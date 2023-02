MÄRKTE ASIEN/Knapp behauptet - in China stützen Konjunkturhoffnungen

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Überwiegend leicht im Minus zeigen sich die Börsen in Ostasien und Australien am Donnerstag. Auf der Stimmung lasten negative Vorgaben der US-Börsen, die am Mittwoch in Reaktion auf falkenhafte Äußerungen von US-Notenbankvertretern deutlicher nachgaben. Allerdings haben sich in Asien anfänglich größere Kursverluste deutlich verringert, nachdem die Futures auf die US-Aktienindizes ins Plus gedreht haben. Die chinesischen Börsen sind sogar in positives Terrain vorgerückt. Hier setzen Anleger auf eine Erholung der heimischen Wirtschaft nach dem Ende der Pandemie-Beschränkungen.

In Schanghai gewinnt der Composite-Index 0,9 Prozent. Der Hang-Seng-Index gewinnt in Hongkong 1,0 Prozent. Der Subindex der Technologiewerte liegt 1,8 Prozent vorne. An der Tokioter Börse gibt der Nikkei-225-Index nur noch minimal nach. Unterstützung kommt von überraschend guten Zahlen, die der Autohersteller Toyota (+0,6%) vorgelegt hat. Der Konzern bekräftigte überdies seine Gewinn- und Absatzprognose. Negativ werden hingegen die Zahlen des Telekommunikationskonzerns Nippon Telegraph & Telephone (-0,7%) aufgenommen.

Im südkoreanischen Seoul hat der Leitindex Kospi seine Verluste fast vollständig wettgemacht und tendiert kaum verändert. Unter den Einzelwerten verbessern sich SK Innovation um 2,6 Prozent. Das Unternehmen hat Zahlen zum vierten Quartal veröffentlicht und das geplante Batterie-Joint-Venture in der Türkei abgesagt. Ebenfalls nach Zahlenvorlage gewinnen Netmarble 2,4 Prozent.

In Sydney schloss der S&P/ASX-200 mit einem Minus von 0,5 Prozent. Alle Sektoren verzeichneten Verluste, angeführt von Versorgern, Immobilienwerten und Technologieaktien. Der Versorgersektor fiel um 2,7 Prozent, belastet von AGL Energy (-10%). Das Unternehmen hatte enttäuschende Zahlen zum ersten Geschäftshalbjahr vorgelegt und den Jahresausblick eingegrenzt.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 7.490,30 -0,5% +6,4% 06:00

Nikkei-225 (Tokio) 27.574,35 -0,1% +5,8% 07:00

Kospi (Seoul) 2.482,62 -0,0% +11,0% 07:00

Schanghai-Comp. 3.262,15 +0,9% +5,6% 08:00

Hang-Seng (Hongk.) 21.495,67 +1,0% +7,8% 09:00

Straits-Times (Sing.) 3.361,93 -0,8% +4,0% 10:00

KLCI (Malaysia) 1.466,94 -0,3% -1,7% 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 8:10 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0732 +0,2% 1,0713 1,0728 +0,3%

EUR/JPY 141,09 +0,3% 140,73 140,87 +0,5%

EUR/GBP 0,8879 +0,0% 0,8876 0,8910 +0,3%

GBP/USD 1,2087 +0,1% 1,2070 1,2042 -0,1%

USD/JPY 131,47 +0,1% 131,34 131,31 +0,3%

USD/KRW 1.262,46 +0,1% 1.260,92 1.261,62 +0,0%

USD/CNY 6,7852 -0,1% 6,7891 6,7848 -1,6%

USD/CNH 6,7903 -0,1% 6,7962 6,7914 -2,0%

USD/HKD 7,8494 +0,0% 7,8492 7,8494 +0,5%

AUD/USD 0,6957 +0,5% 0,6925 0,6968 +2,1%

NZD/USD 0,6347 +0,6% 0,6308 0,6319 -0,1%

Bitcoin

BTC/USD 22.598,06 -1,5% 22.931,32 23.205,80 +36,1%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 78,55 78,47 +0,1% +0,08 -2,4%

Brent/ICE 85,21 85,09 +0,1% +0,12 -0,6%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.879,84 1.876,50 +0,2% +3,34 +3,1%

Silber (Spot) 22,41 22,38 +0,1% +0,03 -6,5%

Platin (Spot) 980,18 974,30 +0,6% +5,88 -8,2%

Kupfer-Future 4,08 4,04 +1,0% +0,04 +7,0%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

===

