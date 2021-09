MÄRKTE ASIEN/Kräftige Gewinne in Tokio - Suga-Rückzug beflügelt

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Auch zum Wochenausklang zeigt sich an den Aktienmärkten in Ostasien und Australien keine einheitliche Tendenz. Viele Blicke seien auf den US-Arbeitsmarktbericht für August gerichtet, der aber erst nach Handelsschluss in Asien veröffentlicht wird. Die Entwicklung am Arbeitsmarkt ist für die US-Notenbank ein entscheidender Faktor für den Start einer Reduzierung der monatlichen Anleihekäufe (Tapering). Zuletzt hatte Fed-Chairman lediglich vage Signale gesendet, wann mit einem Beginn zu rechnen sei.

Einen Ausreißer nach oben zeigt die Börse in Tokio, wo der Nikkei-225 um 1,8 Prozent steigt. Hintergrund sind Medien-Berichte, wonach Ministerpräsident Yoshihide Suga unerwartet nicht zur Wiederwahl am 29. September antreten werde. Er galt als Favorit bei der Wahl zum LDP-Chef, obwohl seine Regierung derzeit historisch schlechte Umfragewerte erzielt.

Dagegen zeigen sich die Börsen in Schanghai (-0,2%) und Hongkong (-0,5%) nach den jüngsten Gewinnen etwas leichter. Nach dem offiziellen Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor ist in China auch der privat ermittelte Sektorindex kräftig gesunken und zudem unter die Expansionsschwelle gefallen. Wichtig sei, ob dies eine Sonderentwicklung wegen den neuerlichen Corona-Problemen sei, oder generell ein Schwellenländer- bzw asienweites Problem, heißt es.

Mit Aufschlägen zeigen sich in Hongkong Aktien von Börsenmaklern. China plant nach den Worten von Präsident Xi Jinping eine Börse in Peking. Der geplante Handelsplatz wird als ein weiterer Schritt gewertet, einheimischen Unternehmen einen Börsengang in China statt im Ausland schmackhaft zu machen. Zuletzt hatte die Regierung neue Regularien erlassen, die chinesischen Unternehmen ein Notiz an ausländischen Börsen erschweren oder gar verbieten soll. China International Capital gewinnen 4,2 und CSC Financial 2,4 Prozent. Der Kurs des Hongkonger Börsenbetreibers Hongkong Exchange sackt dagegen um 2,4 Prozent ab.

Für den Kospi in Seoul geht es um 0,7 Prozent nach oben. Hier stützten leicht positive US-Vorgaben und die Hoffnung auf eine konjunkturelle Erholung, heißt es. Gesucht sind Werte aus dem Technologie- und Transportsektor. So legen die Aktien von Index-Schwergewicht Samsung Electronics um 0,8 Prozent zu, LG Electronics gewinnen 4,7 Prozent. Für Asiana Airlines geht es um 5,3 Prozent nach oben.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 7.532,50 +0,6% +14,4% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 29.043,25 +1,8% +4,0% 08:00

Kospi (Seoul) 3.199,55 +0,7% +11,3% 08:00

Schanghai-Comp. 3.591,25 -0,2% +3,4% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 25.948,28 -0,5% -4,5% 10:00

Straits-Times (Sing.) 3.082,54 -0,2% +8,6% 11:00

KLCI (Malaysia) 1.581,95 -0,0% -2,8% 11:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 9:23 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1878 +0,0% 1,1874 1,1844 -2,8%

EUR/JPY 130,69 +0,1% 130,57 130,34 +3,7%

EUR/GBP 0,8586 +0,0% 0,8583 0,8597 -3,9%

GBP/USD 1,3834 -0,0% 1,3836 1,3778 +1,2%

USD/JPY 110,03 +0,1% 109,95 110,05 +6,6%

USD/KRW 1156,99 -0,2% 1159,15 1160,57 +6,6%

USD/CNY 6,4595 +0,0% 6,4565 6,4618 -1,0%

USD/CNH 6,4535 +0,1% 6,4501 6,4561 -0,8%

USD/HKD 7,7722 +0,0% 7,7711 7,7755 +0,3%

AUD/USD 0,7406 +0,1% 0,7402 0,7386 -3,9%

NZD/USD 0,7118 +0,1% 0,7111 0,7083 -0,9%

Bitcoin

BTC/USD 49.548,76 -0,6% 49.831,76 50.173,01 +70,6%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 69,87 69,99 -0,2% -0,12 +45,5%

Brent/ICE 73,04 73,03 +0,0% 0,01 +43,5%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.811,56 1.809,70 +0,1% +1,86 -4,6%

Silber (Spot) 23,91 23,93 -0,1% -0,01 -9,4%

Platin (Spot) 1.005,05 1.003,90 +0,1% +1,15 -6,1%

Kupfer-Future 4,30 4,29 +0,2% +0,01 +21,9%

