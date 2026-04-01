MÄRKTE ASIEN/Iran-Krieg und Ölpreisanstieg belasten - Kospi auf Rekordhoch

DOW JONES--An den Börsen in Ostasien und Australien haben am Donnerstag negative Vorzeichen dominiert. Zwar hat US-Präsident Donald Trump die Waffenruhe im Krieg gegen den Iran auf unbestimmte Zeit verlängert, doch eine Wiederaufnahme der Friedensverhandlungen lässt auf sich warten. Zudem ist die Straße von Hormus immer noch blockiert. Am Mittwoch hat Iran drei Schiffe beschossen, die durch die Meerenge fuhren, und zwei davon aufgebracht. Die Ölpreise legten daraufhin wieder zu. Der Preis für das Barrel Brentöl stieg wieder über die Marke von 100 Dollar. Beim Übergang vom asiatisch dominierten zum europäischen Handel kostete es mit 103,28 Dollar 0,3 Prozent mehr als am Vortag.

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In Tokio fiel der Topix um 0,9 Prozent. Der Nikkei-225-Index sank um 0,7 Prozent, belastet von Kursverlusten der Einzelhandels- und Metallaktien. Im Verlauf war der Nikkei erstmals über die Marke von 60.000 Punkten gestiegen. In Seoul schloss der Kospi gegen die regionale Tendenz 0,9 Prozent höher, gestützt von ermutigenden Konjunkturdaten. Die südkoreanische Wirtschaft ist im ersten Quartal stärker gewachsen als angenommen. In Schanghai gab der Composite-Index um 0,3 Prozent nach. Der Hang-Seng-Index in Hongkong verlor im späten Handel 1 Prozent. Am Aktienmarkt in Sydney beendete der S&P/ASX-200 den Handel 0,6 Prozent im Minus.

Neben dem Nahost-Krieg galt das Interesse der Bilanzsaison. SK Hynix hat ein rekordhohes Quartalsergebnis ausgewiesen. Der Nettogewinn des südkoreanischen Chipherstellers und Nvidia-Zulieferers hat sich im ersten Quartal in etwa verfünffacht. Die Aktie erreichte in Reaktion auf die Zahlen ein Rekordhoch; zum Handelsende belief sich das Plus noch auf 0,2 Prozent. Die schwergewichteten Aktien von Samsung Electronics legten derweil um 3,2 Prozent zu, auch hier wurde im Verlauf ein Rekordhoch markiert.

In Tokio zogen die Aktien des Indexschwergewichts Softbank Group erneut deutlicher an und gewannen 3,9 Prozent. Die Titel profitierten von ungebrochener KI-Nachfrage, heißt es aus dem Handel. Auch andere japanische Aktien mit Bezug zur Chipbranche verzeichnen deutliche Kursgewinne. So verbessern sich Renesas um 5,2 Prozent.

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INDEX zuletzt +/- % % YTD Handelsschluss

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.793,40 -0,6 +0,9 08:00

Topix 500 (Tokio) 2.901,30 -0,8 +9,1 08:00

Kospi (Seoul) 6.475,81 +0,9 +53,7 08:30

Hang-Seng (Hongkong) 25.909,10 -1,0 +1,1 10:00

Shanghai-Composite 4.093,25 -0,3 +3,2 09:00

Straits-Times (Singapur) 4.950,68 -1,0 +6,6 11:00

IDX Comp. (Indonesien) 7.420,95 -1,6 -14,1 10:00

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KLCI (Malaysia) 1.718,44 +0,5 +2,3 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 9:30 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1705 +0,0 1,1703 1,1748 -0,3

EUR/JPY 186,87 +0,1 186,62 187,07 +1,6

EUR/GBP 0,8673 +0,1 0,8668 0,8691 -0,5

USD/JPY 159,61 +0,1 159,48 159,22 +1,9

USD/KRW 1.481,93 +0,2 1.478,33 1.478,00 +2,9

USD/CNY 6,8324 +0,1 6,8275 6,8207 -2,3

USD/CNH 6,8342 +0,0 6,8318 6,8227 -2,0

USD/HKD 7,8324 -0,0 7,8330 7,8305 +0,7

AUD/USD 0,7152 -0,1 0,7158 0,7163 +7,2

NZD/USD 0,5886 -0,3 0,5902 0,5913 +2,3

BTC/USD 78.151,19 -0,4 78.453,41 77.897,45 -10,9

ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 94,40 +1,6 1,44 92,96

Brent/ICE 103,28 +1,3 1,37 101,91

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.711,09 -0,6 -26,69 4.737,78

Silber 75,98 -2,2 -1,71 77,70

Platin 2.035,21 -1,9 -39,23 2.074,44

Angaben ohne Gewähr

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April 23, 2026 03:30 ET (07:30 GMT)