MÄRKTE ASIEN/Kaufstimmung hält an - Schanghai knapp im Minus

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--Die vom nun auch in den USA eingeleiteten Zinssenkungszyklus angefachte Kaufstimmung an den Börsen in Ostasien und Australien hält am Freitag an. Auch mit dem Rückenwind kräftiger Gewinne an der Wall Street mit neuen Rekordhochs im Dow-Jones- und S&P-500-Index geht es mit Ausnahme von Schanghai auf breiter Front nach oben. Der HSI in Hongkong gewinnt 1,3 Prozent, der Kospi in Seoul 0,9 Prozent und der ASX/200 in Sydney steigt von seinem Rekordhoch um weitere 0,4 Prozent

In Tokio verbessert sich der Nikkei-Index vor einem bevorstehenden verlängerten Wochenende sogar um 2,0 Prozent auf 37.899 Punkte, nachdem er bereits vortags ähnlich stark zugelegt hatte. Am Montag wird wegen des Feiertags zum Herbstanfang in Japan nicht gearbeitet. Die Gewinne gehen querbeet, erneut legen Autoaktien deutlich zu, aber auch Banktitel und insbesondere Technologiepapiere.

Kein Störfeuer kommt von der japanischen Notenbank. Sie hat wie allseits erwartet die Leitzinsen konstant gehalten und nicht erhöht, auch wenn sie mittlerweile auf einen Zinserhöhungszyklus umgeschwenkt ist. Neue Preisdaten aus Japan zeigen erneut warum. Im August stiegen die Kernverbraucherpreise im Jahresvergleich wie erwartet um 2,8 Prozent, während die Notenbank eine Teuerung um 2,0 Prozent zum Ziel hat.

Der Yen zeigt auf die Entscheidung keine größere Reaktion, er liegt zur gleichen Vortageszeit wenig verändert und hat seine jüngste Abwertungstendenz erst einmal gestoppt.

Lediglich in Schanghai fällt das Börsenbarometer zurück, der Composite-Index büßt 0,2 Prozent ein. Hier dürfte enttäuschen, dass die chinesische Notenbank ihren 1- und 5-jährigen Referenzzins für Bankkredite - eine ihrer Leitzinsen - unverändert gelassen hat, obwohl die Konjunktur in China weiter flau ist und auch die dortige Preisentwicklung dies zulassen würde. Der Markt dort wartet bereits seit geraumer Zeit auf geldpolitische oder staatliche Stimuli, die er sich nun vom bevorstehenden Treffen des Politbüros erhofft.

In Seoul gehören Aktien aus dem Technologiesektor zu den größeren Gewinnern, nachdem sie am Donnerstag noch geschwächelt hatten. SK Hynix gewinnen 3,7 und Samsung Electronics 1,1 Prozent.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.225,60 +0,4% +8,4% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 37.899,02 +2,0% +8,7% 08:00

Kospi (Seoul) 2.604,48 +0,9% -1,9% 08:00

Schanghai-Comp. 2.729,69 -0,2% -8,2% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 18.251,61 +1,3% +3,6% 10:00

Straits-Times (Sing.) 3.616,01 -0,5% +10,9% 11:00

KLCI (Malaysia) 1.671,94 +0,4% +14,2% 11:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 9:08 % YTD

EUR/USD 1,1166 +0,0% 1,1162 1,1131 +1,1%

EUR/JPY 158,79 -0,3% 159,22 158,60 +2,0%

EUR/GBP 0,8399 -0,1% 0,8403 0,8410 -3,2%

GBP/USD 1,3295 +0,1% 1,3285 1,3226 +4,4%

USD/JPY 142,21 -0,3% 142,64 142,60 +0,9%

USD/KRW 1.329,46 +0,4% 1.329,46 1.326,72 +2,4%

USD/CNY 7,0758 -0,2% 7,0758 7,0671 -0,3%

USD/CNH 7,0452 -0,4% 7,0724 7,0676 +2,0%

USD/HKD 7,7904 -0,0% 7,7934 7,7919 -0,2%

AUD/USD 0,6825 +0,2% 0,6814 0,6800 +0,3%

NZD/USD 0,6246 +0,1% 0,6239 0,6219 -1,2%

Bitcoin

BTC/USD 63.839,15 +1,5% 62.908,35 61.900,80 +46,6%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 71,88 71,95 -0,1% -0,07 +1,3%

Brent/ICE 74,74 74,88 -0,2% -0,14 -0,8%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.593,98 2.586,74 +0,3% +7,24 +25,8%

Silber (Spot) 31,07 30,79 +0,9% +0,28 +30,7%

Platin (Spot) 990,43 993,00 -0,3% -2,57 -0,2%

Kupfer-Future 4,31 4,29 +0,4% +0,02 +9,1%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

