MÄRKTE ASIEN/In Tokio und Schanghai stützen Konjunkturdaten

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--Angeführt von Japan und China ziehen die Kurse an den Börsen in Asien und Australien im Verlauf am Donnerstag an. Aus beiden Ländern wurden in der Mehrzahl ermutigende Konjunkturdaten gemeldet. Dazu gesellen sich US-Verbraucherpreisdaten vom Vortag, die den festen Glauben an eine US- Zinssenkung im September unterstützen. Händler sprechen daher von einen insgesamt günstigen Marktumfeld mit positiven Wirtschaftsdaten in der Region bei gleichzeitiger Zinssenkungsfantasie in den USA.

In Tokio klettert der Nikkei-225 um 0,9 Prozent auf 36.787 Punkte. Die japanische Volkswirtschaft ist im zweiten Quartal stärker als vorausgesagt gewachsen. Auch der private Konsum sprang an - erstmals seit fünf Quartalen. "Das Schlimmste für japanische Konsumenten dürfte hinter uns liegen", urteilt Analyst Marcel Thieliant von Capital Economics. Zugleich steigt aber die Wahrscheinlichkeit, dass die Bank of Japan mit ihrem Zinserhöhungskurs fortfährt, wie Capital Economics anmerkt. Im Handel stellt man sich gleichwohl nach dem überraschenden Rückzug von Ministerpräsident Fumio Kishida auf eine Periode politischer Verunsicherung ein, von der auch die Börse nicht unbeeindruckt bleiben dürfte.

Positiv gestimmt sind Anleger auch in China - vor allem im Kernland. Denn von dort kommen Zeichen der konjunkturellen Stabilisierung. Während die Einzelhandelsumsätze im Juli besser als gedacht ausgefallen sind, verlangsamt sich der Preisverfall bei Immobilien. Dazu ist die chinesische Industrieproduktion im Juli einen Tick stärker gestiegen als geschätzt. Dagegen legten die städtischen Anlageinvestitionen in den ersten sieben Monaten etwas weniger zu als prognostiziert. Vor diesem Hintergrund legt der Schanghai-Composite um 1,0 Prozent zu, der HSI in Hongkong gewinnt 0,3 Prozent.

Während die Großkonzerne Alibaba und JD im Tagesverlauf ihre Geschäftsberichte vorlegen werden, hat Tencent Holdings bereits berichtet. Umsatz und Betriebsergebnis schlugen die Markterwartungen, allerdings sucht die Gesellschaft noch ihren Platz nach jüngst regulativen Verschärfungen auf dem chinesischen Spielemarkt. Der Kurs verliert in Hongkong 0,5 Prozent.

In Australien steigt der Leitindex um 0,2 Prozent, in Südkorea wird wegen eines Feiertages nicht gehandelt.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 7.865,30 +0,2% +3,6% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 36.786,58 +0,9% +8,9% 08:00

Kospi (Seoul) Feiertag

Schanghai-Comp. 2.880,23 +1,0% -3,2% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 17.171,01 +0,3% +0,7% 10:00

Straits-Times (Sing.) 3.309,51 +0,7% +0,6% 11:00

KLCI (Malaysia) 1.609,94 -0,1% +10,8% 11:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 9:30 % YTD

EUR/USD 1,1012 -0,0% 1,1013 1,1001 -0,3%

EUR/JPY 162,17 -0,0% 162,18 161,92 +4,2%

EUR/GBP 0,8576 -0,1% 0,8584 0,8569 -1,1%

GBP/USD 1,2840 +0,1% 1,2829 1,2839 +0,9%

USD/JPY 147,26 +0,0% 147,26 147,18 +4,5%

USD/KRW 1.354,65 -0,5% 1.360,98 1.357,99 +4,4%

USD/CNY 7,1216 +0,1% 7,1170 7,1230 +0,3%

USD/CNH 7,1516 +0,1% 7,1457 7,1468 +2,0%

USD/HKD 7,7913 -0,0% 7,7917 7,7918 -0,2%

AUD/USD 0,6625 +0,5% 0,6594 0,6638 -2,7%

NZD/USD 0,6005 +0,1% 0,6001 0,6014 -5,0%

Bitcoin

BTC/USD 58.386,70 -0,9% 58.915,80 60.778,05 +34,1%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 77,24 76,98 +0,3% +0,26 +8,3%

Brent/ICE 79,96 79,76 +0,3% +0,20 +6,2%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.454,17 2.447,94 +0,3% +6,23 +19,0%

Silber (Spot) 27,77 27,63 +0,5% +0,14 +16,8%

Platin (Spot) 933,11 924,50 +0,9% +8,61 -5,9%

Kupfer-Future 4,07 4,04 +0,7% +0,03 +3,2%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf/gos

(END) Dow Jones Newswires

August 15, 2024 01:03 ET (05:03 GMT)