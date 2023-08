MÄRKTE ASIEN/Kaum Kaufbereitschaft - Schanghai schwach

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Der ostasiatische Aktienmarkt hat sich am Mittwoch ohne klare Richtung präsentiert. Auffallend waren die Verluste im chinesischen Kernland. Vor Beginn des Notenbankertreffens in Jackson Hole am Donnerstag sei die Bereitschaft, ins Risiko zu gehen und Aktien zu kaufen, nicht sehr ausgeprägt gewesen, hieß es.

An den chinesischen Börsen war die Tendenz trotz der bekannten Probleme uneinheitlich. Während der Schanghai-Composite 1,3 Prozent abgab, hielt sich der HSI in Hongkong mit 0,3 Prozent im Plus. Am Vortag war es dort jeweils zu einer etwas deutlicheren Erholung gekommen nach den jüngsten geldpolitischen Lockerungsmaßnahmen vor dem Hintergrund der weiter drohenden Immobilien- und Finanzkrise. Mit dem Absturz am Mittwoch verlor Schanghai mehr als am Vortag gewonnen wurde. Die wirtschaftlichen Probleme seien weiter nicht gelöst, hieß es.

Mit dem chinesischen Suchmaschinenbetreiber Baidu wartete ein Schwergewicht aus dem Technologiesektor mit positiven Nachrichten auf. Baidu hatte den Gewinn im zweiten Quartal dank Wachstum im Online-Marketing und bei Video-Streaming-Diensten um 43 Prozent gesteigert. Der Kurs hatte an der Nasdaq bereits um 2,8 Prozent zugelegt, in Hongkong geht es um 4,5 Prozent im späten Geschäft nach oben.

Für den Technologiebereich in ganz Asien könnten die am Abend nachbörslich in den USA anstehenden Nvidia-Geschäftszahlen kursbewegend werden. Händler sprechen von hohen Erwartungen und damit auch hohem Enttäuschungspotenzial. Foxconn Industrial Internet sanken um 4,9 und Beijing Kingsoft Office Software um 2,3 Prozent nach ihren Halbjahreszahlen am Vortag.

Nikkei schafft kleinen Aufschlag

In Japan zeigte sich der Nikkei-225 mit einem Aufschlag von 0,5 Prozent bei 32.010 Punkten. Hier sprachen Händler von Zurückhaltung vor Jackson Hole. Gestützt wurde der Markt von Versorgungs- und Stahlwerten. Kansai Electric Power und Kobe Steel legten um 4 bzw. 2,2 Prozent zu. Nach einem angehobenen Ausblick rückten Kintetsu Department Store um 8,2 Prozent vor.

Der Kospi in Südkorea verlor 0,4 Prozent. Bei Batterie- und Internetwerten beobachteten Börsianer Gewinnmitnahmen - ausgelöst durch Sorgen über den Zustand der chinesischen Konjunktur. Auch am Devisenmarkt, wo der Won zum Dollar nachgab, sei eine steigende Risikoaversion zu sehen gewesen, hieß es. Zudem warte der Markt auf die Zinsentscheidung der südkoreanischen Zentralbank am Donnerstag.

Der australische Leitindex S&P/ASX-200 schloss 0,4 Prozent höher - gestützt von Aufschlägen im Banken- und Rohstoffsektor. Der Einkaufsmanagerindex der Judo-Bank fiel tiefer in den Kontraktionsbereich. Der Rückgang beschleunigte sich auf das höchste Maß seit Januar 2022. Die Daten standen im Einklang mit Einschätzungen der Notenbank, die kürzlich das Ende des Zinserhöhungszyklus signalisiert hatte. Gebremst wird die Konjunktur von der trüben Wirtschaftslage in China. Woolworths kletterten um 3,5 Prozent, nachdem der Einzelhändler die Dividende angehoben hatte. Nach einem enttäuschenden Ausblick brachen WiseTech Global um 20 Prozent ein.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 7.148,40 +0,4% +1,6% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 32.010,26 +0,5% +22,1% 08:00

Kospi (Seoul) 2.505,50 -0,4% +12,0% 08:00

Schanghai-Comp. 3.078,40 -1,3% -0,4% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 17.819,78 +0,2% -10,0% 10:00

Taiex (Taiwan) 16.576,90 +0,8% +17,3% 07:30

Straits-Times (Sing.) 3.169,35 +0,3% -2,8% 11:00

KLCI (Malaysia) 1.442,91 -0,6% -2,9% 11:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 9:28 % YTD

EUR/USD 1,0870 +0,2% 1,0846 1,0926 +1,6%

EUR/JPY 158,31 +0,1% 158,21 159,28 +12,8%

EUR/GBP 0,8516 -0,0% 0,8520 0,8540 -3,8%

GBP/USD 1,2764 +0,3% 1,2731 1,2793 +5,5%

USD/JPY 145,66 -0,1% 145,87 145,79 +11,1%

USD/KRW 1.338,34 +0,0% 1.338,27 1.336,88 +6,1%

USD/CNY 7,2883 +1,2% 7,2048 7,1869 +5,7%

USD/CNH 7,2960 -0,1% 7,3064 7,2955 +5,3%

USD/HKD 7,8390 +0,0% 7,8378 7,8356 +0,4%

AUD/USD 0,6434 +0,2% 0,6423 0,6441 -5,6%

NZD/USD 0,5950 +0,1% 0,5945 0,5960 -6,3%

Bitcoin

BTC/USD 26.100,03 +1,7% 25.655,68 26.061,23 +57,2%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 79,34 79,64 -0,4% -0,30 +1,3%

Brent/ICE 83,68 84,03 -0,4% -0,35 +1,2%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 41,70 42,91 -2,8% -1,21 -47,2%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.904,01 1.897,36 +0,4% +6,65 +4,4%

Silber (Spot) 23,74 23,43 +1,3% +0,31 -1,0%

Platin (Spot) 928,90 923,50 +0,6% +5,40 -13,0%

Kupfer-Future 3,79 3,76 +0,7% +0,03 -0,8%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

