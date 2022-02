MÄRKTE ASIEN/Hongkong nach Feiertagspause sehr fest

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--Am Freitag dominieren an den Börsen in Ostasien und Australien positive Vorzeichen. Die heftigen Kursverluste der US-Börsen vom Vortag perlen an den Märkten der Region ab. Mit Ausnahme der Börsen im chinesischen Kernland und Taiwan sind alle Handelsplätze aus der Feiertagspause zum Mondneujahr zurück.

Steil nach oben geht es mit den Kursen in Hongkong. Hier hat sich in der Feiertagspause Nachholpotenzial aufgebaut. Der Hang-Seng-Index zieht um gut 3 Prozent an. Die Kursgewinne sind breit gestreut. Im Internetsektor verbessern sich Alibaba um 4,8 Prozent. Die Aktie dürfte auch positive Impulse von Amazon erhalten. Der US-Online-Händler hat am Donnerstag nach Börsenschluss an der Wall Street überzeugende Geschäftszahlen vorgelegt, was der Aktie im nachbörslichen Handel zu einem Kurssprung von über 14 Prozent verhalf. Meituan steigen um 2,8 Prozent und Tencent um 1,2 Prozent.

Die auch in Hongkong gehandelten Aktien der Bank HSBC rücken um 4,6 Prozent vor, nachdem die Bank of England am Donnerstag den Leitzins erhöht hat. Gesucht sind ferner die Aktien chinesischer Hersteller von Elektroautos, die starke Absatzzahlen vermeldet haben. Li Auto springen um 12,4 Prozent und Xpeng um 10,3 Prozent. BYD liegen 2,8 Prozent vorne.

Ein leicht schwächerer Yen gibt dem japanischen Aktienmarkt Rückenwind. Der Nikkei-225-Index steigt um 0,6 Prozent. Gesucht sind auch hier Finanzwerte. Sie profitieren davon, dass die Marktzinsen nach der erneuten Zinserhöhung in England und falkenhaften Äußerungen der EZB gestiegen sind. Die Aktie des Versicherers Dai-ichi Life klettert um 1,8 Prozent. Resona gewinnen 1,6 Prozent.

Am südkoreanischen Aktienmarkt liegt der Kospi 1,5 Prozent im Plus. Auch hier stützen die nachbörslichen Kursgewinne von Amazon und anderen US-Technologiewerten in Reaktion auf solide Quartalszahlen. Samsung Electronics und SK Hynix notieren jeweils 0,8 Prozent höher.

Die Börse im australischen Sydney beendete eine volatile Sitzung 0,6 Prozent höher. In der letzten Handelsstunde drehten dort die schwergewichteten Banken ins Plus; der Sektor gewann letztlich 0,8 Prozent. Technologiewerte legten im Schnitt um 1,1 Prozent zu und erholten sich damit von den Vortagesverlusten.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 7.120,10 +0,6% -4,4% 06:00

Nikkei-225 (Tokio) 27.401,89 +0,6% -4,4% 07:00

Kospi (Seoul) 2.748,02 +1,5% -7,7% 07:00

Schanghai-Comp. Feiertag 08:00

Hang-Seng (Hongk.) 24.518,01 +3,0% +1,7% 09:00

Taiex (Taiwan) Feiertag 06:30

Straits-Times (Sing.) 3.323,70 +0,2% +3,9% 10:00

KLCI (Malaysia) 1.520,71 -0,3% -3,5% 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 8:35 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1463 +0,2% 1,1440 1,1292 +0,8%

EUR/JPY 131,70 +0,1% 131,52 129,36 +0,6%

EUR/GBP 0,8431 +0,2% 0,8411 0,8333 +0,3%

GBP/USD 1,3597 -0,0% 1,3601 1,3549 +0,5%

USD/JPY 114,89 -0,1% 114,97 114,59 -0,2%

USD/KRW 1.197,82 -0,2% 1.200,67 1.205,95 +0,8%

USD/CNH 6,3510 -0,0% 6,3527 6,3702 -0,1%

USD/HKD 7,7919 -0,0% 7,7941 7,7958 -0,1%

AUD/USD 0,7145 +0,1% 0,7141 0,7121 -1,6%

NZD/USD 0,6673 +0,1% 0,6667 0,6623 -2,2%

Bitcoin

BTC/USD 37.697,95 +2,1% 36.920,09 37.009,80 -18,5%

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 90,91 90,27 +0,7% 0,64 +21,4%

Brent/ICE 91,55 91,11 +0,5% 0,44 +15,2%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.807,38 1.805,36 +0,1% +2,02 -1,2%

Silber (Spot) 22,52 22,44 +0,3% +0,07 -3,4%

Platin (Spot) 1.039,10 1.036,31 +0,3% +2,79 +7,1%

Kupfer-Future 4,50 4,47 +0,6% +0,03 +0,8%

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/gos

(END) Dow Jones Newswires

February 04, 2022 00:47 ET (05:47 GMT)