MÄRKTE ASIEN/Kräftige Verluste bei Aktien - Auch Ölpreise unter Druck

Von Steffen Gosenheimer

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--Steil abwärts geht es am Montag an den Aktienmärkten in Ostasien. Die Indizes folgen damit der sehr schwachen Tendenz an der Wall Street zum Ende der Vorwoche, wo in erster Linie die Erwartung einer Reihe weiterer Zinserhöhungen in großen Einzelschritten die Anleger zu Verkäufen von Aktien animiert hatten.

Hinzu kommen als Belastungsfaktor die Lockdowns in China - insbesondere in der Finanzmetropole Schanghai - wegen der grassierenden Corona-Pandemie. Sie gehen in den zweiten Monat, ohne dass die Situation unter Kontrolle scheint, und beeinträchtigen mehr und mehr die wirtschaftliche Aktivität - auch mit Folgen für die globale Konjunktur. Dazu passend geben die Ölpreise um rund 3 Prozent nach.

Der Nikkei-Index in Tokio verliert 1,6 Prozent auf 26.664 Punkte, an den chinesischen Börsen knicken die Indizes bis 2,6 Prozent ein. In Australien ruht das Geschäft wegen eines Feiertags.

Der Ausverkauf an der Wall Street wegen der Erwartung einer beschleunigten weiteren Straffung der US-Geldpolitik sorge in der gesamten Region für Risikoscheu, kommentiert IG-Marktstratege Yeap Jun Rong.

Unter den Einzelwerten geht es in Tokio für Nissan Motor um 4,0 Prozent nach unten, belastet von Berichten, wonach der Partner Renault einen Teil seiner Beteiligung an den Japanern verkaufen will.

Am Devisenmarkt legt der Yen etwas zu, was Teilnehmer vor allem auf Spekulationen über Interventionen zugunsten der japanischen Währung zurückführen. Ein japanischer Sender hatte am Freitag ohne konkrete Quellenangabe berichtet, dass US-Finanzministerin Yellen und der japanische Finanzminister Suzuki über ein potenzielles koordiniertes Vorgehen diskutiert hätten. Seit Jahresbeginn hat der Yen zum Dollar rund 13 Prozent an Wert eingebüßt.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) Feiertag

Nikkei-225 (Tokio) 26.601,74 -1,9% -5,9% 08:00

Kospi (Seoul) 2.667,01 -1,4% -10,4% 08:00

Schanghai-Comp. 3.012,18 -2,4% -17,2% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 20.103,67 -2,6% -11,8% 10:00

Straits-Times (Sing.) 3.355,06 -0,2% +7,5% 11:00

KLCI (Malaysia) 1.592,70 -0,6% +2,2% 11:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 9:19 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0782 -0,2% 1,0808 1,0813 -5,2%

EUR/JPY 138,44 -0,3% 138,88 138,53 +5,8%

EUR/GBP 0,8423 +0,1% 0,8419 0,8367 +0,3%

GBP/USD 1,2800 -0,3% 1,2838 1,2922 -5,4%

USD/JPY 128,41 -0,1% 128,52 128,13 +11,6%

USD/CNH 6,5787 +0,8% 6,5254 6,4937 +3,5%

USD/HKD 7,8459 -0,0% 7,8465 7,8446 +0,6%

AUD/USD 0,7177 -1,0% 0,7252 0,7311 -1,2%

NZD/USD 0,6599 -0,7% 0,6643 0,6681 -3,3%

Bitcoin

BTC/USD 39.132,22 -1,3% 39.650,45 40.474,44 -15,4%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 98,95 102,07 -3,1% -3,12 +34,9%

Brent/ICE 103,52 106,65 -2,9% -3,13 +38,7%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.922,29 1.930,70 -0,4% -8,41 +5,1%

Silber (Spot) 23,81 24,25 -1,8% -0,44 +2,2%

Platin (Spot) 929,13 933,65 -0,5% -4,52 -4,3%

Kupfer-Future 4,54 4,58 -0,9% -0,04 +2,0%

===

April 25, 2022 00:43 ET (04:43 GMT)