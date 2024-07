MÄRKTE ASIEN/Kräftige Aufschläge - Technologie-Werte mit Erholung

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Mehrheitlich mit deutlichen Aufschlägen zeigen sich die ostasiatischen Börsen zu Beginn der neuen Handelswoche. Marktteilnehmer verweisen auf die positiven Vorgaben der Wall Street, wo sich vor allem die Technologiewerte nach den jüngsten Abgaben erholt hatten. Doch rückt mit der Sitzung der US-Notenbank in dieser Woche die Debatte um den Zinskurs der Fed wieder verstärkt in den Vordergrund. Zwar rechnet der Markt mit unveränderten Zinsen, doch erhoffen sich die Anleger weitere Hinweise über den weiteren geldpolitischen Weg der Fed. Eine Senkung im September ist derzeit aktuell vollständig eingepreist. Daran hat auch der am Freitag veröffentlichte PCE-Preisindex nichts geändert, der im Rahmen der Erwartungen ausgefallen war.

Etwas zurück bleibt dagegen die Börse in Schanghai, die sich lediglich unverändert zeigt. Hier warten Anleger auf die Veröffentlichung wichtiger Konjunkturdaten im Wochenverlauf, so die Einkaufsmanagerindizes für den Service-Bereich und das verarbeitende Gewerbe, jeweils für Juli. In der vergangenen Woche hatte die chinesische Notenbank zwar überraschend die Zinsen gesenkt, doch es herrscht weiterhin Skepsis, ob dies ausreicht, um die schwächelnde chinesische Konjunktur in Fahrt zu bringen. Vielmehr geht der Markt davon aus, dass noch weitere Maßnahmen nötig sind.

Vor allem die technologielastigen Börsen setzten ihren Aufwärtstrend fort und profitierten von einer ausgedehnten Erholung der Technologiewerte. Der japanische Nikkei-225-Index legt um 2,4 Prozent zu, der Kospi verbessert sich um 1,4 Prozent und der Hang-Seng-Index in Hongkong rückt um 1,8 Prozent vor. Teilnehmer berichten von verstärkten Käufen auf den niedrigeren Niveaus.

Zudem kehrten viele Investoren in den Sektor zurück im Vorfeld wichtiger Zahlen von Technologie-Konzernen im Verlauf der Woche. So legen unter anderem Advanced Micro Devices, Apple, Meta Platforms, Microsoft und Intel Zahlen vor. Dabei werde vor allem auf die Entwicklung im Bereich Künstliche Intelligenz (KI) geachtet, heißt es.

BoJ-Sitzung ebenfalls im Blick

Am Mittwoch wird zudem die Bank of Japan (BoJ) ihre geldpolitische Entscheidung bekannt geben. Moody's Analytics geht davon aus, dass die BoJ die Zinsen voraussichtlich unverändert lassen wird. Stattdessen werde das Hauptaugenmerk in dieser Woche auf der im Juni angekündigten Reduzierung der Staatsanleihenkäufe liegen. "Angesichts der sich abkühlenden Inflation und der unterdurchschnittlichen Wirtschaftsdaten wäre eine Zinserhöhung jetzt verfrüht", meinen die Analysten. Moody's geht davon aus, dass die BoJ die Zinsen im September anheben wird, da sie erwartet, dass die Wirtschaftsdaten bis dahin eine Verbesserung zeigen werden.

Bei den Einzelwerten geht es für die Papiere von Mitsubishi Motors um 6,4 Prozent nach oben. Auslöser sind Medien-Berichte, wonach der Konzern der Honda-Nissan-Allianz beitreten wird.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 7.988,40 +0,8% +5,2% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 38.556,28 +2,4% +12,6% 08:00

Kospi (Seoul) 2.768,82 +1,4% +4,3% 08:00

Schanghai-Comp. 2.892,10 +0,0% -2,8% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 17.331,24 +1,8% -0,2% 10:00

Straits-Times (Sing.) 3.451,57 +0,7% +5,7% 11:00

KLCI (Malaysia) 1.624,23 +0,7% +10,9% 11:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 9:35 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0861 +0,0% 1,0857 1,0854 -1,7%

EUR/JPY 166,72 -0,1% 166,87 167,28 +7,1%

EUR/GBP 0,8434 -0,0% 0,8435 0,8434 -2,8%

GBP/USD 1,2878 +0,1% 1,2871 1,2868 +1,2%

USD/JPY 153,50 -0,1% 153,69 154,12 +8,9%

USD/KRW 1.384,09 +0,3% 1.384,09 1.386,11 +6,6%

USD/CNY 7,1222 -0,0% 7,1222 7,1300 +0,3%

USD/CNH 7,2635 +0,0% 7,2627 7,2597 +2,0%

USD/HKD 7,8073 +0,0% 7,8071 7,8059 -0,0%

AUD/USD 0,6557 +0,1% 0,6551 0,6554 -3,7%

NZD/USD 0,5892 -0,0% 0,5894 0,5897 -6,8%

Bitcoin

BTC/USD 69.318,70 +1,9% 68.015,00 67.040,30 +59,2%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 77,37 77,16 +0,3% +0,21 +8,5%

Brent/ICE 81,44 81,13 +0,4% +0,31 +7,3%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.394,75 2.387,45 +0,3% +7,30 +16,1%

Silber (Spot) 28,08 27,93 +0,5% +0,15 +18,1%

Platin (Spot) 946,88 940,10 +0,7% +6,78 -4,6%

Kupfer-Future 4,13 4,12 +0,1% +0,01 +4,7%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

===

