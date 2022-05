MÄRKTE ASIEN/Kräftige Gewinne mit guten US-Vorgaben

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Angetrieben von positiven US-Vorgaben geht es zum Wochenausklang an den Aktienmärkten in Ostasien und Australien kräftig nach oben. Das stärkste Plus verzeichnet dabei die Börse in Hongkong, wo es für den Hang-Seng-Index um 2,8 Prozent nach oben geht. Hier sprechen Marktteilnehmer auch von einer Erholung von den zuletzt gesehenen Abgaben, vor allem im Technologiesektor.

Für Erleichterung in den USA hatte das Protokoll der jüngsten Sitzung der US-Notenbank gesorgt. Investoren sprachen von Signalen, dass die Fed ihr zunächst aggressives Vorgehen gegen die hohe Inflation mit zwei großen Zinserhöhungen um je 50 Basispunkte danach überdenken könnte und die Konjunktur-Entwicklung und die Gefahr einer harten Landung fester im Auge haben könnte. Dazu kamen überraschend gute Quartalsergebnisse aus dem US-Einzelhandelsektor, wo es zuletzt vermehrt Enttäuschungen gegeben hatte.

Der Schanghai-Composite gewinnt 0,5 Prozent. Eine schwache Entwicklung bei den chinesischen Industriegewinnen im April bremst etwas. Hier belasteten die Schließungen im Zuge von Covid-19 in Schanghai und anderen Städten, die der Wirtschaft schadeten. Die Gewinne der chinesischen Industrieunternehmen gingen im April um 8,5 Prozent zurück, nachdem sie im März noch um 10,6 Prozent gestiegen waren, teilte das Nationale Amt für Statistik mit.

Für den Nikkei-225 geht es in Tokio um 0,7 Prozent aufwärts, der australische Leitindex S&P/ASX-200 rückt um 1,1 Prozent vor.

Bei den Einzelwerten klettern die Aktien von Alibaba um 12,5 Prozent. Der chinesische Online-Händler hat in seinem vierten Geschäftsquartal unter Pekings Corona-Maßnahmen, der verschärften Regulierung am Heimatmarkt und dem sich abschwächenden wirtschaftlichen Umfeld gelitten. Das Unternehmen verbuchte das schwächste Quartalswachstum seit dem IPO 2014. Auf einen konkreten Ausblick für das Geschäftsjahr 2022/23 verzichtet Alibaba. Unter dem Strich fuhr der Konzern einen Nettoverlust von 16,2 Milliarden Yuan ein, was er mit Kursverlusten seiner Investments begründete. Auf bereinigter Basis erzielte Alibaba dagegen einen Gewinn je US-Hinterlegungsschein (ADS) von 7,95 Yuan. Analysten hatten hier nur mit 7,10 Yuan gerechnet.

Für die Papiere von Baidu geht es um 15,1 Prozent aufwärts. Und dies, obwohl der chinesische Suchmaschinenanbieter wegen Abschreibungen auf langfristige Investitionen im ersten Quartal einen Verlust verzeichnet hat. Der Umsatz stieg zudem nur leicht wegen der Schwäche im Online-Anzeigengeschäft. Insgesamt übertrafen die Ergebnisse aber die Erwartungen der Analysten. So sprach die Citigroup von "soliden und besser als befürchteten Ergebnissen.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 7.182,30 +1,1% -3,5% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 26.787,98 +0,7% -7,3% 08:00

Kospi (Seoul) 2.639,60 +1,0% -11,4% 08:00

Schanghai-Comp. 3.139,44 +0,5% -13,8% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 20.672,80 +2,8% -13,5% 10:00

Straits-Times (Sing.) 3.223,92 +0,5% +1,7% 11:00

KLCI (Malaysia) 1.538,42 -0,2% -2,0% 11:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 8:47 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0758 +0,2% 1,0732 1,0667 -5,4%

EUR/JPY 136,43 +0,0% 136,42 135,75 +4,2%

EUR/GBP 0,8502 -0,2% 0,8514 0,8495 +1,2%

GBP/USD 1,2654 +0,4% 1,2604 1,2559 -6,5%

USD/JPY 126,84 -0,2% 127,13 127,24 +10,2%

USD/KRW 1.254,25 -0,5% 1.260,25 1.267,59 +5,5%

USD/CNY 6,7333 -0,1% 6,7389 6,7370 +5,9%

USD/CNH 6,7537 -0,2% 6,7676 6,7609 +6,3%

USD/HKD 7,8495 -0,0% 7,8496 7,8496 +0,7%

AUD/USD 0,7140 +0,6% 0,7097 0,7073 -1,7%

NZD/USD 0,6519 +0,6% 0,6482 0,6459 -4,5%

Bitcoin

BTC/USD 28.886,63 -2,3% 29.555,15 29.581,27 -37,5%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 114,24 114,09 +0,1% 0,15 +57,0%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.853,99 1.850,50 +0,2% +3,49 +1,3%

Silber (Spot) 22,10 22,02 +0,4% +0,08 -5,2%

Platin (Spot) 955,00 952,95 +0,2% +2,05 -1,6%

Kupfer-Future 4,30 4,26 +0,9% +0,04 -3,5%

