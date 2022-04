MÄRKTE ASIEN/Inflationsfurcht drückt auf Kurse

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Verluste verzeichnen die asiatischen und australischen Börsen am Dienstag. Die Sorgen wegen anziehender Preise, vor allem von Rohstoffen, und im Gefolge steigender Markt- und Leitzinsen lastet erneut schwer auf den Märkten. Kräftig anziehende Anleiherenditen hatten vor allem der Nasdaq den Garaus gemacht und sie um über 2 Prozent nach unten geschickt. Vorsicht scheint den Anlegern auch geboten, weil am Dienstag die US-Verbraucherpreise veröffentlicht werden und damit ein wichtiger Inflationsindikator.

Hinzu kommt der mit unverminderter Härte geführt Ukrainekrieg, in dem die russische Seite möglicherweise chemische Waffen in Mariupol eingesetzt hat. Ein weiterer ebenfalls bereits länger drückender Faktor sind die massiven Beschränkungen in Schanghai wegen der Corona-Pandemie.

Besonders deutlich abwärts geht es Japan, wo der Nikkei 1,6 Prozent nachgibt auf 26.400 Punkte. Ebenfalls deutliche Verluste erleidet der Kospi in Südkorea mit 1 Prozent. Besser hält sich der australische Markt mit einem Minus von 0,5 Prozent. Die chinesischen Börsen in Hongkong (-0,7) und Schanghai (-0,5%) liegen in etwa gleichauf, notierten im frühen Geschäft aber noch im Plus.

China genehmigt Videospiele

Die chinesische Börsenaufsicht hat Maßnahmen angekündigt, die den Zugang zu den Kapitalmärkten erweitern sollen. Zudem haben chinesische Aufsichtsbehörden erstmals seit Juli eine Reihe von Videospiel-Lizenzen genehmigt, was darauf hindeutet, dass die behördlichen Kontrollen des Internetsektors gelockert werden könnten. Im Sektor verteuern sich Netease um 2,8 Prozent und Tencent Holdings um 2,7 Prozent.

In Tokio steigen Honda Motor gegen den Markt um 0,3 Prozent, nachdem der Autokonzern entschieden hat, eine Demonstrationsproduktionslinie für Festkörperbatterien für Elektrofahrzeuge zu bauen. Sie soll im Frühjahr 2024 in Betrieb gehen und ist ein weiterer Schritt in die vielversprechende, aber schwer zu entwickelnde Technik. Honda folgt damit einem ähnlichen Vorhaben von Nissan Motor. Noch in diesem Jahrzehnt will Honda Autos mit Festkörperbatterien verkaufen.

Die meisten regionalen Währungen geben gegen den Dollar nach. Teilnehmer begründen dies mit den bevorstehenden Preisdaten in den USA, die den Dollar mit anziehender Zinsfantasie weiter stützen könnten.

Die Ölpreise legen zu, weil zunehmend Zweifel am bevorstehenden Abschluss eines Atomabkommens mit dem Iran aufkommen. Die global gehandelte Sorte Brent steigt um knapp 2 Prozent und liegt wieder knapp über 100 Dollar je Barrel.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 7.445,30 -0,5% +0,0% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 26.399,56 -1,6% -6,3% 08:00

Kospi (Seoul) 2.665,17 -1,0% -10,5% 08:00

Schanghai-Comp. 3.146,11 -0,7% -13,6% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 21.102,21 -0,5% -6,6% 10:00

Straits-Times (Sing.) 3.333,62 -0,9% +8,2% 11:00

KLCI (Malaysia) 1.601,68 -0,2% +2,5% 11:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 9:19 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0879 -0,0% 1,0884 1,0883 -4,3%

EUR/JPY 136,34 -0,1% 136,49 136,30 +4,2%

EUR/GBP 0,8351 -0,0% 0,8353 0,8366 -0,6%

GBP/USD 1,3028 -0,0% 1,3030 1,3007 -3,7%

USD/JPY 125,32 -0,1% 125,41 125,31 +8,9%

USD/KRW 1.237,36 +0,2% 1.235,21 1.233,73 +4,1%

USD/CNY 6,3700 0% 6,3700 6,3742 +0,2%

USD/CNH 6,3800 -0,1% 6,3876 6,3845 +0,4%

USD/HKD 7,8374 -0,0% 7,8381 7,8389 +0,5%

AUD/USD 0,7427 +0,1% 0,7419 0,7427 +2,3%

NZD/USD 0,6828 -0,1% 0,6834 0,6828 +0,0%

Bitcoin

BTC/USD 39.747,51 +0,8% 39.442,79 42.220,88 -14,0%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 96,13 94,29 +2,0% 1,84 +30,0%

Brent/ICE 100,24 98,48 +1,8% 1,76 +33,7%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.959,38 1.953,73 +0,3% +5,65 +7,1%

Silber (Spot) 25,21 25,09 +0,5% +0,12 +8,1%

Platin (Spot) 986,15 980,25 +0,6% +5,90 +1,6%

Kupfer-Future 4,66 4,63 +0,6% +0,03 +4,6%

===

