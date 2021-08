MÄRKTE ASIEN/Konjunktursorgen dominieren - Seoul trotzt negativer Tendenz

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--An den Börsen in Ostasien und Australien haben am Dienstag Konjunktursorgen dominiert. Hatten zu Wochenbeginn noch optimistische Erwartungen an das US-Infrastrukturpaket und die bislang gut verlaufene Bilanzsaison die Kurse nach oben getrieben, so gewannen nun Befürchtungen die Oberhand, dass die wieder steigenden Corona-Infektionszahlen die Erholung der Wirtschaft ausbremsen könnten. Zudem herrschte Verunsicherung darüber, ob China den jüngsten regulatorischen Eingriffen gegen die Technologie- und Bildungsbranche weitere Maßnahmen gegen andere Branchen folgen lassen könnte.

In Tokio verlor der Nikkei-225-Index 0,5 Prozent. Hier belastete auch der zum US-Dollar wieder gestiegene Yen. Die japanische Währung gilt als sicherer Hafen in Krisenzeiten.

An der Börse in Sydney fiel der S&P/ASX-200 um 0,2 Prozent, nachdem er am Montag auf Rekordhoch geschlossen hatte. Etwas Unterstützung kam vom australischen Verbrauchervertrauen, das in der vergangenen Woche gestiegen ist, wie aus Daten von ANZ Roy Morgan hervorging. Unbelastet zeigte sich die Börse von der Entscheidung der australischen Zentralbank, an ihren Plänen zum Zurückfahren ihrer Anleihekäufe festzuhalten - und dies trotz Belastung der Wirtschaft infolge neuerlicher Lockdowns. Viele Marktbeobachter hatten erwartet, dass die Reserve Bank of Australia ihr "Tapering" verschieben würde. Unter den Einzelwerten profitierten Afterpay (+11,4%) erneut von der Übernahme durch Square.

China sieht Online-Spiele als "Opium für das Volk" - Branchenaktien unter Druck

Um 0,3 Prozent abwärts ging es mit dem Hang-Seng-Index im späten Handel in Hongkong. Hier wurden vor allem die zuletzt sehr volatilen Technologiewerte verkauft. Unter anderem brachen Tencent um 6,7 Prozent ein, nachdem staatliche chinesische Medien Online-Spiele als "Opium für das Volk" bezeichnet hatten. Netease büßten über 8 Prozent ein. Meituan gaben um 2 Prozent nach. Nicht gut kamen die Zahlen der Bank Standard Chartered (-0,9%) an, die Licht und Schatten enthielten. Dagegen überraschte der Zahlenausweis von Xinyi Solar (+8,7%) positiv.

Die Börse in Schanghai schloss 0,5 Prozent im Minus. Chinesische Anleger sorgen sich um das Wachstum der heimischen Wirtschaft, nachdem in immer mehr Städten des Landes die hochansteckende Delta-Variante des Coronavirus aufgetaucht ist.

Gegen die negative Tendenz in der Region drehte der Kospi in Seoul ins Plus und schloss 0,4 Prozent höher. Beobachter verwiesen auf die starken Exportdaten vom Montag, die erneut die Stimmung aufgehellt hätten. Gute Ertragsaussichten verhalfen Samsung Electronics zu einem Plus von 2,7 Prozent. SK Hynix verbesserten sich um 3,5 Prozent.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 7.474,50 -0,2% +13,5% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 27.641,83 -0,5% +1,2% 08:00

Kospi (Seoul) 3.237,14 +0,4% +12,7% 08:00

Schanghai-Comp. 3.447,99 -0,5% -0,7% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 26.166,56 -0,3% -3,8% 10:00

Taiex (Taiwan) 17.553,76 +0,3% +19,2% 07:30

Straits-Times (Sing.) 3.142,08 -0,6% +11,2% 11:00

KLCI (Malaysia) 1.494,23 +0,1% -8,2% 11:00

BSE (Mumbai) 53.310,24 +0,7% +11,4% 12:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 9:30 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1873 +0,0% 1,1872 1,1883 -2,8%

EUR/JPY 129,60 -0,1% 129,79 130,39 +2,8%

EUR/GBP 0,8543 -0,1% 0,8551 0,8533 -4,3%

GBP/USD 1,3900 +0,1% 1,3884 1,3926 +1,6%

USD/JPY 109,15 -0,2% 109,32 109,73 +5,7%

USD/KRW 1148,55 -0,2% 1150,91 1150,24 +5,8%

USD/CNY 6,4664 +0,1% 6,4621 6,4631 -0,9%

USD/CNH 6,4657 +0,0% 6,4633 6,4638 -0,6%

USD/HKD 7,7756 +0,0% 7,7750 7,7759 +0,3%

AUD/USD 0,7396 +0,4% 0,7366 0,7355 -4,0%

NZD/USD 0,7018 +0,6% 0,6976 0,6977 -2,3%

Bitcoin

BTC/USD 38.466,51 -1,9% 39.210,76 40.175,01 +32,4%

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 71,16 71,26 -0,1% -0,10 +47,7%

Brent/ICE 72,71 72,89 -0,2% -0,18 +42,7%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.809,68 1.812,70 -0,2% -3,03 -4,7%

Silber (Spot) 25,28 25,43 -0,6% -0,15 -4,2%

Platin (Spot) 1.052,50 1.061,45 -0,8% -8,95 -1,7%

Kupfer-Future 4,41 4,43 -0,4% -0,02 +25,1%

