MÄRKTE ASIEN/Kräftige Kursgewinne nach aufgehellter Stimmung

TOKIO/SHANGHAI (Dow Jones)--Die asiatischen Aktienmärkte haben am Dienstag zum Teil massive Kursgewinne bei einer aufgehellten Stimmung verzeichnet. Marktteilnehmer verwiesen darauf, dass die Sorgen um einen Handelskrieg nachlassen, nachdem berichtet wurde, dass sich China und die USA in Gesprächen befinden sollen, um eine drohende Krise abzuwenden. Dies hatte bereits am Montagabend die Kurse an der Wall Street kräftig nach oben getrieben, so war der Dow-Jones-Index um 2,8 Prozent nach oben gerückt, der höchste Tagesgewinn seit 2008. Derweil hat der chinesische Permierminister Li Keqiang die Bereitschaft seines Landes zu weiteren Verhandelungen mit den USA bekräftigt.

In Japan stützen auch Yen und Innenpolitik

Der Yen gab unterdessen nach, weil Risikoabsicherungen abgewickelt wurden, und auch dies stützte in Tokio die Aktienkurse. An der dortigen Börse gewann der Nikkei 2,7 Prozent auf 21.317 Punkte. Der US-Dollar stieg auf etwa 105,65 Yen gegenüber 105,35 im New Yorker Handel. Auch in der Innenpolitik zeichnete sich eine Entspannung ab. So erklärte der ehemalige japanische Finanzminister Nobuhisa Sagawa, dass er keine Anweisungen von Premierminister Shinzo Abe zur Änderung von Dokumenten zu einem stark vergünstigten Verkauf von staatlichem Land erhalten habe. Damit kam etwas Entlastung in die Affäre, die die Regierung Abe unter Druck setzt.

Außerhalb des "politischen Lärms" blieben die Fundamentaldaten japanischer Unternehmen mit einer starken Inlandsnachfrage attraktiv, sagte Tony Glover, Leiter des Investmentmanagements bei BNP Paribas Asset Management Japan. Zu den Gewinnern gehörten in Tokio die Glas- und Keramikhersteller sowie die Banken.

Unter den übrigen Märkten der Region legten die Kurse in Schanghai um 0,6 Prozent zu, und in Hongkong gewann der Hang-Seng-Index 0,9 Prozent. In Hongkong waren es besonders die Finanzwerte, die nachgefragt wurden. Der Kurs der Agricultural Bank of China sprang um 2,7 Prozent nach oben. Marktbeobachter verwiesen auf die Geschäftszahlen des staatlichen Instituts aus Peking, die besser als erwartet ausgefallen sind.

Der Aktienkurs der chinesischen WH Group lief weiter abwärts, diesmal um 2,2 Prozent. Der weltweit größte Produzent von Schweinefleisch, der 2013 das US-Unternehmen Smithfield Foods in den USA gekauft hatte, litt bereits in den vergangenen Tagen unter den Sorgen über den Handelsstreit. Besonders die Aussage Pekings, eine Liste der amerikanischen Exporteure - einschließlich der Schweinefleisch-Erzeuger - zu erstellen, die möglicherweise mit höheren Zöllen belegt werden, drückte den Kurs.

Yuan hoch gefixt

Die chinesische Zentralbank hat den Yuan gegen den Dollar auf dem höchsten Niveau seit über zweieinhalb Jahren gefixt. Auch im Offshore-Markt war die chinesische Währung gestiegen. Analysten waren unterschiedlicher Meinung über die Ursachen der Yuan-Stärke. Eddie Cheung von Standard Chartered sieht technische Gründe. Der Yuan-Kurs ist ein alter Streitpunkt zwischen China und den USA, die der chinesischen Führung ein künstliches Schwächen der Währung vorwerfen, um die Exportstärke zu erhöhen.

Auch die weiteren asiatischen Börsen zeigten sich mit Kursgewinnen: So legte der Straits-Times-Index in Singapur 0,5 Prozent zu und der Kospi in Seoul rückte um 0,6 Prozent vor. In Taiwan schloss der Markt mit einem Plus von 1,4 Prozent den zweiten Tag in Folge auf Tageshoch.

In Indien waren Staatsanleihen stark gesucht, so dass die Rendite der zehnjährigen Papiere auf ein Zweimonatstief fiel. Die Regierung plant in der demnächst startenden ersten Hälfte des Haushaltsjahres eine niedrigere Verschuldung als bisher angenommen. Zugleich hat China in Gesprächen mit Indien signalisiert, das indische Handelsbilanzdefizit zu verringern. China wolle Indien mehr Marktzugang ermöglichen und in Indien Industrieparks errichten, sagte der indische Handelsminister.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 5.832,30 +0,72% -3,84% 07:00

Nikkei-225 (Tokio) 21.317,32 +2,65% -6,36% 08:00

Kospi (Seoul) 2.452,06 +0,61% -0,63% 08:00

Schanghai-Comp. 3.166,29 +1,04% -4,28% 09:00

Shenzhen A-Aktien 1.901,38 +1,56% -7,00% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 30.798,65 +0,82% +1,27% 10:00

Taiex (Taiwan) 10.986,79 +1,35% +3,23% 07:30

Straits-Times (Sing.) 3.430,22 +0,52% +0,54% 11:00

KLCI (Malaysia) 1.865,39 +0,29% +3,81% 11:00

BSE (Mumbai) 33.182,91 +0,35% -1,86% 12:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 9.35 Uhr % YTD

EUR/USD 1,2470 +0,2% 1,2448 1,2384 +3,8%

EUR/JPY 131,66 +0,3% 131,26 130,15 -2,7%

EUR/GBP 0,8772 +0,3% 0,8748 0,8732 -1,3%

GBP/USD 1,4215 -0,1% 1,4229 1,4181 +5,1%

USD/JPY 105,58 +0,1% 105,46 105,10 -6,2%

USD/KRW 1071,15 -0,4% 1075,45 1079,69 +0,4%

USD/CNY 6,2562 -0,3% 6,2734 6,2962 -3,9%

USD/CNH 6,2474 -0,1% 6,2555 6,2874 -4,1%

USD/HKD 7,8474 +0,0% 7,8461 7,8483 +0,4%

AUD/USD 0,7731 -0,2% 0,7748 0,7738 -1,1%

NZD/USD 0,7293 -0,0% 0,7297 0,7285 +2,7%

Bitcoin

BTC/USD 7.924,38 -0,3% 7.944,60 8.469,58 -31,24

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 65,63 65,55 +0,1% 0,08 +8,9%

Brent/ICE 70,19 70,12 +0,1% 0,07 +6,6%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.355,28 1.353,36 +0,1% +1,92 +4,0%

Silber (Spot) 16,77 16,70 +0,4% +0,07 -1,0%

Platin (Spot) 961,45 953,50 +0,8% +7,95 +3,4%

Kupfer-Future 3,00 2,96 +1,3% +0,04 -9,4%

