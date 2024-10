MÄRKTE ASIEN/Kräftige Gegenbewegung in Tokio nach Montagsdebakel

Von Steffen Gosenheimer

TOKIO (Dow Jones)--Nach dem Kursdebakel zum Wochenauftakt mit einem Minus von 4,8 Prozent, ist die Börse in Tokio am Dienstag auf Erholungskurs gegangen. Der Nikkei-225-Index stieg um 1,9 Prozent auf 38.652 Punkte. Am Montag hatten Spekulationen auf die Stimmung gedrückt, dass der designierte Premier Ishiba die Steuern erhöhen und die Ausgaben senken könnte und zudem den eingeleiteten Straffungskurs der japanischen Notenbank unterstütze. Die Politik der neuen Ishiba-Regierung dürfte nur einen neutralen Einfluss auf die Aktien- und Anleihemärkte haben, kommentierte Ataru Okumura, Rentenexperte bei SMBC Nikko Securities.

Bei der Gegenbewegung half der Yen. Er schwächte sich gegenüber der gleichen Vortageszeit merklich ab auf 144,07 von Ständen unter 142 je Dollar. Auslöser waren Aussagen des nun zum neuen japanischen Ministerpräsidenten gewählten Shigeru Ishiba, dass die Bank of Japan ihre Geldpolitik nicht zu schnell straffen sollte. Unterstützung kam auch von den Zinsen, am japanischen Anleihemarkt sanken die Renditen. Teilnehmer verwiesen dazu auf das Protokoll des Treffens der Bank of Japan (BoJ) von Mitte September. Darin heißt es, dass "die Finanzmärkte weiterhin instabil sind" und dass die Bank "ihren Leitzins nicht anheben wird, wenn die Finanz- und Kapitalmärkte instabil sind" und dass die BoJ "die derzeitigen akkommodierenden finanziellen Bedingungen geduldig beibehalten sollte".

Derweil fiel der Index des sogenannten Tankan-Berichts der Notenbank zur Stimmung der Großunternehmen in den drei Monaten inklusive September wie prognostiziert mit +13 unverändert aus. Die Unternehmen bleiben damit vorsichtig angesichts der Unsicherheit über die Entwicklung der Weltwirtschaft.

Im australischen Sydney gingen die Gewinne vom Vortag wieder verloren. Der ASX/200-Index kam um 0,7 Prozent von seinem Rekordhoch zurück. Händler sprachen von einer Verschnaufpause nach der jüngsten Rekordjagd - trotz positiver Vorgabe des US-Aktienmarkts und der Ankündigung weiterer Zinssenkungen durch US-Notenbankchef Powell.

Für REA Group ging es um knapp 5 Prozent nach oben, nachdem der Immobilienwerber sein Übernahmegebot für das britische Pendant Rightmove zurückgezogen hat. Gewinnmitnahmen gab es bei den Schwergewichten BHP (-2,9%) und Rio Tinto (-2,6%) aus dem Rohstoffsektor. Sie hatten an den Vortagen deutlicher zugelegt vor dem Hintergrund der diversen Konjunkturstimuli im wichtigen Abnehmerland China. Der entsprechende Branchenindex gab um 2,3 Prozent nach.

An den Börsen in China ruhte das Geschäft am Dienstag feiertagsbedingt ebenso wie in Korea. In Schanghai wird wegen der gerade begonnenen sogenannten Goldenen Woche erst am Dienstag der kommenden Woche wieder gehandelt, in Hongkong und in Seoul am Mittwoch wieder.

Index (B rse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.208,90 -0,7% +8,1% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 38.651,97 +1,9% +13,3% 08:00

Kospi (Seoul) Feiertag -2,3%

Schanghai-Comp. Feiertag +12,2%

Hang-Seng (Hongk.) Feiertag +24,1%

Taiex (Taiwan) 22.390,39 +0,7% +24,9% 07:30

Straits-Times (Sing.) 3.579,90 -0,2% +10,6% 11:00

KLCI (Malaysia) 1.650,84 +0,1% +13,4% 11:00

BSE (Mumbai) 84.119,87 -0,2% +16,4% 12:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 9:22 % YTD

EUR/USD 1,1121 -0,1% 1,1136 1,1126 +0,7%

EUR/JPY 160,17 +0,2% 159,90 160,13 +2,9%

EUR/GBP 0,8332 +0,1% 0,8326 0,8331 -4,0%

GBP/USD 1,3346 -0,2% 1,3373 1,3355 +4,8%

USD/JPY 143,96 +0,2% 143,61 143,98 +2,2%

USD/KRW 1.322,20 +0,4% 1.316,65 1.322,61 +1,9%

USD/CNY 7,0340 +0,3% 7,0117 7,0330 -0,9%

USD/CNH 7,0252 +0,3% 7,0074 7,0234 +2,0%

USD/HKD 7,7747 +0,0% 7,7728 7,7747 -0,4%

AUD/USD 0,6912 -0,0% 0,6914 0,6912 +1,5%

NZD/USD 0,6318 -0,4% 0,6345 0,6320 -0,0%

Bitcoin

BTC/USD 64.008,60 +0,5% 63.700,20 63.971,10 +47,0%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 67,57 68,17 -0,9% -0,60 -4,4%

Brent/ICE 71,10 71,70 -0,8% -0,60 -5,2%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.642,48 2.634,71 +0,3% +7,77 +28,1%

Silber (Spot) 31,31 31,13 +0,6% +0,18 +31,7%

Platin (Spot) 982,25 981,00 +0,1% +1,25 -1,0%

Kupfer-Future 4,54 4,55 -0,2% -0,01 +15,0%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/err

(END) Dow Jones Newswires

October 01, 2024 03:30 ET (07:30 GMT)