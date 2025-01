MÄRKTE ASIEN/Hongkong und Tokio fest - Blicke gehen nach Washington

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Deutlich angeführt von Hongkong und Tokio ist es am Montag an den Börsen in Ostasien und Australien nach oben gegangen. Der HSI in Hongkong lag im Späthandel 1,7 Prozent höher, in Tokio legte der Nikkei-225 um 1,2 Prozent zu auf 38.902 Punkte, auch mit Rückenwind durch einen etwas leichteren Yen. Der Schanghai-Composite kam um 0,1 Prozent voran, der Kospi in Seoul gab dagegen ganz leicht nach. In Sydney schloss der Handel mit einem Plus von 0,4 Prozent.

Der Markt warte auf die Amtseinführung von Donald Trump später am Tag, hieß es im Handel. Trump, von dem insbesondere mit Blick auf die USA eine wirtschaftsfreundliche Politik erwartet wird, hat angekündigt, gleich nach seiner Amtseinführung eine Reihe von Dekreten unterzeichnen zu wollen. Das rief im Handel gleichermaßen Bangen und Hoffen hervor.

Für Zuversicht an den chinesischen Börsen sorgte, dass Trump bereits am vergangenen Freitag mit Chinas Präsident Xi Jinping Fragen zu Tiktok, den beiderseitigen Handelsbeziehungen und Taiwan diskutierte und das Gespräch als "sehr gut" bezeichnete. "Wir hoffen, dass dies einen viel konstruktiveren Ton zwischen den Vereinigten Staaten und China anschlägt", sagte Heng Koon How, Marktstratege bei United Overseas Bank.

Für Zuversicht in dieser Hinsicht sorgte auch, dass die Social-Media-App Tiktok mittlerweile in den USA schon wieder freigeschaltet ist, nachdem sie kurzzeitig abgeschaltet worden war. Trump war Tiktok am Sonntag zu Hilfe gekommen und will den Tiktok-Bann der Biden-Regierung per Dekret aussetzen. Die Tiktok-Mutter Bytedance soll mehr Zeit bekommen, einen Käufer in den USA zu finden. Er wolle, dass die USA an Tiktok künftig eine 50-prozentige Beteiligung über ein Joint Venture halten sollen, so Trump. Hintergrund ist der Vorwurf der USA an Tiktok, Spionage über den Missbrauch von Daten zu betreiben.

Dazu, dass die Indizes in Hongkong und Schanghai im Handelsverlauf von ihren Tageshochs zurückkamen, könnte die chinesische Notenbank beigetragen haben. Sie ließ ihren Referenzzins für Bankkredite an Unternehmen und Haushalte den dritten Monat in Folge unverändert, obwohl es zuletzt immer wieder Spekulationen und Forderungen über eine lockerere Gangart gab. Der einjährige Satz bleibt bei 3,1, der fünfjährige bei 3,6 Prozent.

Unter den Einzelwerten ging es in Tokio für Daiichi Sankyo um 8,2 Prozent nach oben, nachdem die US-Arzneimittelbehörde ein Brustkrebsmedikament des Unternehmens zugelassen hatte.

In Hongkong erholten sich China Vanke um über 5 Prozent und machten damit das Minus vom Freitag wieder mehr als wett. Nachdem ein zunehmender Liquiditätsstress und Fragen zum Verbleib des Unternehmenschefs für Turbulenzen bei Anleihen und der Aktie des Immobilienunternehmens ausgelöst hatten, sollen Kreisen zufolge nun staatlicherseits Maßnahmen zur Stabilisierung des Geschäftsbetriebs ergriffen werden.

In Sydney verteuerten sich South32 um 0,9 Prozent. Das Rohstoffunternehmen hatte Anstiege bei der monatlichen Förderung von Aluminium und Kupfer mitgeteilt.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.347,40 +0,4% +2,3% 06:00

Nikkei-225 (Tokio) 38.902,50 +1,2% -3,6% 07:00

Kospi (Seoul) 2.521,61 -0,1% +5,1% 07:00

Schanghai-Comp. 3.244,38 +0,1% -3,0% 08:00

Hang-Seng (Hongk.) 20.071,35 +2,5% -2,4% 09:00

Straits-Times (Sing.) 3.812,29 +0,0% +0,61% 10:00

KLCI (Malaysia) 1.569,84 +0,2% -4,60% 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 8:24 % YTD

EUR/USD 1,0303 +0,2% 1,0279 1,0282 -0,5%

EUR/JPY 160,76 +0,0% 160,71 160,07 -1,3%

EUR/GBP 0,8437 -0,1% 0,8441 0,8444 +2,0%

GBP/USD 1,2211 +0,3% 1,2178 1,2178 -2,4%

USD/JPY 156,04 -0,2% 156,34 155,67 -0,8%

USD/KRW 1.458,64 +0,0% 1.458,64 1.457,98 -1,1%

USD/CNY 7,1897 0% 7,1897 7,1943 -0,3%

USD/CNH 7,3216 -0,2% 7,3353 7,3436 +2,0%

USD/HKD 7,7829 -0,0% 7,7851 7,7863 +0,2%

AUD/USD 0,6210 +0,2% 0,6197 0,6201 +0,4%

NZD/USD 0,5608 +0,3% 0,5591 0,5588 +0,2%

Bitcoin

BTC/USD 102.254,00 -0,9% 103.199,15 101.628,20 +8,0%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 77,94 77,88 +0,1% +0,06 +8,7%

Brent/ICE 80,64 80,79 -0,2% -0,15 +7,8%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.706,78 2.703,25 +0,1% +3,53 +3,1%

Silber (Spot) 30,38 30,36 +0,1% +0,03 +5,2%

Platin (Spot) 942,30 941,75 +0,1% +0,55 +3,9%

Kupfer-Future 4,35 4,37 -0,5% -0,02 +8,0%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/err

(END) Dow Jones Newswires

January 20, 2025 02:29 ET (07:29 GMT)