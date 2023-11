MÄRKTE ASIEN/Kaum Bewegung

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)-- Die Aktienmärkte in Ostasien und Australien zeigen sich am Montag wenig verändert knapp im Minus. Gewinne zu Handelsbeginn, gestützt von deutlichen Aufschlägen an der Wall Street am Freitag, konnten nicht gehalten werden. Die Anleger richteten ihre Blicke auf die US-Verbraucherpreise für Oktober, die am Dienstag veröffentlicht würden und ein Signal für die weitere US-Zinspolitik senden könnten, heißt es. An der Börse in Singapur findet wegen des hinduistischen Lichterfests Deepavali kein Handel statt.

In Tokio notiert der Nikkei-Index nahezu unverändert bei 32.558 Punkten. Tokyo Electron steigen um 1,6 Prozent, nachdem das Unternehmen seine Umsatz- und Gewinnprognose für das Geschäftsjahr angehoben hat. Shiseido knicken um 14,3 Prozent ein. Der Kosmetikhersteller hat seinen Ausblick für 2023 gesenkt, unter anderem aufgrund eines schlechteren Geschäfts in China.

In Hongkong legt der Hang-Seng-Index minimal zu, während der Schanghai-Composite auf dem chinesischen Festland minimal nachgibt. Im Fokus steht hier das am Mittwoch stattfindende Treffen zwischen US-Präsident Joe Biden und seinem chinesischen Pendant Xi Jinping. Die Beziehungen zwischen beiden Ländern hatten sich zuletzt deutlich verschlechtert. Streitpunkte sind unter anderem der Handel, Menschenrechte und der Taiwan-Konflikt.

Der Index in in Seoul (-0,1%) gibt ebenfalls ganz leicht nach. In Sydney ist der Handel bereits beendet. Der S&P/ASX 200 um 0,4 Prozent nach. Hier bremsten Zinsspekulationen etwas, nachdem die australische Notenbank darauf hingewiesen hatte, dass der Inflationsdruck wohl langsamer abflauen werde als erwartet. "Die inländische Inflation, insbesondere die Preisinflation bei den Dienstleistungen, ist weit verbreitet und geht nur langsam zurück", so Marion Kohler, Chefvolkswirtin der Reserve Bank of Australia.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 6.948,80 -0,4% -1,3% 06:00

Nikkei-225 (Tokio) 32.557,54 -0,0% +24,8% 07:00

Kospi (Seoul) 2.408,03 -0,1% +7,7% 07:00

Schanghai-Comp. 3.036,66 -0,1% -1,7% 08:00

Hang-Seng (Hongk.) 17.224,22 +0,1% -13,2% 09:00

Straits-Times (Sing.) FEIERTAG

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr., 8:18 % YTD

EUR/USD 1,0685 -0,0% 1,0686 1,0665 -0,2%

EUR/JPY 162,19 +0,2% 161,87 161,49 +15,6%

EUR/GBP 0,8737 -0,0% 0,8738 0,8722 -1,3%

GBP/USD 1,2230 +0,0% 1,2229 1,2227 +1,1%

USD/JPY 151,78 +0,2% 151,48 151,42 +15,8%

USD/KRW 1.322,35 +0,9% 1.322,35 1.320,05 +4,8%

USD/CNY 7,1918 0% 7,1918 7,2935 +4,3%

USD/CNH 7,3091 +0,1% 7,3052 7,3038 +5,5%

USD/HKD 7,8102 -0,0% 7,8112 7,8089 +0,0%

AUD/USD 0,6364 +0,0% 0,6363 0,6360 -6,6%

NZD/USD 0,5894 -0,0% 0,5895 0,5896 -7,2%

Bitcoin

BTC/USD 36.921,30 -0,7% 37.173,11 36.605,44 +122,4%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 76,48 77,17 -0,9% -0,69 -1,1%

Brent/ICE 80,72 81,43 -0,9% -0,71 -1,1%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.939,06 1.938,47 +0,0% +0,59 +6,3%

Silber (Spot) 22,11 22,28 -0,8% -0,17 -7,8%

Platin (Spot) 849,38 846,33 +0,4% +3,05 -20,5%

Kupfer-Future 3,59 3,59 +0,1% +0,00 -5,8%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/err

(END) Dow Jones Newswires

November 13, 2023 01:00 ET (06:00 GMT)