MÄRKTE ASIEN/Hongkong stabilisiert - Nikkei in Tokio unter Druck

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Überwiegend mit Kursverlusten haben sich die Aktienmärkte in Ostasien und Australien am Dienstag gezeigt. Während in Schanghai und Seoul aufgrund von Feiertagen erneut kein Handel stattfand, hat sich die Börse in Hongkong nach dem Absturz am Vortag auf ein Elfmonatstief stabilisiert. Der Hang-Seng-Index (HSI) verlor im späten Handel zwar weitere 0,1 Prozent, doch diesmal waren es vor allem Abgaben bei den Technologiewerten, die belasteten. Dagegen zeigten sich die Immobilienwerte nach den heftigen Kursverlusten zu Wochenbeginn mit einer Erholung. Die Aktien von Sun Hung Kai Properties gewannen 0,9 Prozent.

Dagegen ging es für die Aktie von China Evergrande nach dem Kurseinbruch um 10,2 Prozent am Montag um weitere 0,9 Prozent abwärts. Dem chinesischen Immobilienkonzern droht weiter die Zahlungsunfähigkeit. Es bestehe die Möglichkeit, dass das Unternehmen seine Schulden nicht begleichen könne, was das Anlegervertrauen in den chinesischen Immobiliensektor erschüttern dürfte, so S&P Global Ratings. Die negativen Auswirkungen auf die chinesischen Banken dürften jedoch gedämpft sein, da sie in der Lage sein dürften, einen Ausfall von Evergrande ohne größere Störungen zu verkraften, so die Analysten weiter. Evergrande sei im Verhältnis zu den Gesamtkrediten der chinesischen Banken klein. Das direkte Engagement des Bankensektors bei Evergrande scheine zudem gut verteilt zu sein.

Nikkei-225 unter Abgabedruck

Tagesverlierer in der Region war die Börse in Tokio, wo es für den Nikkei-225 nach dem Feiertag zu Wochenbeginn um 2,2 Prozent auf 29.840 Punkte nach unten ging. Auch hier drückten die steigenden Sorgen um China Evergrande auf das Sentiment - wie bei den übrigen Börsen schon am Vortag. Dazu kamen schwache US-Vorlagen, der Dow-Jones-Index hat am Montag den größten Tagesverlust seit neun Wochen verzeichnet. Abgaben verzeichneten vor allem die Maschinenbau- und Stahlwerte. So verloren die Aktien von Komatsu 5,4 Prozent, Softbank gaben um 5,0 Prozent nach und Nippon Steel verloren 4,5 Prozent.

Die Blicke sind zudem auf die Sitzung der US-Notenbank gerichtet, deren Ergebnisse am Mittwoch veröffentlicht werden. Hier könnte die Fed genauere Hinweise geben, wann mit dem Beginn einer Reduzierung der monatlichen Anleihekäufe (Tapering) zu rechnen ist. In Tokio werde zudem mit Spannung auf die Wahl eines neuen Vorsitzenden der regierenden LDP am Ende des Monats gewartet, der dann auch der nächste Premierminister und Nachfolger von Yoshihide Suga wird. Zuletzt hatten die Hoffnungen auf weitere Stimulierungsmaßnahmen durch einen neuen Premier für Kursgewinne in Tokio gesorgt.

Dagegen ging es in Sydney für den S&P/ASX-200 um 0,4 Prozent aufwärts. Teilnehmer sprachen von einer Erholung, nachdem der Index am Vortag auf ein Dreimonatstief gefallen war. Stützend wirkte ein leicht gestiegenes Verbrauchervertrauen in der vergangenen Woche. Tagessieger war der Energiesektor mit einem Plus von 1,5 Prozent. Gegen den Trend verloren die Aktien des Gas-Pipeline-Betreibers APA Group 4,7 Prozent. Das Unternehmen hat ein Übernahmegebot für das Energieunternehmen AusNet abgegeben.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 7.273,80 +0,4% +10,4% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 29.839,71 -2,2% +11,1% 08:00

Kospi (Seoul) FEIERTAG

Schanghai-Comp. FEIERTAG

Hang-Seng (Hongk.) 24.079,88 -0,1% -11,5% 10:00

Straits-Times (Sing.) 3.054,15 +0,4% +7,0% 11:00

KLCI (Malaysia) 1.526,44 -0,1% -6,1% 11:00

BSE (Mumbai) 58.303,68 -0,3% +21,8% 12:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 9:12 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1730 +0,0% 1,1726 1,1714 -4,0%

EUR/JPY 128,56 +0,2% 128,30 128,56 +2,0%

EUR/GBP 0,8582 -0,0% 0,8585 0,8562 -3,9%

GBP/USD 1,3670 +0,1% 1,3661 1,3679 -0,0%

USD/JPY 109,60 +0,2% 109,41 109,78 +6,2%

USD/KRW 1.184,74 -0,2% 1.187,35 1.187,21 +9,1%

USD/CNY 6,4663 0% 6,4663 6,4663 -0,9%

USD/CNH 6,4761 -0,1% 6,4815 6,4837 -0,4%

USD/HKD 7,7847 -0,0% 7,7871 7,7876 +0,4%

AUD/USD 0,7270 +0,2% 0,7254 0,7233 -5,6%

NZD/USD 0,7026 +0,1% 0,7022 0,7014 -2,2%

Bitcoin

BTC/USD 42.819,51 -1,5% 43.482,26 45.627,01 +47,4%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 71,15 70,29 +1,2% 0,86 +48,2%

Brent/ICE 74,75 73,92 +1,1% 0,83 +46,9%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.760,71 1.764,18 -0,2% -3,47 -7,2%

Silber (Spot) 22,28 22,28 +0,0% +0,00 -15,6%

Platin (Spot) 922,25 915,00 +0,8% +7,25 -13,8%

Kupfer-Future 4,14 4,12 +0,5% +0,02 +17,3%

===

