre Rally fort. Dies stützte unter anderem den Kospi (+0,2%) in Seoul und den Nikkei-225 (+0,4%) in Tokio. Der Schanghai-Composite schaffte im späten Handel ebenfalls den Sprung ins Plus und schloss 0,4 Prozent höher. In Hongkong fand aufgrund von "Bhuddas Geburtstag" kein Handel statt.

Vor dem Hintergrund der schon am 1. Juni drohenden Zahlungsunfähigkeit der USA scheint es bei den Gesprächen zwischen Republikanern und Demokraten Bewegung zu geben. Laut mit den Verhandlungen vertrauten Personen soll die Schuldenobergrenze bis über die Präsidentschaftswahl im Jahr 2024 hinaus verlängert werden. Die Beteiligten hoffen, noch in der kommenden Woche einen Abschluss zu erreichen. Am Vortag hatte die Ratingagentur Fitch die USA wegen des Schuldenstreits und eines möglicherweise drohenden Zahlungsausfalls unter Beobachtung gestellt. Damit könnten die USA die Spitzenbonität AAA verlieren.

Technologiewerte weiter gesucht

Für einen positiven Impuls sorgten die erneuten Gewinne bei den Technologiewerten. Der Chipkonzern Nvidia beginnt von der starken Nachfrage nach Anwendungen mit Künstlicher Intelligenz (KI) zu profitieren. Wegen des hohen Bedarfs an Chips für KI-Anwendungen in Datenzentren hatte der Konzern am Vortag für das laufende Quartal einen Umsatzanstieg um knapp zwei Drittel prognostiziert, womit die Analystenprognose deutlich übertroffen wurde.

Vor diesem Hintergrund kletterten in Seoul die Kurse von Samsung Electronics und SK Hynix um weitere 2,2 bzw. 5,5 Prozent. In Tokio legten Tokyo Electron um 4,4 Prozent zu, Sanken Electric um 9,6 Prozent und Screen Holdings um 5,8 Prozent.

Für den S&P/ASX 200 in Sydney ging es um 0,2 Prozent aufwärts - auf Wochensicht steht allerdings ein Minus von 1,7 Prozent zu Buche. Gesucht waren vor allem Finanzwerte, die um 0,5 Prozent zulegten. Einige Ökonomen gehen davon aus, dass die schwächer als erwartet ausgefallenen Daten zu den Einzelhandelsumsätzen im April die australische Notenbank dazu veranlassen könnten, ihre Zinserhöhungen zu stoppen. Auch Technologie-Aktien zeigten sich mit Aufschlägen.

Yen mit leichter Erholung nach Inflationsdaten

Der Yen erholte sich von seinem Halbjahrestief bei 140,24 je Dollar am Vortag. Der Dollar wurde mit 139,80 Yen gehandelt. Auslöser waren in der Nacht veröffentlichte Inflationszahlen für den Großraum Tokio für Mai. Diese hätten erneut bestätigt, dass die Preise stiegen und es werde immer deutlicher, dass der Preisanstieg eine andere Dynamik zu haben scheine als die zwischenzeitlichen Phasen kurzzeitig erhöhter Inflation, so Commerzbank-Analystin Esther Reichelt. Die Kernverbraucherpreise stiegen gegenüber Vorjahr um 3,2 Prozent, Ökonomen hatten mit 3,3 Prozent gerechnet.

Als Reaktion darauf erwarteten einige Analysten im Sommer eine erneute Ausweitung des Renditeziels für 10-jährige japanische Staatsanleihen und damit effektiv höhere langfristige Zinsen. Dollarniveaus um 140 sprächen jedoch dafür, dass es sich dabei (noch) um Minderheitenmeinungen handeln dürfte. Solange die Bank of Japan eine weiter abwartende Haltung signalisiere, erodiere die hohe Inflation die Kaufkraft des Yen. Daher sehe die Commerzbank das Aufwertungspotenzial des Yen vorerst noch als begrenzt an, so Reichelt.

Bei den Einzelwerten legten Hyundai Motor um 1,0 Prozent zu, während LG Energy Solution um 0,9 Prozent fielen. Die beiden Unternehmen wollen in den USA eine Batteriezellfabrik errichten und dafür 4,3 Milliarden US-Dollar investieren.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 7.154,80 +0,2% +1,7% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 30.916,31 +0,4% +18,0% 08:00

Kospi (Seoul) 2.558,81 +0,2% +14,4% 08:00

Schanghai-Comp. 3.212,50 +0,4% +4,0% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) FEIERTAG

Straits-Times (Sing.) 3.208,35 +0,0% -1,3% 11:00

KLCI (Malaysia) 1.402,21 -0,0% -6,2% 11:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 09:25 % YTD

EUR/USD 1,0734 +0,1% 1,0729 1,0723 +0,3%

EUR/JPY 150,09 -0,1% 150,27 149,49 +6,9%

EUR/GBP 0,8696 -0,1% 0,8706 0,8687 -1,7%

GBP/USD 1,2344 +0,2% 1,2323 1,2343 +2,1%

USD/JPY 139,80 -0,2% 140,06 139,42 +6,6%

USD/KRW 1.325,71 -0,3% 1.330,34 1.328,66 +5,1%

USD/CNY 7,0515 -0,4% 7,0789 7,0722 +2,2%

USD/CNH 7,0620 -0,4% 7,0913 7,0856 +1,9%

USD/HKD 7,8330 -0,0% 7,8349 7,8347 +0,3%

AUD/USD 0,6523 +0,2% 0,6507 0,6535 -4,3%

NZD/USD 0,6074 +0,2% 0,6065 0,6090 -4,4%

Bitcoin

BTC/USD 26.442,81 -0,1% 26.475,48 26.217,90 +59,3%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 72,06 71,83 +0,3% +0,23 -9,7%

Brent/ICE 76,36 76,18 +0,2% +0,18 -8,8%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 24,70 25,45 -3,0% -0,76 -68,0%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.951,08 1.941,38 +0,5% +9,71 +7,0%

Silber (Spot) 23,07 22,78 +1,3% +0,29 -3,8%

Platin (Spot) 1.034,43 1.025,00 +0,9% +9,43 -3,1%

Kupfer-Future 3,65 3,59 +1,6% +0,06 -4,4%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/ros/

(END) Dow Jones Newswires

May 26, 2023 03:26 ET (07:26 GMT)