MÄRKTE ASIEN/Keine klare Tendenz vor wichtigen Daten

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--Auch am Dienstag hat sich an den Aktienmärkten in Ostasien und Australien keine eindeutige Richtung gezeigt. Teilnehmer verwiesen auf die Vorgaben aus den USA, wo die Wall Street sich kaum von der Stelle bewegt hatte. Es herrschte insgesamt Zurückhaltung vor den wichtigen Verbraucherpreisdaten aus den USA am Mittwoch. Die Anleger erhoffen sich von den Daten mehr Klarheit, wann die Fed mit den Zinssenkungen beginnen wird. Zuletzt hatten starke US-Arbeitsmarktdaten und falkenhafte Aussagen aus den Reihen der US-Notenbank die Zinssenkungshoffnungen deutlich schwinden lassen.

Der Nikkei-225 in Tokio setzte seine Erholung nach den kräftigen Verlusten am Freitag fort und erhöhte sich um weitere 1,1 Prozent. Damit hat er die Verluste vom Wochenschluss wieder vollständig aufgeholt, als verstärkte Gewinnmitnahmen den Index um 2 Prozent ins Minus gedrückt hatten. Vor allem Technologie- und Immobilienwerte waren gesucht. So stiegen Yaskawa Electric um 7,3 Prozent und Mitsubishi Estate schlossen mit einem Aufschlag von 4,0 Prozent.

In China erholte sich der Schanghai-Composite von zwischenzeitlichen leichten Verlusten und schloss nahezu unverändert. Der Hang-Seng-Index stieg im späten Handel um 0,7 Prozent. Hier verwiesen Marktteilnehmer auf die am Donnerstag anstehenden chinesischen Verbraucherpreise für den März. Dies sorgte zuvor für etwas Zurückhaltung. Derweil haben chinesische Regierungsvertreter die Forderung von US-Finanzministerin Janet Yellen zurückgewiesen, dass China seine Industrieproduktion zurückfahren müsse. Den Regierungsvertretern zufolge entwickelt China seine Wirtschaft angemessen, und Protektionismus sei nicht angebracht. In Schanghai wird am Mittwoch aufgrund eines Feiertages nicht gehandelt.

L'Occitaine wegen Übernahme-Bericht vom Handel ausgesetzt

Bei den Einzelwerten waren in Hongkong die Aktien von L'Occitaine vom Handel ausgesetzt. Blackstone steht kurz davor, das in Hongkong notierte Hautpflegeunternehmen zu übernehmen, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Dem Bericht zufolge könnte sich der US-Private-Equity-Konzern mit dem Eigentümer von L'Occitane, Reinold Geiger, zusammentun.

Der Kospi in Seoul konnte anfängliche leichte Gewinne nicht behaupten und schloss mit einem Abschlag von 0,5 Prozent. Marktteilnehmer verwiesen auf die vorgezogene Parlamentswahl am Mittwoch, die bei den Investoren für Zurückhaltung gesorgt habe. Aus diesem Grund findet an der Börse in Seoul zur Wochenmitte auch kein Handel statt. Die Wahl gilt als Abstimmung über den Kurs des amtierenden Staatschefs Yoon Suk Yeol von der konservativen People's Power Party (PPP).

Die Aktien von Hyundai-Rotem kletterten gegen den Markttrend um 9,9 Prozent. Hier stieg die Erwartung, dass der Gewinn des Unternehmens im ersten Quartal die Prognosen übertreffen werde. Die Analysten von KB Securities verwiesen auf die Lieferung der ersten 18 Panzer vom Typ K2 nach Polen. Insgesamt sei die Lieferung von 180 Panzern geplant.

Banken- und Minenwerte in Australien gesucht

Dagegen ging es für den S&P/ASX-200 in Sydney um 0,5 Prozent nach oben. Der Index wurde dabei vor allem von den Aufschlägen bei den Banken- und Minenwerten angetrieben. Die Aktien von National Australia Bank, ANZ, Commonwealth Bank of Australia und Westpac Banking gewannen zwischen 0,5 und 1,2 Prozent. Im Minen-Sektor legten die Papiere von Fortescue, BHP und Rio Tinto um bis zu 3,0 Prozent zu.

Die Aktien von TSMC verbesserten sich um 4,6 Prozent. Die US-Regierung fördert einen im Bau befindlichen Produktionskomplex des Chip-Herstellers in Phoenix im US-Bundesstaat Arizona mit bis zu 6,6 Milliarden Dollar. Gebaut werde nun noch eine dritte Chip-Fabrik an dem Gesamtkomplex, dessen Bau 2021 begann. Insgesamt investiere TSMC jetzt mehr als 65 Milliarden Dollar nach zuvor zugesagten 40 Milliarden, so Vertreter der US-Regierung.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 7.824,20 +0,5% +3,1% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 39.773,13 +1,1% +17,6% 08:00

Kospi (Seoul) 2.705,16 -0,5% +1,9% 08:00

Schanghai-Comp. 3.048,54 +0,0% +2,5% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 16.854,29 +0,7% -1,9% 10:00

Taiex (Taiwan) 20.796,20 +1,9% +16,0% 07:30

Straits-Times (Sing.) 3.240,34 +0,8% -0,7% 11:00

KLCI (Malaysia) 1.556,17 -0,2% +6,9% 11:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 9:33 Uhr

EUR/USD 1,0857 -0,0% 1,0859 1,0831

EUR/JPY 164,96 +0,0% 164,89 164,45

EUR/GBP 0,8581 -0,0% 0,8582 0,8578

GBP/USD 1,2651 -0,0% 1,2653 1,2627

USD/JPY 151,93 +0,1% 151,83 151,85

USD/KRW 1.355,44 +0,4% 1.350,58 1.354,05

USD/CNY 7,2338 +0,9% 7,1662 7,2338

USD/CNH 7,2441 +0,0% 7,2426 7,2465

USD/HKD 7,8317 -0,0% 7,8319 7,8308

AUD/USD 0,6600 -0,0% 0,6603 0,6583

NZD/USD 0,6035 +0,1% 0,6031 0,6014

Bitcoin

BTC/USD 70.801,76 -1,3% 71.729,80 70.225,69 +62,6%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 86,63 86,43 +0,2% +0,20 +19,3%

Brent/ICE 90,60 90,38 +0,2% +0,22 +18,2%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.352,44 2.339,32 +0,6% +13,12 +14,1%

Silber (Spot) 27,96 27,93 +0,1% +0,04 +17,6%

Platin (Spot) 976,60 963,50 +1,4% +13,10 -1,6%

Kupfer-Future 4,27 4,28 -0,2% -0,01 +9,2%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

===

