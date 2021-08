MÄRKTE ASIEN/Impfhoffnung gibt Börsen weiter Auftrieb

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Am Dienstag ist es an den Aktienmärkten in Ostasien und Australien weiter nach oben gegangen. Beobachter erklärten dies mit der Hoffnung auf steigende Impfquoten und eine weitere Eindämmung der Coronapandemie, nachdem die US-Arzneimittelbehörde FDA den Impfstoff von Biontech und Pfizer für Menschen ab 16 Jahren endgültig zugelassen hat. Bisher hatte das Vakzin nur eine Notfallzulassung.

In den USA legten die Aktienkurse auf die FDA-Entscheidung hin kräftig zu, S&P-500 und Nasdaq-Composite schafften sogar neue Rekordhochs. Leicht enttäuschende Einkaufsmanagerindizes linderten zudem die Befürchtung, dass die US-Notenbank ihre Geldpolitik allzu rasch straffen könnte.

In Tokio stieg der Nikkei-225-Index um 0,9 Prozent. Gesucht waren dort Aktien der Stahlbranche sowie von Chipherstellern und von Fluggesellschaften. Technologie- und Touristikaktien schoben auch den Kospi in Seoul an, der um 1,6 Prozent zulegte.

Technologiewerte in Hongkong kräftig erholt

An der Börse in Schanghai gewann der Composite-Index 1,1 Prozent. In China waren am Montag keine neuen Infektionen mit der Delta-Variante des Coronavirus gemeldet worden, was darauf hindeutet, dass das Land bei der Bekämpfung der Pandemie erfolgreich ist. Pandemiebedingte Einschränkungen in China könnten schon bald gelockert werden, meinte die Bank OCBC.

Die Eindämmung der Pandemie in China verhalf dem Hang-Seng-Index in Hongkong im späten Handel zu einem Plus von 1,8 Prozent. Technologiewerte erholten sich weiter von ihrem jüngsten Ausverkauf, den die strengere Regulierung des Sektors durch die chinesische Regierung ausgelöst hatte. Der Subindex für den Technologiesektor kletterte im Verlauf um gut 6 Prozent. Alibaba Group gewannen 6,8 Prozent, Tencent 6,9 Prozent und Meituan fast 12 Prozent. Überzeugende Geschäftszahlen schoben JD.com um über 12 Prozent nach oben.

Die australische Börse hinkte mit einem Plus von 0,2 Prozent den übrigen Märkten der Region hinterher. Die Sektoren Energie, Rohstoffe und Technologie stützten den Leitindex S&P/ASX-200. Gebremst wurde der Markt von Kogan.com (-16%), Monadelphous (-14%) und Ansell (-9,2%), die bei der Vorlage von Geschäftszahlen vor künftigen Ertragsbelastungen gewarnt hatten.

In Tokio verbesserten sich Yamaha Corp. um 4,4 Prozent. Das Unternehmen will den Erlös aus dem Verkauf einer Beteiligung an Yamaha Motor zum Rückkauf von Aktien verwenden.

Aktien der Ölbranche wurden in der ganzen Region gekauft, nachdem sich die Ölpreise am Vortag kräftig erholt hatten. An der Tokioter Börse gewannen Inpex 1,2 Prozent und Japan Petroleum Exploration 0,9 Prozent. Woodside Petroleum und Oil Search legten in Australien um 3,3 und 2,7 Prozent zu. Die südkoreanische S-Oil verbesserte sich um 2 Prozent.

Index (B rse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 7.503,00 +0,2% +13,9% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 27.732,10 +0,9% +0,2% 08:00

Kospi (Seoul) 3.138,30 +1,6% +9,2% 08:00

Schanghai-Comp. 3.514,25 +1,1% +1,2% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 25.571,90 +1,8% -7,9% 10:00

Taiex (Taiwan) 16.818,73 +0,5% +14,2% 07:30

Straits-Times (Sing.) 3.107,22 +0,6% +8,6% 11:00

KLCI (Malaysia) 1.544,90 +1,5% -6,4% 11:00

BSE (Mumbai) 55.698,32 +0,3% +16,4% 12:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 9:15 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1743 -0,0% 1,1746 1,1713 -3,9%

EUR/JPY 128,99 +0,1% 128,84 128,76 +2,3%

EUR/GBP 0,8546 -0,2% 0,8560 0,8585 -4,3%

GBP/USD 1,3740 +0,1% 1,3723 1,3642 +0,5%

USD/JPY 109,84 +0,1% 109,68 109,95 +6,4%

USD/KRW 1165,45 -0,3% 1169,54 1174,53 +7,3%

USD/CNY 6,4784 -0,0% 6,4815 6,4941 -0,7%

USD/CNH 6,4787 +0,0% 6,4772 6,4963 -0,4%

USD/HKD 7,7892 -0,0% 7,7924 7,7911 +0,5%

AUD/USD 0,7233 +0,3% 0,7212 0,7155 -6,1%

NZD/USD 0,6933 +0,6% 0,6889 0,6839 -3,5%

Bitcoin

BTC/USD 49.863,76 +0,6% 49.558,76 50.127,26 +71,6%

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 66,05 65,64 +0,6% 0,41 +37,6%

Brent/ICE 69,22 68,75 +0,7% 0,47 +35,9%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.803,31 1.805,45 -0,1% -2,15 -5,0%

Silber (Spot) 23,61 23,68 -0,3% -0,07 -10,6%

Platin (Spot) 1.019,70 1.017,75 +0,2% +1,95 -4,7%

Kupfer-Future 4,22 4,24 -0,4% -0,02 +19,6%

