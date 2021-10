MÄRKTE ASIEN/Kräftige Kursverluste zum Start in den Oktober

Indizes in diesem Artikel KOSPI 3.068,8

TOKIO/SYDNEY (Dow Jones)--Mit heftigen Kursverlusten starten die Börsen in Ostasien und Australien in den Oktober. Konjunktursorgen veranlassen die Anleger zur Flucht aus Aktien, nachdem Wirtschaftsdaten aus der Region nicht in allen Punkten überzeugt haben. Dazu kommen negative Vorgaben der Wall Street. In den USA ist eine Haushaltssperre zwar abgewendet worden, doch hat das Repräsentantenhaus eine geplante Abstimmung über das Infrastrukturpaket der US-Regierung verschoben.

Die Börsen in Schanghai und Hongkong sind am Freitag wegen der Nationalfeiertage geschlossen. In Schanghai dauert die Feiertagspause bis einschließlich Donnerstag an. Allerdings wirken die am Vortag veröffentlichten enttäuschenden chinesischen Einkaufsmanagerindizes an den übrigen Börsen der Region nach, weil eine schwächere Konjunktur in China Kreise ziehen dürfte, etwa in Form einer geringeren Nachfrage nach japanischen Maschinen oder australischen Rohstoffen.

Am Tokioter Aktienmarkt fällt der Nikkei-225-Index um 2,4 Prozent. Dass sich das Geschäftsklima in Japan gemäß dem Tankan-Bericht der japanischen Notenbank im September überraschend stark aufgehellt hat, verpufft. Denn aus dem Bericht geht auch hervor, dass die Unternehmen in den kommenden drei Monaten eine Eintrübung erwarten, weil Komponentenknappheit Produktionsunterbrechungen erzwingt. Zusätzlich belastet werden die japanischen Aktien vom Yen, der zum Dollar etwas zugelegt hat.

In Seoul verliert der Kospi 1,6 Prozent. Die südkoreanischen Exporte sind im September weniger stark gestiegen als im August, was Ökonomen aber auch auf die Feiertage zum südkoreanischen Erntedankfest zurückführen.

Auch in Sydney belasten schwächere Daten. Dort schrumpfte der Einkaufsmanagerindex der Australian Industry Group für das verarbeitende Gewerbe im September etwas. Der S&P/ASX-200 fällt um 2,0 Prozent.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 7.184,70 -2,0% +9,1% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 28.731,63 -2,4% +7,3% 08:00

Kospi (Seoul) 3.020,43 -1,6% +5,1% 08:00

Schanghai-Comp. Feiertag 09:00

Hang-Seng (Hongk.) Feiertag 10:00

Straits-Times (Sing.) 3.051,26 -1,1% +8,1% 11:00

KLCI (Malaysia) 1.528,99 -0,6% -5,5% 11:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 9:25 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1577 -0,0% 1,1582 1,1605 -5,2%

EUR/JPY 128,68 -0,2% 128,90 129,89 +2,1%

EUR/GBP 0,8604 +0,1% 0,8595 0,8634 -3,7%

GBP/USD 1,3455 -0,1% 1,3474 1,3440 -1,6%

USD/JPY 111,16 -0,1% 111,30 111,94 +7,7%

USD/KRW 1.188,30 +0,3% 1.184,72 1.184,69 +9,5%

USD/CNY 6,4467 -0,4% 6,4467 6,4657 -1,2%

USD/CNH 6,4577 +0,1% 6,4495 6,4708 -0,7%

USD/HKD 7,7864 +0,0% 7,7857 7,7878 +0,4%

AUD/USD 0,7211 -0,2% 0,7227 0,7210 -6,4%

NZD/USD 0,6889 -0,1% 0,6897 0,6886 -4,1%

Bitcoin

BTC/USD 43.527,76 -0,6% 43.780,26 43.407,76 +49,8%

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 74,88 75,03 -0,2% -0,15 +56,5%

Brent/ICE 78,17 78,31 -0,2% -0,14 +54,1%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.753,79 1.756,88 -0,2% -3,09 -7,6%

Silber (Spot) 22,06 22,18 -0,5% -0,12 -16,4%

Platin (Spot) 959,40 967,85 -0,9% -8,45 -10,4%

Kupfer-Future 4,07 4,09 -0,6% -0,02 +15,4%

===

