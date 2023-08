MÄRKTE ASIEN/Konjunktursorgen belasten chinesische Börsen

HONGKONG/SCHANGHAI (Dow Jones)--Negative Vorzeichen haben zum Wochenausklang an den Börsen in Ostasien und Australien dominiert. Auf den Aktienmärkten der Region lasteten Sorgen um die chinesische Wirtschaft und speziell um den Immobiliensektor des Landes. Die Vorgaben der Wall Street waren nur leicht positiv. Von den am Donnerstag nach Börsenschluss in Asien veröffentlichten US-Verbraucherpreisen gingen keine positiven Impulse aus. Sie hatten zwar Erwartungen untermauert, dass die US-Notenbank im September eine Zinserhöhungspause einlegen werde, aber auch Annahmen gestützt, dass die Zinsen noch längere Zeit hoch bleiben werden.

Der japanische Aktienmarkt war am Freitag wegen eines Feiertags geschlossen. Zweifel an der Erholung der heimischen Wirtschaft drückten derweil die chinesischen Aktienmärkte deutlich ins Minus. Die Anfang der Woche veröffentlichten Handelsdaten hatten einen unerwartet drastischen Einbruch der chinesischen Exporte gezeigt, und Preisdaten deuteten auf eine Deflation in China hin. In Schanghai gab der Composite-Index um 2 Prozent nach. Der Hang-Seng-Index verlor in Hongkong im späten Handel 0,9 Prozent.

Nachdem einer der größten chinesischen Immobilienkonzerne, Country Garden Holdings (-5,8%), für das erste Halbjahr 2023 einen massiven Verlust angekündigt hatte, wurden Branchenaktien verkauft. Bei Country Garden Holdings steht die Gefahr eines Zahlungsausfalls im Raum, nachdem das Unternehmen in dieser Woche die Zinsen auf Anleihen nicht zahlen konnte. Longfor Group fielen um 2,2 Prozent und China Hongqiao um 2 Prozent.

Aber es gab auch positive Nachrichten: Alibaba rückten um 1,3 Prozent vor, nachdem das Internetunternehmen überraschend starke Zahlen vorgelegt hatte.

Leichter beendete der südkoreanische Aktienmarkt den Handel; der Kospi verlor 0,4 Prozent. Händler berichteten von nach wie vor bestehenden Inflationssorgen. In Sydney sank der S&P/ASX-200 um 0,2 Prozent. Newcrest gaben um 0,4 Prozent nach; der Goldminenbetreiber hat im Geschäftsjahr 2022/23 einen Gewinnrückgang um 11 Prozent verzeichnet.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 7.340,10 -0,2% +4,3% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) Feiertag

Kospi (Seoul) 2.591,26 -0,4% +15,9% 08:00

Schanghai-Comp. 3.189,25 -2,0% +3,2% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 19.068,48 -0,9% -2,6% 10:00

Taiex (Taiwan) 16.601,25 -0,2% +17,4% 07:30

Straits-Times (Sing.) 3.292,36 -0,9% +2,2% 11:00

KLCI (Malaysia) 1.455,41 -0,2% -2,4% 11:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 9:10 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0993 +0,1% 1,0984 1,1009 +2,7%

EUR/JPY 159,02 +0,1% 158,94 158,39 +13,3%

EUR/GBP 0,8650 -0,2% 0,8664 0,8639 -2,3%

GBP/USD 1,2708 +0,2% 1,2678 1,2744 +5,1%

USD/JPY 144,66 -0,0% 144,70 143,87 +10,3%

USD/KRW 1.324,11 +0,6% 1.315,87 1.313,87 +4,9%

USD/CNY 7,2351 +0,7% 7,1858 7,2107 +4,9%

USD/CNH 7,2471 +0,1% 7,2414 7,2211 +4,6%

USD/HKD 7,8164 -0,0% 7,8192 7,8172 +0,1%

AUD/USD 0,6526 +0,1% 0,6517 0,6560 -4,2%

NZD/USD 0,6014 -0,2% 0,6023 0,6076 -5,3%

Bitcoin

BTC/USD 29.409,90 -0,1% 29.438,65 29.520,89 +77,2%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 82,49 82,82 -0,4% -0,33 +4,6%

Brent/ICE 86,07 86,4 -0,4% -0,33 +4,1%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 37,72 37,06 +1,8% +0,66 -53,9%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.916,46 1.912,18 +0,2% +4,28 +5,1%

Silber (Spot) 22,70 22,73 -0,1% -0,02 -5,3%

Platin (Spot) 916,18 911,43 +0,5% +4,75 -14,2%

Kupfer-Future 3,72 3,77 -1,2% -0,04 -2,5%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

===

