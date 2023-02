MÄRKTE ASIEN/Hoffnungen auf Zinshöhepunkte stützen - China schwach

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--An den asiatischen Börsen setzt sich am Freitag keine klare Tendenz durch. Auffallend ist die Schwäche der chinesischen Börsen, während die übrigen Plätze mit leichten Aufschlägen aufwarten. Fallende Renditen bei den Staatsanleihen wie zum Beispiel in Australien unterstreichen die Hoffnung des Marktes, dass die Notenbanken im aktuellen Zinserhöhungspfad den Zinsgipfel schon bald erreichen werden. Offenbar folge der Markt den Ausblicken der Notenbanken nicht, heißt es im Handel.

In Schanghai und Hongkong geht es trotz positiver Konjunkturdaten nach unten. Der Caixin-Einkaufsmanagerindex für das Dienstleistungsgewerbe ist im Januar klar in den Expansion anzeigenden Bereich gesprungen. Die günstigen Daten dämpfen Hoffnungen auf geldpolitische Lockerungen der chinesischen Notenbank. Der Schanghai-Composite und der HSI in Hongkong verlieren 1,2 bzw. 1,7 Prozent. Die Euphorie über die 180-Gradwende in China in der Coronapolitik verbunden mit den Wiedereröffnungen sei definitiv verflogen, so Händler.

Laut den Analysten von Ping An Securities hat der Markt in der vorangegangenen Rally Vieles in Sachen Ende der restriktiven Abriegelungspolitik bereits eingepreist. Die nun recht hohen Bewertungen lüden zu Gewinnmitnahmen ein.

Sony überzeugt

In Tokio steigt der Nikkei-225 um 0,3 Prozent auf 27.493 Punkte. Sony steigen um 5,5 Prozent, der Elektronikkonzern schlug mit dem Drittquartalsgewinn die Markterwartungen. Takeda Pharmaceutical ziehen um 2,7 Prozent an - der Drittquartalsgewinn wurde mehr als verdoppelt. Panasonic Holdings verlieren dagegen 2,8 Prozent nach einem gesenkten Ausblick. In Südkorea steigt der Kospi um 0,4 Prozent.

Der Leitindex S&P/ASX-200 in Sydney beendete die Sitzung mit einem Aufschlag von 0,6 Prozent und vollendete damit die längste wöchentliche Gewinnserie seit August. Er legte auf Wochensicht weitere 0,9 Prozent zu und schloss auf dem höchsten Stand seit April. Lediglich Werte aus den Sektoren Versorgung und Rohstoff folgten dem Aufwärtstrend am Freitag nicht. Der Impfstoffwert CSL kletterte um 3 Prozent auf ein Allzeithoch.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 7.558,10 +0,6% +7,4% 06:00

Nikkei-225 (Tokio) 27.479,79 +0,3% +5,0% 07:00

Kospi (Seoul) 2.480,43 +0,5% +10,9% 07:00

Schanghai-Comp. 3.246,33 -1,2% +5,1% 08:00

Hang-Seng (Hongk.) 21.589,86 -1,7% +11,4% 09:00

Straits-Times (Sing.) 3.374,34 +0,3% +3,9% 10:00

KLCI (Malaysia) 1.488,08 -0,1% -0,4% 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 9:11h % YTD

EUR/USD 1,0896 -0,1% 1,0908 1,1005 +1,8%

EUR/JPY 140,09 -0,2% 140,34 141,53 -0,2%

EUR/GBP 0,8919 -0,0% 0,8922 0,8882 +0,8%

GBP/USD 1,2217 -0,1% 1,2228 1,2388 +1,0%

USD/JPY 128,57 -0,1% 128,65 128,58 -2,0%

USD/KRW 1.228,58 +0,3% 1.225,19 1.223,17 -2,6%

USD/CNY 6,7478 +0,2% 6,7323 6,7222 -2,2%

USD/CNH 6,7486 +0,2% 6,7371 6,7231 -2,6%

USD/HKD 7,8463 +0,0% 7,8439 7,8431 +0,5%

AUD/USD 0,7065 -0,1% 0,7074 0,7147 +3,7%

NZD/USD 0,6478 +0,1% 0,6474 0,6527 +2,0%

Bitcoin

BTC/USD 23.539,73 -0,1% 23.562,60 23.807,70 +41,8%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 75,63 75,88 -0,3% -0,25 -6,0%

Brent/ICE 81,94 82,17 -0,3% -0,23 -4,4%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.915,50 1.912,93 +0,1% +2,58 +5,0%

Silber (Spot) 23,50 23,48 +0,1% +0,03 -1,9%

Platin (Spot) 1.028,03 1.025,50 +0,2% +2,53 -3,7%

Kupfer-Future 4,12 4,09 +0,8% +0,03 +8,2%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

