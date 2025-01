MÄRKTE ASIEN/Kräftige Gewinne in Hongkong und Tokio

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Deutlich angeführt von Hongkong und Tokio geht es an den Börsen in Ostasien und Australien am Montag nach oben. Der HSI in Hongkong macht einen Satz um 2,5 Prozent, in Tokio legt der Nikkei-225 um 1,2 Prozent zu, auch mit Rückenwind durch einen etwas leichteren Yen. Der Schanghai-Composite kommt immerhin um 0,5 Prozent voran, der Kospi in Seoul gibt dagegen ganz leicht nach. In Sydney ist der Handel mit einem Plus von 0,4 Prozent bereits beendet.

Der Markt warte auf die Amtseinführung von Donald Trump später am Tag, heißt es im Handel. Trump, von dem insbesondere mit Blick auf die USA eine wirtschaftsfreundliche Politik erwartet wird, hat angekündigt, gleich nach seiner Amtseinführung eine Reihe von Dekreten unterzeichnen zu wollen.

Für Zuversicht an den chinesischen Börsen sorgt offenbar, dass Trump bereits am vergangenen Freitag mit Chinas Präsident Xi Jinping Fragen zu Tiktok, den beiderseitigen Handelsbeziehungen und Taiwan diskutiert hat. Dazu trägt auch bei, dass die Social-Media-App Tiktok mittlerweile in den USA schon wieder freigeschaltet ist, nachdem sie kurzzeitig abgeschaltet worden war. Der designierte Präsident Trump war Tiktok am Sonntag zu Hilfe gekommen und will den Tiktok-Bann per Dekret aussetzen. Die Tiktok-Mutter Bytedance soll mehr Zeit bekommen, einen Käufer in den USA zu finden. In einem Social-Media-Post schrieb Trump, er wolle, dass die USA an Tiktok künftig eine 50-prozentige Beteiligung über ein Joint Venture halten sollen. Hintergrund ist der Vorwurf der USA an Tiktok, Spionage über den Missbrauch von Daten zu betreiben.

Für keinen erkennbaren Impuls sorgt unterdessen, dass die chinesische Notenbank ihren Referenzzins für Bankkredite an Unternehmen und Haushalte den dritten Monat in Folge unverändert belassen. Der einjährige Satz bleibt bei 3,1, der fünfjährige bei 3,6 Prozent.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.347,40 +0,4% +2,3% 06:00

Nikkei-225 (Tokio) 38.896,29 +1,2% -3,6% 07:00

Kospi (Seoul) 2.521,61 -0,1% +5,1% 07:00

Schanghai-Comp. 3.257,96 +0,5% -2,8% 08:00

Hang-Seng (Hongk.) 20.071,35 +2,5% -2,4% 09:00

Straits-Times (Sing.) 3.812,29 +0,0% +0,61% 10:00

KLCI (Malaysia) 1.569,84 +0,2% -4,60% 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 8:24 % YTD

EUR/USD 1,0303 +0,2% 1,0279 1,0282 -0,5%

EUR/JPY 160,76 +0,0% 160,71 160,07 -1,3%

EUR/GBP 0,8437 -0,1% 0,8441 0,8444 +2,0%

GBP/USD 1,2211 +0,3% 1,2178 1,2178 -2,4%

USD/JPY 156,04 -0,2% 156,34 155,67 -0,8%

USD/KRW 1.458,64 +0,0% 1.458,64 1.457,98 -1,1%

USD/CNY 7,1897 0% 7,1897 7,1943 -0,3%

USD/CNH 7,3216 -0,2% 7,3353 7,3436 +2,0%

USD/HKD 7,7829 -0,0% 7,7851 7,7863 +0,2%

AUD/USD 0,6210 +0,2% 0,6197 0,6201 +0,4%

NZD/USD 0,5608 +0,3% 0,5591 0,5588 +0,2%

Bitcoin

BTC/USD 102.254,00 -0,9% 103.199,15 101.628,20 +8,0%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 77,94 77,88 +0,1% +0,06 +8,7%

Brent/ICE 80,64 80,79 -0,2% -0,15 +7,8%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.706,78 2.703,25 +0,1% +3,53 +3,1%

Silber (Spot) 30,38 30,36 +0,1% +0,03 +5,2%

Platin (Spot) 942,30 941,75 +0,1% +0,55 +3,9%

Kupfer-Future 4,35 4,37 -0,5% -0,02 +8,0%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/flf

(END) Dow Jones Newswires

January 20, 2025 01:02 ET (06:02 GMT)