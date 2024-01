MÄRKTE ASIEN/Hongkong erneut schwach - Sydney fest auf Rekordhoch

Von Steffen Gosenheimer

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--Uneinheitlich geht es am Mittwoch an den Börsen in Ostasien und in Sydney zu. Zum einen bremsen leicht negative Vorgaben der Wall Street, zum anderen sorgen die am Abend anstehenden Aussagen der US-Notenbank zum weiteren Zinskurs für Zurückhaltung. Am meisten tut sich in Hongkong und in Sydney.

In Hongkong geht es für den HSI um 1,2 Prozent nach unten, dort sorgt weiter das Urteil über eine Liquidation des wankenden Immobilienriesen Evergrande für Verunsicherung. Dazu hatte am Vortag das Immobilienunternehmen Hang Lung Group im Zuge der Zahlenvorlage mitgeteilt, dass seine Schuldenquote von 29,6 auf 32,7 Prozent gestiegen ist. Nach dem kräftigen Minus der Aktie am Vortag zeigt sie sich nun behauptet. China Evergrande sind derweil weiter ausgesetzt.

In Schanghai geht es um 0,6 Prozent nach unten mit dem Leitindex, nachdem die Einkaufsmanagerindizes für das verarbeitende Gewerbe und für den Dienstleistungssektor nahe an den Erwartungen ausgefallen sind und für wenig Impulse sorgen. Der Index für das verarbeitende Gewerbe liegt dabei weiter im Kontraktion anzeigenden Bereich.

In Sydney sorgte derweil einer unter Erwarten ausgefallener Preisauftrieb im vierten Quartal für Zinssenkungsfantasie und damit Kauflaune am Aktienmarkt. Allerdings betrug der Anstieg der Verbraucherpreise immer noch 4,1 Prozent. Der S&P/ASX-200 schloss 1,1 Prozent fester auf einem Rekordhoch. Kaum verändert zeigt sich der Nikkei-Index in Tokio mit 36.092 Punkten.

Unter den Einzelwerten geht es in Hongkong für Sunny Optical um fast 14 Prozent nach unten, nachdem das Unternehmen den Nettogewinnausblick für 2023 gesenkt hat. Ganfeng Lithium Group geben um 5,0 Prozent nach, ebenfalls belastet von einem gesenkten Ausblick.

In Tokio reagieren Canon mit einem Plus von 7 Prozent auf die am Vortag nach Börsenschluss vorgelegten Geschäftszahlen. Auch die Zahlen von Komatsu (+7,6%) kommen sehr gut an.

Im südkoreanischen Seoul (-0,2%) bremst das Schwergewicht Samsung Electronics. Die Aktie büßt 1,6 Prozent ein nach enttäuschend ausgefallenen Viertquartalszahlen. Der Gewinn von Samsung im vergangenen Jahr war der niedrigste seit über einer Dekade, im vierten Quartal allein war er um 73 Prozent eingeknickt im Vergleich zum Vorjahr. Allerdings konnte Samsung das Minus im wichtigsten Bereich, dem Halbleitergeschäft, einengen. Amorepacific sacken um über 11 Prozent ab, ebenfalls nach enttäuschenden zahlen des Kosmetikunternehmens.

In Sydney gaben IGO um 2,5 Prozent nach. Das Unternehmen hatte mitgeteilt, wegen des scharfen Preisverfalls eine seiner Nickelminen sillzulegen.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 7.680,70 +1,1% +1,3% 06:00

Nikkei-225 (Tokio) 36.092,26 +0,1% +6,8% 07:00

Kospi (Seoul) 2.493,69 -0,2% -6,1% 07:00

Schanghai-Comp. 2.813,39 -0,6% -5,4% 08:00

Hang-Seng (Hongk.) 15.508,21 -1,2% -6,6% 09:00

Straits-Times (Sing.) 3.152,41 +0,1% -2,5% 10:00

KLCI (Malaysia) 1.513,42 +0,0% +3,5% 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 8:27 % YTD

EUR/USD 1,0820 -0,2% 1,0844 1,0814 -2,0%

EUR/JPY 159,76 -0,2% 160,06 159,28 +2,7%

EUR/GBP 0,8534 -0,1% 0,8540 0,8523 -1,6%

GBP/USD 1,2678 -0,2% 1,2700 1,2688 -0,4%

USD/JPY 147,66 +0,0% 147,61 147,28 +4,8%

USD/KRW 1.335,47 +0,5% 1.329,25 1.329,42 +2,9%

USD/CNY 7,1026 -0,0% 7,1056 7,1779 +0,0%

USD/CNH 7,1898 +0,0% 7,1883 7,1869 +0,9%

USD/HKD 7,8178 +0,0% 7,8176 7,8144 +0,1%

AUD/USD 0,6568 -0,5% 0,6602 0,6610 -3,5%

NZD/USD 0,6114 -0,3% 0,6133 0,6141 -3,3%

Bitcoin

BTC/USD 42.929,41 -0,9% 43.334,38 43.413,91 -1,4%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 77,50 77,82 -0,4% -0,32 +7,4%

Brent/ICE 82,64 82,87 -0,3% -0,23 +7,2%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.033,50 2.036,85 -0,2% -3,35 -1,4%

Silber (Spot) 23,05 23,23 -0,8% -0,18 -3,1%

Platin (Spot) 923,35 925,50 -0,2% -2,15 -6,9%

Kupfer-Future 3,89 3,91 -0,5% -0,02 +0,0%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/mgo

(END) Dow Jones Newswires

January 31, 2024 00:51 ET (05:51 GMT)