MÄRKTE ASIEN/Honkgong nimmt wieder Fahrt nach oben auf

Von Steffen Gosenheimer

TOKIO / HONGKONG (Dow Jones)--Die Börse in Hongkong hat am Freitag den Vortags unterbrochenen Aufwärtstrend seit der Vorwoche wieder aufgenommen. Der HSI lag im Späthandel 2,1 Prozent höher, weiter befeuert von den jüngsten Stimuli für die chinesische Wirtschaft, darunter auch den Immobiliensektor. An den anderen Plätzen der Region ging es gemächlicher zu, nachdem sich auch an der Wall Street wenig getan hatte.

An allen Plätzen hatten die Akteure die Blicke bereits auf den US-Arbeitsmarktbericht gerichtet, der am Nachmittag (MESZ) veröffentlicht wird. Von ihm erhoffen sie sich neue Erkenntnisse über das Zinssenkungstempo der US-Notenbank, nachdem sich zuletzt die Wahrscheinlichkeit wieder deutlicher in Richtung einer nur kleinen Zinssenkung Anfang November verschoben hat angesichts immer wieder solider Konjunkturdaten. Daneben wurde die Entwicklung um Israel weiter genau verfolgt. Die Frage, ob und wie Israel seinerseits wieder auf den Raketenangriff des Iran reagieren wird, sorgte für Kaufzurückhaltung.

In Tokio stieg der Nikkei-225 dennoch um 0,2 Prozent auf 38.636 Punkte. Vom Yen kam diesmal kaum ein Impuls, er bewegte sich nach seiner jüngsten kräftigen Abwertung in etwa auf dem Niveau wie zur gleichen Vortageszeit. Für etwas Unterstützung dürfte aber gesorgt haben, dass der neue japanische Premierminister Ishiba ein umfassendes Konjunkturpaket plant. Das soll unter anderem die steigenden Lebenshaltungskosten angehen.

In Seoul zog der Kospi nach der Feiertagspause am Donnerstag um 0,3 Prozent an. Schlusslicht unter den größeren Börsen war Sydney (-0,7%). Dort folgte der Markt wie oft der US-Vorgabe. In Schanghai wurde weiter die "Goldene Woche" gefeiert, dort beginnt der Handel erst am Dienstag wieder - nach einwöchiger Feiertagspause.

Beruhigt zeigten sich im asiatischen Handel die Ölpreise. Am Vortag waren sie mit Spekulationen, dass ein möglicher Gegenangriff Israels auf Iran insbesondere Ölanlagen zum Ziel haben könnte, erneut deutlich gestiegen.

Aktien von Ölunternehmen zogen vor diesem Hintergrund kräftig an. In Tokio verteuerten sich Inpex um 4 Prozent, in Hongkong legten CNOOC um 2,2, in Seoul S-Oil um 3,5 und in Sydney Woodside um 2,2 Prozent.

Für Seven & I Holdings ging es in Tokio um 3,1 Prozent voran. Treiber waren Berichte, das Einzelhandelsunternehmen erwäge den Verkauf seines Gechäftsbereichs.

In Hongkong zeigten sich Aktien aus dem Immobiliensektor uneinheitlich, nachdem sie zuletzt fast täglich zweistellig zugelegt hatten nach den Stimuli für die Immobilienwirtschaft in China. Shimaoo Group verteuerten sich um rund 3 Prozent, während China Vanke um 8,9 Prozent nachgaben. Longfor gaben um 0,6 Prozent nach.

Aktien des Wuxi-Verbunds waren mit einem Bericht gesucht, dass das Biotechnologieunternehmen möglicherweise einige Vermögenswerte veräußern will aus Sorge über mögliche US-Restriktionen. Wuxi Apptec stiegen um rund 11, Wuxi Bio um rund 12 und Wuxi XDC um 4,8 Prozent.

Um 8,8 Prozent nach oben ging es in Seoul für Korea Zinc, nachdem Bain Capital um einen Gebotswettbewerb für das Unternehmen eingestiegen ist.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.150,00 -0,7% +7,4% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 38.635,62 +0,2% +15,2% 08:00

Kospi (Seoul) 2.569,71 +0,3% -3,2% 08:00

Schanghai-Comp. Feiertag +12,2%

Hang-Seng (Hongk.) 22.575,57 +2,1% +29,8% 10:00

Taiex (Taiwan) 22.302,71 -0,4% +24,4% 07:30

Straits-Times (Sing.) 3.580,71 +0,1% +10,4% 11:00

KLCI (Malaysia) 1.632,32 -0,6% +12,8% 11:00

BSE (Mumbai) 82.802,86 +0,4% +14,6% 12:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 8:45 % YTD

EUR/USD 1,1034 +0,0% 1,1033 1,1038 -0,1%

EUR/JPY 161,33 -0,4% 162,03 161,89 +3,7%

EUR/GBP 0,8390 -0,2% 0,8404 0,8372 -3,3%

GBP/USD 1,3149 +0,2% 1,3128 1,3186 +3,3%

USD/JPY 146,26 -0,4% 146,87 146,67 +3,8%

USD/KRW 1.335,25 +0,0% 1.335,14 1.331,55 +2,9%

USD/CNY 7,0605 +0,1% 7,0542 7,0460 -0,6%

USD/CNH 7,0574 +0,1% 7,0505 7,0394 +2,0%

USD/HKD 7,7664 +0,0% 7,7657 7,7647 -0,6%

AUD/USD 0,6840 -0,0% 0,6841 0,6876 +0,5%

NZD/USD 0,6206 -0,1% 0,6212 0,6245 -1,8%

Bitcoin

BTC/USD 61.105,95 +0,5% 60.816,95 61.403,80 +40,3%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 73,58 73,71 -0,2% -0,13 +4,2%

Brent/ICE 77,50 77,62 -0,2% -0,12 +3,4%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.660,59 2.656,17 +0,2% +4,43 +29,0%

Silber (Spot) 32,06 32,10 -0,1% -0,04 +34,8%

Platin (Spot) 1.003,96 995,50 +0,9% +8,46 +1,2%

Kupfer-Future 4,55 4,55 -0,1% -0,00 +15,1%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/err

(END) Dow Jones Newswires

October 04, 2024 03:10 ET (07:10 GMT)