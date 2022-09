MÄRKTE ASIEN/Kaum verändert - Ölaktien zum Opec-Treffen gesucht

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Zum Start in die neue Woche pendeln die Börsen in Ostasien und Australien meist um die Schlusskurse vom Freitag. Etwas Unterstützung kommt vom chinesischen Caixin-Einkaufsmanagerindex für den Servicesektor, der im August stabil im Expansion anzeigenden Bereich geblieben ist. Positiv wirken auch die am Freitag veröffentlichten US-Arbeitsmarktdaten. Sie zeigten einem immer noch soliden, aber nicht mehr ganz so rasanten Beschäftigungsaufbau und untermauern zwar die Erwartung, dass die US-Notenbank den Leitzins zum dritten Mal in Folge um 75 Basispunkte erhöhen dürfte, sprwchen aber gegen eine noch stärkere Erhöhung.

Gleichwohl lasten in Asien Rezessionsängste auf der Stimmung, nachdem am Freitag der russische Gaskonzern Gazprom mitgeteilt hat, dass er die Gaslieferungen nach Deutschland - anders als angekündigt - bis auf Weiteres aussetzt - angeblich wegen eines Lecks. Die US-Börsen gaben daraufhin ihre Gewinne ab und schlossen mit deutlichen Verlusten.

In Schanghai notiert der Composite-Index nach anfänglichen Verlusten 0,1 Prozent höher. Dagegen liegt der Hang-Seng-Index in Hongkong 1,3 Prozent im Minus. Hier belasteten die Lockdowns in verschiedenen chinesischen Städten, heißt es aus dem Handel. Unter den Einzelwerten verbilligen sich BYD um 4,7 Prozent. Berkshire Hathaway, die Holdinggesellschaft von US-Investorenlegende Warren Buffett, hat ihre Beteiligung an dem Hersteller von Elektroautos abermals reduziert.

In Tokio tendiert der Nikkei-225-Index kaum verändert. Konjunktursorgen, unter anderem wegen der hohen Energiepreise, lasten dort auf dem Autosektor. Subaru verlieren 1,8 Prozent und Honda 1,3 Prozent.

Der S&P/ASX-200 in Sydney zeigt sich 0,2 Prozent höher. Fortescue fallen um 4,9 Prozent bzw 0,85 australische Dollar. Die Aktien des Bergbaukonzerns werden aber mit einem Dividendenabschlag von 1,21 australischen Dollar gehandelt.

Aktien der Energiebranche sind in der ganzen Region gesucht. Der Sektor erhält Rückenwind vom steigenden Ölpreis. Die Blicke sind auf Konferenz der Opec+ gerichtet. Russland unterstütze derzeit keine Kürzung der Ölproduktion, und wahrscheinlich werde die Opec+ ihre Fördermenge konstant halten, berichtete das Wall Street Journal unter Berufung auf informierte Personen. In Hongkong rücken CNOOC um 1,7 Prozent vor und Petrochina um 2,4 Prozent. Inpex verbessern sich in Tokio um 0,8 Prozent. Für S-Oil geht es in Seoul um 2,7 Prozent aufwärts. Am australischen Aktienmarkt liegen Woodside 3,8 Prozent im Plus.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 6.840,80 +0,2% -8,1% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 27.638,40 -0,0% -4,0% 08:00

Kospi (Seoul) 2.405,31 -0,2% -19,2% 08:00

Schanghai-Comp. 3.189,54 +0,1% -12,4% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 19.203,24 -1,3% -16,9% 10:00

Straits-Times (Sing.) 3.213,63 +0,2% +2,5% 11:00

KLCI (Malaysia) 1.491,98 +0,1% -4,9% 11:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 9:15 Uhr % YTD

EUR/USD 0,9909 -0,1% 0,9918 0,9976 -12,9%

EUR/JPY 139,04 +0,0% 139,02 139,88 +6,2%

EUR/GBP 0,8641 +0,1% 0,8633 0,8631 +2,8%

GBP/USD 1,1469 -0,2% 1,1487 1,1560 -15,2%

USD/JPY 140,31 +0,1% 140,18 140,19 +21,9%

USD/KRW 1.362,51 +0,5% 1.362,51 1.363,10 +14,6%

USD/CNY 6,9000 -0,1% 6,9000 6,9021 +8,6%

USD/CNH 6,9449 +0,3% 6,9218 6,9099 +9,3%

USD/HKD 7,8487 +0,0% 7,8486 7,8486 +0,7%

AUD/USD 0,6790 +0,1% 0,6785 0,6793 -6,5%

NZD/USD 0,6089 +0,0% 0,6087 0,6074 -10,8%

Bitcoin

BTC/USD 19.745,31 -1,2% 19.745,31 20.061,45 -57,3%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 88,64 86,87 +2,0% +1,77 +24,9%

Brent/ICE 95,01 93,02 +2,1% +1,99 +28,5%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.713,76 1.712,40 +0,1% +1,36 -6,3%

Silber (Spot) 18,06 18,05 +0,1% +0,01 -22,5%

Platin (Spot) 841,40 837,00 +0,5% +4,40 -13,3%

Kupfer-Future 3,41 3,42 -0,4% -0,01 -23,1%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

===

