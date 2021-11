MÄRKTE ASIEN/Hongkong fest - Sydney schwächer

Von Steffen Gosenheimer

SCHANGHAI/HONGKONG (Dow Jones)--Dreigeteilt zeigen sich die Aktienmärkte in Ostasien und Australien am Dienstag. Von den US-Börsen kommen praktisch keine Impulse, sie bewegten sich unter dem Strich kaum im Umfeld erneut deutlich steigender Marktzinsen und eines festeren Dollar. Tendenziell gebremst wird die Kauflaune allerorten von der sich wieder ausbreitenden Corona-Pandemie. Daneben warten die Marktteilnehmer auf Nachrichten vom virtuellen Treffen von US-Präsident Joe Biden mit Chinas Xi Jinping.

Während es in Hongkong um 1,3 Prozent deutlicher nach oben geht und Sydney (-0,7%) schwächer geschlossen hat, belastet von schwachen Daten zum Verbrauchervertrauen in Australien, tut sich in Schanghai, Seoul und Tokio wenig. Der Nikkei-Index liegt fast unverändert bei 29.789 Punkten und lässt sich auch vom zum Yen gestiegenen Dollar nicht inspirieren. Hier wartet der Markt auf Details zum von der Regierung avisierten Maßnahmenpaket zur Stützung der Wirtschaft.

Gewinnmitnahmen in Seoul

In Seoul berichten Marktteilnehmer von leichten Gewinnmitnahmen nach den soliden Gewinnen der beiden Handelstage zuvor. So geben Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering und Celltrion um jeweils rund 2 Prozent nach. Celltrion hatten zuletzt deutlich zugelegt, gestützt von der Zulassung seines Covid-19-Antikörpers durch die EU-Kommission.

In Tokio gehören Mitsubishi UFJ Financial (+1,4%) zu den Gewinnern, nachdem das Finanzinstitut mit Vorlage der Quartalszahlen den Ausblick erhöht hatte. Beim Personalvermittler Recruit Holdings kommen die Geschäftszahlen dagegen nicht gut an, der Kurs verliert rund 3,5 Prozent. Tokai Carbon verbilligen sich nach einem gesenkten Gewinnausblick um 1,4 Prozent.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 7.415,50 -0,7% +12,6% 06:00

Nikkei-225 (Tokio) 29.783,71 +0,0% +7,9% 07:00

Kospi (Seoul) 2.996,78 -0,1% +4,3% 07:00

Schanghai-Comp. 3.543,34 +0,3% +2,0% 08:00

Hang-Seng (Hongk.) 25.714,27 +1,3% -7,0% 09:00

Straits-Times (Sing.) 3.237,56 -0,1% +13,5% 10:00

KLCI (Malaysia) 1.525,73 +0,2% -5,9% 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 9:37 % YTD

EUR/USD 1,1379 +0,1% 1,1367 1,1455 -6,8%

EUR/JPY 129,89 +0,1% 129,74 130,56 +3,0%

EUR/GBP 0,8476 +0,0% 0,8476 0,8533 -5,1%

GBP/USD 1,3424 +0,1% 1,3411 1,3424 -1,8%

USD/JPY 114,14 +0,0% 114,14 113,98 +10,6%

USD/KRW 1.178,39 -0,4% 1.183,52 1.179,03 +8,5%

USD/CNY 6,3723 -0,2% 6,3832 6,3812 -2,4%

USD/CNH 6,3715 -0,2% 6,3827 6,3778 -2,0%

USD/HKD 7,7874 -0,0% 7,7891 7,7921 +0,5%

AUD/USD 0,7352 +0,1% 0,7343 0,7348 -4,5%

NZD/USD 0,7048 +0,1% 0,7041 0,7054 -1,9%

Bitcoin

BTC/USD 61.304,26 -4,1% 63.949,76 65.636,01 +111,0%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 81,42 80,88 +0,7% 0,54 +70,8%

Brent/ICE 82,72 82,05 +0,8% 0,67 +63,5%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.866,86 1.862,86 +0,2% +4,00 -1,6%

Silber (Spot) 25,14 25,12 +0,1% +0,02 -4,7%

Platin (Spot) 1.091,35 1.089,38 +0,2% +1,98 +2,0%

Kupfer-Future 4,43 4,40 +0,6% +0,03 +25,6%

===

