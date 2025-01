MÄRKTE ASIEN/Knapp behauptet - Yen erholt

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Wenig hat sich am Mittwoch an den Börsen in Ostasien und Australien getan, insgesamt war die Tendenz knapp behauptet. Die Aktienmärkte folgten damit der Entwicklung an der Wall Street, wo es in engen Grenzen uneinheitlich zugegangen war. Die Märkte warteten auf die Bekanntgabe der US-Verbraucherpreise für Dezember im späteren Tagesverlauf, lautete eine Erklärung aus dem Handel. Sie werden üblicherweise stärker beachtet als die Erzeugerpreise, die bereits am Vortag berichtet wurden und die weniger stark gestiegen waren als erwartet.

Dazu habe Vorsicht geherrscht mit Blick auf potenzielle neue Entwicklungen in den US-chinesischen Handelsbeziehungen und die generelle US-Zollpolitik unter dem kommenden US-Präsidenten Donald Trump, dessen Amtseinführung am 20. Januar erfolgt. Zuletzt hatte ein Bericht über zunächst moderate und nur allmählich steigende US-Zölle auf Importe an den Börsen für eine positive Reaktion gesorgt.

Zum allgemeinen Abwarten habe auch beigetragen, dass in der Nacht zu Freitag die BIP-Daten aus China für das vierte Quartal 2024 erwartet werden, die weitere Erkenntnisse über den Zustand der dortigen Konjunktur liefern dürften.

In Tokio gab der Nikkei-225 um 0,1 Prozent nach auf 38.445 Punkte. Hier könnte der Yen etwas gebremst haben, der zum Dollar in einer dynamischen Bewegung deutlicher anzog, damit aber lediglich die Verluste vom Vortag in einer schnellen Bewegung wieder wettmachte. Der Anstieg wurde in Verbindung gebracht mit der Spekulation, dass die japanische Notenbank noch im Januar die Zinsen weiter erhöhen könnte. Angeheizt hatte die der Notenbankchef, der als Gründe die wirtschaftliche Entwicklung in den USA und das Lohnwachstum in Japan nannte.

In Schanghai gab der Composite-Index um 0,4 Prozent nach, Seoul und Sydney gingen jeweils mit kleinen Verlusten aus dem Tag. In Seoul war im Handel von schwachen südkoreanischen Arbeitsmarktdaten für Dezember die Rede, dazu wurde als Unruhefaktor auf die anhaltenden politischen Turbulenzen um Präsident Yoon Suk Yeol verwiesen, der nun doch verhaftet wurde, um zu seiner kurzzeitigen Verhängung des Kriegsrechts im vergangenen Monat befragt zu werden. In Hongkong (Späthandel) war die Tendenz gut behauptet.

Unter den Einzelwerten ging es in Hongkong für Great Wall Motor nach der Vorlage von Geschäftszahlen um 3 Prozent nach unten. Laut den Analysten von Daiwa sind sie weitgehend wie erwartet ausgefallen. Einen Ausblick auf 2025 gab der Autobauer allerdings noch nicht ab.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.213,30 -0,2% +0,7% 06:00

Nikkei-225 (Tokio) 38.444,58 -0,1% -3,6% 07:00

Kospi (Seoul) 2.496,81 -0,0% -0,0% 07:00

Schanghai-Comp. 3.227,12 -0,4% -3,7% 08:00

Hang-Seng (Hongk.) 19.253,66 +0,2% -4,1% 09:00

Straits-Times (Sing.) 3.768,38 -0,5% +0,03% 10:00

KLCI (Malaysia) 1.561,56 -0,9% -4,01% 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 8:07 % YTD

EUR/USD 1,0293 -0,1% 1,0307 1,0263 -0,6%

EUR/JPY 161,86 -0,6% 162,80 161,47 -0,6%

EUR/GBP 0,8443 +0,0% 0,8440 0,8394 +2,0%

GBP/USD 1,2198 -0,1% 1,2213 1,2226 -2,5%

USD/JPY 157,26 -0,4% 157,95 157,36 -0,0%

USD/KRW 1.461,39 -0,1% 1.462,25 1.460,41 -1,0%

USD/CNY 7,1887 +0,1% 7,1846 7,1797 -0,3%

USD/CNH 7,3465 +0,0% 7,3444 7,3440 +2,0%

USD/HKD 7,7897 +0,0% 7,7871 7,7847 +0,3%

AUD/USD 0,6192 -0,0% 0,6194 0,6193 +0,1%

NZD/USD 0,5602 -0,0% 0,5604 0,5614 +0,1%

Bitcoin

BTC/USD 97.143,45 +0,5% 96.652,60 95.135,75 +2,6%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 78,10 77,50 +0,8% +0,60 +8,9%

Brent/ICE 80,32 79,92 +0,5% +0,40 +7,3%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.680,86 2.677,56 +0,1% +3,30 +2,2%

Silber (Spot) 29,95 29,93 +0,1% +0,02 +3,7%

Platin (Spot) 937,15 943,30 -0,7% -6,15 +3,3%

Kupfer-Future 4,34 4,34 -0,1% -0,01 +7,7%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

===

January 15, 2025 02:10 ET (07:10 GMT)