MÄRKTE ASIEN/Leichte Abgaben - Evergrande-Aktie erneut unter Druck

SCHANGHAI/TOKIO (Dow Jones)--Überwiegend mit moderaten Abgaben zeigen sich die Börsen in Ostasien und Australien am letzten Handelstag der Woche. Übergeordnet schwelt weiter die Krise um den wankenden Immobilien-Konzern China Evergrande, die allerdings von den Märkten in den Hintergrund gedrängt wird. Ein Zahlungsausfall des Konzerns stellt nach Ansicht von Goldman Sachs kein systemisches Risiko für die chinesischen Märkte dar. Nicht nur die Hebelwirkung auf dem Immobilienmarkt sei gering, sondern die starke Kontrolle der chinesischen Regierung über das Bankensystem mache einen marktbedingten Zusammenbruch weniger wahrscheinlich.

Die Börse in Hongkong zeigt sich nach anfänglichen Gewinnen unverändert. Zwar gebe es weiter Ansteckungsgefahren durch Evergrande, aber die jüngste Liquiditätsspritze Chinas und die Vorbereitungen der lokalen Regierungen auf einen möglichen Kollaps des Konzerns scheinen auf die Absicht der Behörden hinzudeuten, die wirtschaftlichen Risiken zu mindern, heißt es von IG. Dies trage dazu bei, die Anlegerstimmung zu beruhigen.

Für den Schanghai-Composite geht es um 0,1 Prozent nach unten. Hier sind es Abgaben bei den Minen- und Rohstoffwerten, die das Sentiment leicht belasten. Die jüngste Rally verliert an Schwung, da die Behörden ihre Bemühungen zur Stabilisierung der Preise verstärken, heißt es. Die Aktien von Yanzhou Coal geben 7,0 Prozent nach und Baoshan Iron & Steel fallen um 5,1 Prozent.

China Evergrande erneut mit Abgaben

Die Volatilität in der Aktie von China Evergrande bleibt weiter hoch. Nach einem Plus von bis zu 30 Prozent am Donnerstag, geht es nun um 7,1 Prozent abwärts. Ob der Immobilien-Konzern eine fällige Zinszahlung in Dollar für eine Anleihe leisten wird, bleibt unklar. Allerdings hat der Konzern 30 Tage Zeit für die Kuponzahlung. Am Mittwoch konnte eine Zinszahlung in Yuan Konzern noch geleistet werden.

Zudem scheinen sich die Zeichen für einen Kollaps von China Evergrande zu verdichten. Die Behörden in China haben die lokalen Regierungen demnach aufgefordert, sich auf den möglichen Zusammenbruch des Konzerns vorzubereiten, wie mit den Gesprächen vertraute Beamte sagten. Die Behörden signalisieren damit, dass sie nicht bereit sind, den verschuldeten Konzern zu retten.

Tokio legt deutlich zu

In Tokio geht es nach dem Feiertag am Donnerstag um 2,0 Prozent nach oben. Hier werden die Vortagesgewinne an den anderen Handelsplätzen nachgeholt, heißt es. Übergeordnet stehe neben den Entwicklungen um China Evergrande auch die Wahl eines neuen LDP-Vorsitzenden im Fokus, der dann Nachfolger von Yoshihide Suga als Ministerpräsident werden wird.

Gesucht sind in Tokio Werte aus dem Schiffbau- und Stahlsektor. So klettern die Aktien von Nippon Stell um 3,7 Prozent und Nippon Yusen verbessern sich um 7,4 Prozent.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 7.338,50 -0,4% +11,4% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 30.240,67 +2,0% +8,0% 08:00

Kospi (Seoul) 3.122,98 -0,1% +8,7% 08:00

Schanghai-Comp. 3.639,70 -0,1% +4,8% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 24.504,11 -0,0% -11,1% 10:00

Straits-Times (Sing.) 3.072,67 -0,1% +7,2% 11:00

KLCI (Malaysia) 1.532,60 -0,4% -6,0% 11:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 9:30 % YTD

EUR/USD 1,1741 +0,0% 1,1739 1,1711 -3,9%

EUR/JPY 129,65 +0,1% 129,50 128,78 +2,8%

EUR/GBP 0,8554 -0,0% 0,8555 0,8581 -4,2%

GBP/USD 1,3725 +0,0% 1,3722 1,3646 +0,4%

USD/JPY 110,42 +0,1% 110,31 109,98 +7,0%

USD/KRW 1.175,60 +0,1% 1.174,84 1.176,48 +8,3%

USD/CNY 6,4612 +0,0% 6,4591 6,4686 -1,0%

USD/CNH 6,4628 +0,0% 6,4624 6,4720 -0,6%

USD/HKD 7,7834 -0,0% 7,7855 7,7856 +0,4%

AUD/USD 0,7299 +0,0% 0,7296 0,7255 -5,2%

NZD/USD 0,7069 +0,0% 0,7068 0,7017 -1,6%

Bitcoin

BTC/USD 44.277,51 -0,9% 44.701,08 44.142,26 +52,4%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 73,37 73,30 +0,1% 0,07 +53,3%

Brent/ICE 77,39 77,25 +0,2% 0,14 +52,0%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.751,75 1.742,85 +0,5% +8,90 -7,7%

Silber (Spot) 22,66 22,53 +0,6% +0,14 -14,1%

Platin (Spot) 988,60 993,15 -0,5% -4,55 -7,6%

Kupfer-Future 4,22 4,23 -0,3% -0,01 +19,6%

===

