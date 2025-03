MÄRKTE ASIEN/Hongkong und Schanghai schwach - Autoaktien unter Druck

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Nach wenig inspirierenden Vorgaben der Wall Street ist es am Freitag an den Aktienmärkten in Ostasien und Australien uneinheitlich zugegangen. Teils deutlichen Verlusten an den chinesischen Börsen standen kleine Aufschläge an den anderen Plätzen gegenüber. Nach der Feiertagspause in Japan am Donnerstag gab der Nikkei-225-Index in Tokio um 0,2 Prozent nach auf 37.677 Punkte.

Neue Preisdaten aus Japan zeigten einen Anstieg der Verbraucherpreise in der Kernrate im Februar von 2,6 gegenüber 2,5 Prozent im Monat zuvor. Das könnte der Notenbank des Landes als Argument dienen, beim nächsten Treffen im Mai die Zinsen zu erhöhen, so die Analysten von ING. Von der Aussicht auf steigende Zinsen profitierten Bankaktien. Sumitomo Mitsui Financial Group legten um 3,7 Prozent zu, Mitsubishi UFJ Financial Group um 5,7 Prozent.

In Seoul kletterte der Kospi um 0,2 Prozent. In Sydney wurde der Handelstag ebenfalls mit einem Plus von 0,2 Prozent beendet. In Hongkong knickte der HSI (Späthandel) um 2,0 Prozent ein, in Schanghai ging es um 1,3 Prozent abwärts. Der Markt warte weiter auf Stimuli für die maue Wirtschaft, hieß es an den chinesischen Plätzen. Die Volatilität bleibe erhöht angesichts der beträchtlichen Unsicherheit mit Blick auf die Wirtschaftspolitik der Trump-Administration, sagte Marktexperte Alvin T. Tan von RBC.

Besonders schwach zeigten sich in Hongkong Technologietitel, deren Subindex sogar 2,6 Prozent einbüßte. Hier ging es für Tencent nach dem Rücksetzer am Vortag um weitere 1,8 Prozent südwärts. Albibaba verloren 2,9 Prozent. Schwach lagen auch Immobilienaktien. Longfor verbilligten sich um 3,0, Country Garden um 5,1 und China Vanke um 3,0 Prozent.

BAIC Motor sackten um fast 13 Prozent ab. Das Unternehmen rechnet damit, dass 2024 der Nettogewinn deutlich gesunken ist. Im Sog lagen auch andere Autoaktien extrem schwach im Markt. BYD sanken um 8,9 und Geely um 4,8 Prozent.

In Seoul rutschte der Kurs von Hanwha Aerospace um 13 Prozent ab. Das Rüstungsunternehmen hat eine Kapitalerhöhung angekündigt. Hanwha Systems gerieten mit in den Sog und verbilligten sich um 6,2 Prozent.

Für den Kurs des australischen Uranproduzenten Paladin ging es in Sydney um 4 Prozent nach unten. Paladin musste nach ungewöhnlich starken Regenfällen den Betrieb in einer Mine in Afrika einstellen.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 7.931,20 +0,2% -3,7% 06:00

Nikkei-225 (Tokio) 37.677,06 -0,2% -5,4% 07:00

Kospi (Seoul) 2.643,13 +0,2% +10,2% 08:00

Schanghai-Comp. 3.364,83 -1,3% +2,2% 08:00

Hang-Seng (Hongk.) 23.770,73 -1,9% +23,5% 09:00

Straits-Times (Sing.) 3.930,49 +0,6% +3,1% 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % Schluss Vortag Do, 08:19 % YTD

EUR/USD 1,0835 -0,2 1,0894 1,0887 +5,4%

EUR/JPY 161,83 0,2 159,98 161,59 -0,5%

EUR/GBP 0,8371 -0,0 0,8435 0,8387 +1,4%

GBP/USD 1,2943 -0,2 1,2915 1,2982 +3,9%

USD/JPY 149,36 0,4 146,85 148,43 -5,6%

USD/KRW 1.461,75 -0,4 1.453,80 1.460,35 -1,0%

USD/CNY 7,1767 -0,1 7,1581 7,1742 -0,6%

USD/CNH 7,2529 0,0 7,2325 7,2382 -1,4%

USD/HKD 7,7723 -0,0 7,7692 7,7705 +0,0%

AUD/USD 0,6296 -0,1 0,6287 0,6321 +2,8%

NZD/USD 0,5759 0,0 0,5703 0,5772 +4,0%

BTC/USD 83.972,80 -0,2 80.313,90 85.899,20 -7,6%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 68,28 68,07 +0,3% +0,21 +0,5%

Brent/ICE 72,08 72,26 -0,2% -0,18 -5,3%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 3031,04 3045,925 -0,5% -14,89 +16,2%

Silber (Spot) 30,54 30,9 -1,2% -0,36 +11,3%

Platin (Spot) 911,5 910,16 +0,1% +1,34 +4,9%

===

