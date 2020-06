MÄRKTE ASIEN/Konjunkturoptimismus treibt Börsen an

(Wiederholung)

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--An den asiatischen Börsen teilen Anleger am Dienstag den Optimismus der Wall Street. Die hatte am Vortag mit deutlichen Aufschlägen geschlossen. Damit stehen die Börsen in Asien nach dem Absturz wegen der Coronavirus-Krise nun vor dem besten Quartal seit 2009. Die Hoffnung auf eine schnelle Konjunkturerholung erhält derweil neue Nahrung aus China. Die Aktivität in der chinesischen Industrie ist deutlicher als erwartet auf ein Dreimonatshoch gestiegen. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) für den verarbeitenden Sektor rückte zudem stärker in den expansiven Bereich vor. In der Dienstleistungsbranche hat sich die Lage im Juni ebenfalls aufgehellt. Hier erreichte der Index den höchsten Stand seit sieben Monaten.

Die Analysten von Nomura sehen in China noch keine vollständige Konjunkturerholung. Die Auswirkungen der gerade erst wieder erlassenen Abriegelungen im Großraum Peking wegen neuer Infektionszahlen mit dem Coronavirus sowie das Umfeld in der Region mit neuen Ausbrüchen seien in den aktuellen Daten noch gar nicht vollständig erfasst. Auch könnten die behördlichen Auflagen die Erholung im Dienstleistungssektor bremsen. Zwar haben die Experten ihre Schätzungen für das BIP-Wachstum im zweiten Quartal gerade erst erhöht, ihre Projektionen für das zweite Halbjahr haben sie aber zurückgenommen.

Und selbst die Volkswirte der an der Erhebung des Einkaufsmanagerindexes für den Dienstleistungssektor beteiligten China Federation of Logistics & Purchasing (CFLP) räumen ein, dass die Nachfrage in China der Produktion deutlich hinterherhinke. Händler haben denn auch Schwierigkeiten, den allgemeinen Optimismus zu erklären. Es sei sehr viel Spekulation auf eine zügige globale Konjunkturerholung im Spiel, heißt es. So gibt die Weltgesundheitsorganisation WHO keine Entwarnung bei Covid-19 und warnt vielmehr erneut vor einer weiteren Ausbreitung der Viruspandemie.

Mit den Wirtschaftsdaten steigt der Schanghai-Composite um 0,6 Prozent. In Hongkong legt der HSI um 0,9 Prozent zu. Höhere Ausschläge an den chinesischen Börsen verhindert die politische Entwicklung. In China ist laut Medienberichten das umstrittene Sicherheitsgesetz für Hongkong verabschiedet worden. Die Führung der Kommunistischen Partei will mittels des Gesetzes die chinakritischen Unruhen in der Sonderverwaltungszone unterbinden. Der früheren britischen Kronkolonie wurden bei ihrer Übergabe an China im Jahr 1997 für 50 Jahre Sonderrechte gewährt, darunter Meinungs- und Versammlungsfreiheit. Das Sicherheitsgesetz hat daher die Spannungen zwischen China und den USA verschärft. US-Handelsminister Wilbur Ross kündigte bereits in Reaktion auf die Entwicklung an, dass Vorzugsregelungen für Hongkong ausgesetzt würden.

In Tokio unterstützt die Yen-Schwäche den Anstieg des Aktienmarktes, der Nikkei-225 klettert um 1,8 Prozent auf 22.390 Punkte. Der US-Dollar steigt auf 107,73 Yen nach Wechselkursen knapp über der Marke von 107 am Vortag. Auch in Australien ziehen die Kurse stärker an: Der S&P/ASX-200 legt um 1,5 Prozent zu, obwohl der Verbrauervertrauen auf Wochensicht gefallen ist. Händler sprechen vom Ergebnis neuer Virusausbrüche in Australien. Auch die Konsumausgaben gingen zurück.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 5.904,50 +1,54% -11,66% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 22.393,62 +1,81% -7,02% 08:00

Kospi (Seoul) 2.131,74 +1,83% -3,00% 08:00

Schanghai-Comp. 2.978,56 +0,58% -2,35% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 24.516,44 +0,89% -13,76% 10:00

Straits-Times (Sing.) 2.603,78 +1,15% -20,13% 11:00

KLCI (Malaysia) 1.505,72 +0,76% -5,94% 11:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 10:20h % YTD

EUR/USD 1,1240 -0,0% 1,1241 1,1248 +0,2%

EUR/JPY 121,06 +0,1% 120,92 120,54 -0,7%

EUR/GBP 0,9138 -0,0% 0,9139 0,9111 +8,0%

GBP/USD 1,2300 -0,0% 1,2300 1,2346 -7,2%

USD/JPY 107,71 +0,1% 107,56 107,17 -0,9%

USD/KRW 1198,00 -0,1% 1199,51 1200,65 +3,7%

USD/CNY 7,0676 -0,2% 7,0811 7,0795 +1,5%

USD/CNH 7,0670 -0,2% 7,0785 7,0762 +1,5%

USD/HKD 7,7504 -0,0% 7,7505 7,7504 -0,5%

AUD/USD 0,6882 +0,2% 0,6866 0,6867 -1,8%

NZD/USD 0,6424 +0,0% 0,6422 0,6427 -4,6%

Bitcoin

BTC/USD 9.154,76 -0,6% 9.207,99 9.058,01 +27,0%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 39,40 39,70 -0,8% -0,30 -32,4%

Brent/ICE 41,43 41,71 -0,7% -0,28 -34,2%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.771,40 1.770,40 +0,1% +1,00 +16,7%

Silber (Spot) 17,87 17,80 +0,4% +0,07 +0,1%

Platin (Spot) 818,00 815,00 +0,4% +3,00 -15,2%

Kupfer-Future 2,70 2,68 +0,6% +0,02 -4,2%

