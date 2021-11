MÄRKTE ASIEN/Leichte Abgaben - Berichtssaison dominiert

SCHANGHAI/TOKIO (Dow Jones)--Auch am Dienstag dominieren an den Aktienmärkten in Ostasien und Australien die negativen Vorzeichen. Leichte Eröffnungsgewinne, vor dem Hintergrund der positiven Vorgaben von der Wall Street, werden rasch wieder abgegeben. Allerdings halten sich die Abgaben in Grenzen. Vor allem die weiter laufende Berichtssaison dominiere das Geschehen, heißt es.

Etwas deutlicher fällt das Minus beim Nikkei-225 aus, der nach anfänglichen Aufschlägen um 0,7 Prozent auf 29.311 Punkte nachgibt. In China zeigen sich der Schanghai-Composite und der Hang-Seng-Index wenig verändert. Der S&P/ASX 200 in Sydney schloss den Handel mit einem Abschlag von 0,1 Prozent, belastet von Abgaben bei den Bankenwerten.

Softbank-Aktie von Aktienrückkauf angetrieben

Bei den Einzelwerten macht die Softbank-Aktie in Tokio einen Sprung von 11 Prozent nach oben. Hier sorgt der geplante Aktienrückkauf für bis zu 1 Billion Yen oder umgerechnet 7,6 Milliarden Euro für Freude bei den Anlegern. Damit soll der eigene Anteilsschein, der deutlich unterbewertet sei, gestärkt werden, teilte der Technologiekonzern mit.

Das japanische Unternehmen hatte zuvor seinen ersten Quartalsverlust seit anderthalb Jahren bekannt gegeben, nachdem Chinas strengere Vorschriften für Technologieunternehmen zu einem starken Ausverkauf von Aktien geführt hatten, der das Portfolio von Softbank belastete.

In Korea zeigen sich die Bauwerte mit deutlichen Aufschlägen, nachdem auch der US-Kongress dem Infrastrukturpaket der US-Regierung zugestimmt hat. So geht es für die Aktien von Doosan Bobcat um 8,1 Prozent nach oben und Hyundai Construction Equipment verbessern sich um 1,6 Prozent.

Dagegen fielen die Aktien der National Australia Bank (NAB) in Sydney um 0,8 Prozent. Die NAB übertraf mit den Ergebnissen für das Gesamtjahr die Markterwartungen, da niedrigere Rückstellungen im Zusammenhang mit der Pandemie zu einem Gewinnsprung geführt haben. Allerdings wies das Institut gleichzeitig auf den anhaltenden Druck auf die Kreditmargen hin. Im Fahrwasser ging es für die anderen Bankenwerte ebenfalls nach unten. So verloren Commonwealth Bank of Australia, Westpac und Australia & Newzealand Banking (ANZ) zwischen 1,2 und 1,6 Prozent.

Nach Handelsende in Tokio wird Nissan Motor die Ergebnisse für das zweite Geschäftsquartal vorlegen. Die Analysten rechnen laut einer Umfrage mit einem Verlust von 17 Milliarden Yen, umgerechnet 149,9 Millionen Dollar. Beim Umsatz wird ein Plus von 5,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr prognostiziert. Im Vorfeld zeigt sich die Aktie kaum verändert.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 7.444,70 -0,1% +13,0% 06:00

Nikkei-225 (Tokio) 29.310,63 -0,7% +7,9% 07:00

Kospi (Seoul) 2.954,73 -0,2% +2,8% 07:00

Schanghai-Comp. 3.498,72 +0,0% +0,7% 08:00

Hang-Seng (Hongk.) 24.744,30 -0,1% -8,7% 09:00

Straits-Times (Sing.) 3.255,80 -0,2% +14,0% 10:00

KLCI (Malaysia) 1.522,03 -0,9% -5,9% 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 8:39 % YTD

EUR/USD 1,1601 +0,1% 1,1586 1,1553 -5,0%

EUR/JPY 130,85 -0,3% 131,22 131,24 +3,8%

EUR/GBP 0,8544 +0,0% 0,8542 0,8572 -4,3%

GBP/USD 1,3577 +0,1% 1,3564 1,3478 -0,7%

USD/JPY 112,80 -0,4% 113,26 113,60 +9,3%

USD/KRW 1.177,90 -1,1% 1.191,30 1.183,53 +8,5%

USD/CNY 6,3951 +0,0% 6,3927 6,3980 -2,0%

USD/CNH 6,3935 +0,1% 6,3897 6,3966 -1,7%

USD/HKD 7,7902 +0,0% 7,7885 7,7856 +0,5%

AUD/USD 0,7417 -0,0% 0,7421 0,7401 -3,7%

NZD/USD 0,7166 +0,0% 0,7163 0,7138 -0,3%

Bitcoin

BTC/USD 67.943,51 +2,1% 66.527,01 65.668,51 +133,9%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 81,90 81,93 -0,0% -0,03 +71,8%

Brent/ICE 83,34 83,43 -0,1% -0,09 +64,7%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.823,68 1.824,13 -0,0% -0,45 -3,9%

Silber (Spot) 24,40 24,45 -0,2% -0,05 -7,5%

Platin (Spot) 1.052,90 1.058,77 -0,6% -5,87 -1,6%

Kupfer-Future 4,38 4,40 -0,3% -0,02 +24,4%

===

