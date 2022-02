MÄRKTE ASIEN/Kräftige Gewinne mit leichter Entspannung in Ukraine-Krise

HONGKONG (Dow Jones)--Anzeichen für eine leichte Entspannung in der Ukraine-Krise haben zur Wochenmitte für kräftige Gewinne an den ostasiatischen Aktienmärkten gesorgt. Auslöser waren bereits am Dienstag in Europa Meldungen, wonach Russland einige Truppen von der ukrainischen Grenze abzieht. Zudem zeigte sich der russische Präsident Wladimir Putin weiter gesprächsbereit. Gleichwohl könne von einer Lösung der Krise noch keine Rede sein, hieß es.

Am deutlichsten fiel das Plus in Tokio aus, wo es für den Nikkei-225 um 2,2 Prozent aufwärts ging auf 27.460 Punkte. Der Schanghai-Composite gewann 0,6 Prozent, für den Hang-Seng-Index in Hongkong ging es im späten Handel um 1,3 Prozent nach oben. In Seoul legte der Kospi um 2,0 Prozent zu.

In Sydney stieg der S&P/ASX 200 um 1,1 Prozent, angetrieben von Gewinnen im Gesundheitssektor. Dieser ragte mit einem Plus von 6,2 Prozent heraus, befeuert vom 8,5-prozentigen Anstieg der Aktie des Blutprodukteherstellers CSL. Das Unternehmen, dessen Aktie nach Marktkapitalisierung die drittschwerste im ASX ist, hatte unerwartet gute Zahlen vorgelegt und auch einen positiven Ausblick geliefert.

Für etwas zusätzliche Entspannung in Schanghai und Hongkong sorgten chinesische Konjunkturdaten. Der Inflationsdruck hat sich im Januar wegen eines Rückgangs der Kohle- und Stahlpreise leicht abgeschwächt, der Anstieg sowohl der Verbraucher- als auch der Erzeugerpreise verlangsamte sich, was potenziell Spielraum für eine weitere Lockerung der Geldpolitik eröffnet, über die am Markt immer wieder spekuliert wird.

SK Hynix legen mit Chip-Ankündigung zu - Bridgestone-Aktie gesucht

In Seoul ging es für SK Hynix um 2,8 Prozent nach oben, nachdem der Konzern eine neue Chip-Entwicklung angekündigt hat. Im Gefolge gewannen Samsung Electronics 1,5 Prozent. Dagegen gaben NCSoft um 4,0 Prozent nach. Der Entwickler von Online-Spielen hatte schwache Zahlen für das vierte Quartal veröffentlicht.

Ein Plus von 7,4 Prozent verzeichneten in Tokio Bridgestone. Der Reifenhersteller rechnet für 2022 mit einem höheren als bislang erwarteten Anstieg bei Umsatz und operativem Gewinn. Außerdem wurde ein Aktienrückkaufprogramm angekündigt.

Die Ölpreise bauten ihre kräftigen Vortagesverluste zwischenzeitlich noch leicht aus, legten im späten asiatischen Handel dann aber wieder zu. Die Berichte über einen teilweisen russischen Truppenabzug hätten den Würgegriff der geopolitischen Spannungen auf dem Energiemarkt etwas gelockert, so Rystad Energy. Damit sei der Konflikt allerdings noch nicht gelöst und das Abwärtspotenzial der Ölpreise begrenzt.

Die Ölwerte der Region gaben dennoch leicht nach. So fielen die Aktien von Inpex in Tokio um 3,4 Prozent und für Woodside Petroleum ging es in Sydney um 0,4 Prozent abwärts.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 7.284,90 +1,1% -2,2% 06:00

Nikkei-225 (Tokio) 27.460,40 +2,2% -6,7% 07:00

Kospi (Seoul) 2.729,68 +2,0% -8,3% 07:00

Schanghai-Comp. 3.465,83 +0,6% -4,8% 08:00

Hang-Seng (Hongk.) 24.680,42 +1,3% +3,8% 09:00

Taiex (Taiwan) 18.231,47 +1,6% +0,1% 06:30

Straits-Times (Sing.) 3.436,27 +0,4% +9,4% 10:00

KLCI (Malaysia) 1.599,50 -0,0% +2,0% 10:00

BSE (Mumbai) 58.109,63 -0,1% -0,3% 11:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di,8:34 % YTD

EUR/USD 1,1366 +0,1% 1,1358 1,1322 -0,0%

EUR/JPY 131,50 +0,1% 131,32 130,57 +0,5%

EUR/GBP 0,8382 -0,1% 0,8387 0,8363 -0,2%

GBP/USD 1,3561 +0,1% 1,3543 1,3538 +0,2%

USD/JPY 115,69 +0,1% 115,63 115,32 +0,5%

USD/KRW 1.197,23 -0,0% 1.197,23 1.198,73 +0,7%

USD/CNY 6,3357 -0,1% 6,3392 6,3499 -0,3%

USD/CNH 6,3354 -0,0% 6,3377 6,3523 -0,3%

USD/HKD 7,8011 -0,0% 7,8015 7,8031 +0,1%

AUD/USD 0,7173 +0,3% 0,7153 0,7118 -1,2%

NZD/USD 0,6652 +0,2% 0,6642 0,6627 -2,6%

Bitcoin

BTC/USD 44.028,90 -0,3% 44.181,49 43.607,26 -4,8%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 92,63 92,07 +0,6% 0,56 +23,7%

Brent/ICE 93,88 93,28 +0,6% 0,60 +20,7%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.854,52 1.853,60 +0,0% +0,92 +1,4%

Silber (Spot) 23,42 23,40 +0,1% +0,02 +0,5%

Platin (Spot) 1.029,25 1.027,16 +0,2% +2,09 +6,1%

Kupfer-Future 4,55 4,53 +0,4% +0,02 +1,9%

