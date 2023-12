MÄRKTE ASIEN/Konjunkturzuversicht nimmt zu - Tokio 2% fester

Von Steffen Gosenheimer

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--Ermutigende Konjunktursignale haben am Mittwoch an den Börsen in Ostasien und Australien für Auftrieb gesorgt. In Australien ist das BIP im dritten Quartal auf Jahressicht um 2,1 Prozent gestiegen, erwartet worden war nur ein Plus von 1,7 Prozent. Und aus Japan wurde die Reuters-Tankan-Umfrage veröffentlicht - sie zeigte eine Verbesserung des Geschäftsklimas unter den großen japanischen Industrieunternehmen.

Dazu waren in den USA am Vortag die Marktzinsen weiter gesunken, auch weil es Signale vom Arbeitsmarkt gab, die auf eine Abkühlung hindeuten. Zugleich wurde aber ein stärker als erwartet gestiegener ISM-Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor berichtet. Insgesamt verfestigt sich damit die Erwartung einer weichen Landung der Konjunktur und 2024 wieder sinkender Leitzinsen.

Der Nikkei-Index in Tokio machte einen Satz um 2 Prozent nach oben auf 33.446 Punkte. In Sydney ging es ebenfalls kräftig aufwärts um 1,7 Prozent. Am Devisenmarkt zeigte sich der Austral-Dollar nach den BIP-Daten gestärkt. Er hatte am Vortag nach bestätigten Leitzinsen gepaart mit als taubenhaft ankommenden Aussagen der australischen Notenbank deutlich nachgegeben.

Der Kospi in Seoul tendierte nur gut behauptet, die Marktteilnehmer dort orientierten sich stärker an der Entwicklung im wichtigen Abnehmerland China. In Schanghai war die Tendenz ebenfalls nur behauptet. Dort bremste, dass die Ratingagentur Moody's den Ausblick auf negativ von stabil gesenkt hatte wegen der nur trägen Konjunkturerholung. Die Abstufung des Ratingausblicks dürfte aber kaum langfristige Auswirkungen auf die Stimmung der Investoren haben, hieß es. Sie dürfte aber die Regierung in Peking aufmerksamer für das Thema machen. In Hongkong (+0,7%) war die Tendenz im Späthandel freundlich.

Unter den Einzelwerten in Hongkong profitierten Swire Pacific (+16,7%) von Aktien-Rückkaufplänen. Bei Lenovo (+9,2%) kam es zu einer kräftigen Erholungsbewegung, nachdem der Kurs am Vortag deutlich gesunken war.

In Sydney stiegen Rio Tinto um 0,7 Prozent und hinkten dem Markt etwas hinterher. Der Rohstoffkonzern will in die Erschließung seines Anteils am Simandou-Eisenerzprojekt in Guinea rund 6,2 Milliarden Dollar stecken. Die erste Produktion aus dem Betrieb in Simandou erwartet Rio Tinto für das Jahr 2025.

Index (B rse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 7.178,40 +1,7% +2,0% 06:00

Nikkei-225 (Tokio) 33.445,90 +2,0% +25,6% 07:00

Kospi (Seoul) 2.495,38 +0,0% +11,6% 07:00

Schanghai-Comp. 2.968,93 -0,1% -3,9% 08:00

Hang-Seng (Hongk.) 17.042,88 +0,6% -17,6% 09:00

Taiex (Taiwan) 17.360,72 +0,2% +22,8% 06:30

Straits-Times (Sing.) 3.076,34 -0,0% -5,4% 10:00

KLCI (Malaysia) 1.445,96 -0,2% -3,1% 10:00

BSE (Mumbai) 69.296,14 0% +13,9% 11:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 8:30 % YTD

EUR/USD 1,0790 -0,1% 1,0798 1,0807 +0,8%

EUR/JPY 158,62 -0,2% 158,89 158,81 +13,0%

EUR/GBP 0,8558 -0,3% 0,8581 0,8567 -3,3%

GBP/USD 1,2608 +0,1% 1,2592 1,2617 +4,2%

USD/JPY 147,02 -0,1% 147,14 146,89 +12,1%

USD/KRW 1.312,87 -0,1% 1.313,73 1.314,05 +4,0%

USD/CNY 7,1582 +0,8% 7,1013 7,1480 +3,8%

USD/CNH 7,1637 -0,1% 7,1712 7,1560 +3,4%

USD/HKD 7,8115 -0,1% 7,8193 7,8173 +0,0%

AUD/USD 0,6592 +0,6% 0,6553 0,6575 -3,3%

NZD/USD 0,6172 +0,7% 0,6130 0,6149 -2,8%

Bitcoin

BTC/USD 43.683,78 -1,3% 44.268,47 41.544,40 +163,2%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 72,35 72,32 +0,0% +0,03 -5,8%

Brent/ICE 77,37 77,2 +0,2% +0,17 -4,7%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.033,14 2.019,35 +0,7% +13,79 +11,5%

Silber (Spot) 24,34 24,18 +0,7% +0,16 +1,5%

Platin (Spot) 908,35 903,50 +0,5% +4,85 -15,0%

Kupfer-Future 3,80 3,77 +0,6% +0,02 -0,4%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

