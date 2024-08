MÄRKTE ASIEN/Impulsarm seitwärts - Sydney auf Kurs 10. Tagesplus

Von Steffen Gosenheimer

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--An den Börsen in Ostasien und Australien tut sich am Donnerstag in der Breite wenig, auch wenn der Grundton positiv ist. Die Indizes zeigen nur sehr kleine Ausschläge nach beiden Seiten. Marktbeobachter sprechen von fehlenden frischen Impulsen und dem Warten der Akteure auf die Ausführungen von US-Notenbankchef Powell am Freitag auf dem Notenbanken-Symposium in Jackson Hole. Der Nikkei-Index in Tokio steigt um 0,4 Prozent auf 38.094 Punkte, in Hongkong geht es um 0,4 Prozent aufwärts, während der Kospi in Seoul und der Schanghai-Composite ganz knapp im Minus liegen.

In Südkorea hat die dortige Notenbank wie mehrheitlich erwartet die Leitzinsen unverändert gelassen, die Prognosen für Inflation und Wachstum aber gesenkt. Das erhöht wiederum die Wahrscheinlichkeit, dass es in der näheren Zukunft zu einer Zinssenkung kommen dürfte.

Das am Vorabend veröffentlichte Protokoll der jüngsten US-Notenbanksitzung brachte keine Überraschung, es signalisierte die ohnehin vom Markt bereits fest erwartete Zinssenkung beim nächsten Fed-Treffen im September.

Unterstützt wurde die Zinssenkungserwartung von der einmal jährlich stattfindenden Revision des Stellenzuwachses in den USA. Sie erbrachte, dass von März 2023 bis März 2024 rund 800.000 Stellen weniger neu geschaffen wurden, als zunächst auf Basis der monatlichen Daten ermittelt worden war. Es war zugleich die historisch größte Korrektur nach unten. Die Zahl deute darauf hin, dass der Arbeitsmarkt viel früher als ursprünglich angenommen nachgegeben habe, so die Ökonomen der Commerzbank.

Unter den Einzelwerten ziehen in Hongkong Xiaomi um 8,3 Prozent an, nachdem der Elektronikhersteller starke Zweitquartalsgewinne ausgewiesen hat. CSPC Pharmaceutical sacken dagegen um 12,0 Prozent ab. Hier sorgen enttäuschend ausgefallene Halbjahreszahlen für Verkaufsdruck.

In Sydney, wo der S&P/ASX auf dem Weg zu seinem zehnten Tagesplus in Folge ist, hat der Goldschürfer Northern Star einen Gewinnanstieg um 9,1 Prozent gemeldet, worauf der Kurs um 1,6 Prozent zulegt. Bei Whitehaven (+5,4%) kommt die Nachricht gut an, dass man einen 30-Prozent-Anteil an einer jüngst erworbenen Kohlemine an japanische Stahlhersteller verkauft hat.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.030,00 +0,2% +5,8% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 38.093,66 +0,4% +13,7% 08:00

Kospi (Seoul) 2.698,53 -0,1% +1,6% 08:00

Schanghai-Comp. 2.855,56 -0,0% -4,0% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 17.460,54 +0,4% +2,6% 10:00

Straits-Times (Sing.) 3.361,84 -0,4% +4,0% 11:00

KLCI (Malaysia) 1.637,31 +0,1% +12,9% 11:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 9:07 % YTD

EUR/USD 1,1144 -0,0% 1,1149 1,1124 +0,9%

EUR/JPY 161,67 -0,1% 161,81 162,33 +3,9%

EUR/GBP 0,8517 +0,0% 0,8516 0,8539 -1,8%

GBP/USD 1,3084 -0,1% 1,3094 1,3027 +2,8%

USD/JPY 145,09 -0,1% 145,18 145,91 +3,0%

USD/KRW 1.336,09 +0,1% 1.334,53 1.336,19 +2,9%

USD/CNY 7,1111 -0,0% 7,1115 7,1116 +0,2%

USD/CNH 7,1289 -0,0% 7,1324 7,1278 +2,0%

USD/HKD 7,7946 +0,0% 7,7934 7,7904 -0,2%

AUD/USD 0,6732 -0,2% 0,6743 0,6745 -1,1%

NZD/USD 0,6151 -0,1% 0,6156 0,6145 -2,7%

Bitcoin

BTC/USD 60.653,10 -1,0% 61.260,60 59.742,00 +39,3%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 71,79 71,93 -0,2% -0,14 +1,1%

Brent/ICE 76,00 76,05 -0,1% -0,05 +0,9%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.499,70 2.512,29 -0,5% -12,59 +21,2%

Silber (Spot) 29,40 29,68 -0,9% -0,27 +23,7%

Platin (Spot) 964,75 968,50 -0,4% -3,75 -2,8%

Kupfer-Future 4,19 4,19 +0,1% +0,00 +6,4%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

August 22, 2024 00:46 ET (04:46 GMT)