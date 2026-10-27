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MÄRKTE ASIEN/KI-Phantasie stützt Tokio und Seoul - HSBC belastet Hongkong

Werte in diesem Artikel
Aktien
Advantest Corp.
192.22 EUR 10.56 EUR 5.81 %
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BHP Group
36.01 EUR 0.73 EUR 2.08 %
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HSBC Holdings plc
15.34 EUR -0.95 EUR -5.83 %
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Knowledge Atlas Technology Joint Stock Company Limited Registered Shs-H- Reg S
61.98 EUR 4.50 EUR 7.83 %
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MiniMax Group Inc. Registered Shs Unitary
19.50 EUR -0.10 EUR -0.51 %
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Rio Tinto Ltd.
94.40 EUR 1.40 EUR 1.51 %
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Rio Tinto plc
76.03 EUR 0.76 EUR 1.01 %
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SoftBank Corp.
25.32 EUR 0.21 EUR 0.84 %
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Tokyo Electron Ltd.
53.10 EUR 0.27 EUR 0.51 %
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DOW JONES--Am Dienstag hat sich an den Börsen in Ostasien und Australien keine einheitliche Tendenz ausmachen lassen. Meist dominiert Zurückhaltung vor den anstehenden Zinsentscheiden verschiedener Notenbanken und einer Flut von Unternehmenszahlen im Wochenverlauf. Aktien mit KI-Bezug waren jedoch gesucht, nachdem Anthropic den Prospekt seines geplanten Börsengangs bei der US-Börsenaufsicht eingereicht und damit die Furcht vor einer Blasenbildung zerstreut hatte.

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In Tokio stieg der Nikkei-225-Index um 1,7 Prozent. Der breiter gefasste Topix legte um 0,6 Prozent zu. Von der wiedererwachten KI-Phantasie profitierten unter anderem Advantest (+9%), Softbank Group (+5%) und Tokyo Electron (+3,1%). Abseits des Chipsektors verteuerten sich Shin-Etsu Polymehr um 12 Prozent, nachdem das Unternehmen Eckdaten zum ersten Geschäftshalbjahr vorgelegt hatte.

An der Börse in Seoul rückte der Kospi um 3,1 Prozent vor, auch gestützt vom überraschend starken südkoreanischen Wirtschaftswachstum im dritten Quartal. Die Aktien der beiden Chipgiganten Samsung Electronics und SK Hynix gewannen 4,2 und 5,2 Prozent.

Die chinesischen Börsen zeigten sich derweil mit Verlusten. Der Composite-Index in Shanghai schloss 1,3 Prozent im Minus, der Hang-Seng-Index in Hongkong sank im Späthandel um 0,8 Prozent. Dass die chinesischen Industriegewinne im September kräftig gestiegen waren, stützte nicht. Die Aktien der Bank HSBC Holdings verbilligten sich in Hongkong um 5,9 Prozent, nachdem der Nettogewinn des Indexschwergewichts im dritten Quartal die Erwartungen verfehlt hatte. Aktien chinesischer Entwickler von KI-Modellen reagierten unterschiedlich auf die Nachrichten zum Anthropic-IPO. So gaben Minimax anfängliche Gewinne ab und notierten im Späthandel 0,5 Prozent niedriger, während Z.ai 8,2 Prozent gewannen.

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In Sydney stieg der S&P/ASX-200 um 0,5 Prozent und zeigte sich damit erholt von anfänglichen Verlusten. Einer Umfrage zufolge sind die Inflationserwartungen der australischen Verbraucher in der vergangenen Woche auf den höchsten Stand seit Mai gestiegen, was der Reserve Bank of Australia Argumente für eine weitere Zinserhöhung liefern könnte. Unter den Einzelwerten gewannen BHP 4,3 und Rio Tinto 2,5 Prozent.

===

INDEX zuletzt +/- % % YTD Handelsschluss

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.850,10 +0,5 +1,6 07:00

Topix 500 (Tokio) 3.124,35 +0,6 +17,4 08:00

Kospi (Seoul) 5.638,34 +3,1 +33,8 08:30

Hang-Seng (Hongkong) 23.026,22 -0,8 -10,2 10:00

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Shanghai-Composite 3.648,30 -1,3 -8,0 09:00

Straits-Times (Singapur) 5.407,90 -0,2 +16,4 11:00

IDX Comp. (Indonesien) 5.298,45 -1,4 -38,7 10:00

KLCI (Malaysia) 1.610,06 +0,4 -4,2 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 8:25 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1158 -0,1 1,1172 1,1206 -5,0

EUR/JPY 176,09 +0,1 175,98 176,05 -4,3

EUR/GBP 0,8374 0,0 0,8374 0,8386 -3,9

USD/JPY 157,80 +0,2 157,50 157,08 +0,7

USD/KRW 1.324,80 -0,1 1.325,55 1.322,62 -8,0

USD/CNY 6,6686 -0,0 6,6700 6,6681 -4,6

USD/CNH 6,6677 0,0 6,6676 6,6696 -4,4

USD/HKD 7,8440 -0,0 7,8454 7,8439 +0,8

AUD/USD 0,7015 -0,0 0,7016 0,7025 +5,1

NZD/USD 0,5690 +0,2 0,5680 0,5692 -1,2

BTC/USD 79.545,77 -0,3 79.746,41 80.020,78 -9,3

ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 102,07 +0,3 0,31 101,76

Brent/ICE 116,26 +0,4 0,45 115,81

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.003,46 -0,3 -12,85 4.016,31

Silber 52,78 -2,1 -1,15 53,93

Platin 1.495,55 -2,1 -31,42 1.526,97

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/hab

(END) Dow Jones Newswires

October 27, 2026 03:25 ET (07:25 GMT)

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08:21 HSBC Neutral JP Morgan Chase & Co.
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06.08.26 HSBC Neutral JP Morgan Chase & Co.
05.08.26 HSBC Neutral UBS AG

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