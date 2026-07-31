MÄRKTE ASIEN/Leichte Abgaben - Kospi mit Korrektur nach Freitagsrally

03.08.26 06:55 Uhr

DOW JONES--Mit Abgaben zeigen sich die asiatischen Aktienmärkte zu Wochenbeginn. Während die Verluste sich überwiegend in recht engen Grenzen bewegen, geht es an der Börse in Südkorea kräftiger nach unten. Hier kommt es nach der Hausse am Freitag, die den Kospi um 18 Prozent nach oben getrieben hatte, zu einer leichten Korrektur. Der Index fällt um 5,0 Prozent. Zum Wochenausklang hatte er den höchsten Tagessprung seit Oktober 2008 verbucht. Die Aktien der beiden Index-Schwergewichte Samsung Electronics und SK Hynix knicken um 8,3 bzw. 7,1 Prozent ein, nachdem sie am Freitag um 26,8 bzw, 30 Prozent nach oben geschossen waren.

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Deutlich moderater fallen die Abgaben beim Shanghai-Composite (-0,6%) aus. Der Hang-Seng-Index in Hongkong zeigt sich wenig verändert. Die Aktivität im verarbeitenden Gewerbe Chinas ist laut einem privaten Indikator im Juli langsamer gewachsen. Der Index blieb allerdings im Expansionsbereich. So fiel der allgemeine Einkaufsmanagerindex (PMI) für das verarbeitende Gewerbe von RatingDog im vergangenen Monat auf 50,9, nach 51,7 im Juni. Das Ergebnis war damit besser als der offizielle Einkaufsmanagerindex, der im Juli auf 49,2 von 50,3 im Juni abgerutscht war. Die 50-Punkte-Marke trennt Expansion von Kontraktion.

Für den Nikkei-225 in Tokio geht es um 1,1 Prozent nach unten. Japanische Aktien dürften weiterhin in einer recht engen Handelsspanne bleiben, da die Unsicherheit über den Iran-Konflikt anhält, heißt es. US-Präsident Donald Trump hat angekündigt, dass es ab Montag erneute Gespräche mit dem Iran geben soll. Eine Reaktion zeigt sich aber lediglich am Ölmarkt, wo der Preis für ein Barrel der Sorte Brent um 5,0 Prozent auf 83,54 Dollar nachgibt. Dies stützt wieder einmal die Hoffnung auf eine Lösung im Krieg zwischen den USA und dem Iran, heißt es.

Der Yen legt weiter zu. Der Dollar notiert aktuell bei 156,44 Yen und damit unter dem Niveau zum Börsenschluss in Tokio am Freitag bei 160,33 Yen. Das japanische Finanzministerium hat in Abstimmung mit dem US-Finanzministerium am Freitag (US-Ortszeit) am Devisenmarkt interveniert, um den Yen zu kaufen. Dies gab die japanische Finanzministerin Satsuki Katayama bekannt. Das japanische Finanzministerium stehe in engem Kontakt mit dem US-Finanzministerium und werde nicht zögern, gemeinsam mit diesem erneut zu intervenieren, sagte sie.

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Nach Ansicht von Paul Mackel von HSBC Global Investment Research könnte es zu weiteren koordinierten Interventionen kommen. Es sei die erste koordinierte Aktion der USA und Japans zur Stützung des Yen seit Juni 1998 gewesen. "Es ist auch möglich, dass sich andere Zentralbanken anschließen", so der globale Leiter des Devisen-Research. "Die EZB hat sich bisher in dieser Angelegenheit zurückgehalten, aber wenn sie ebenfalls intervenieren würde, würde dies wie ein stillschweigendes Währungsabkommen zur Stärkung des Yen aussehen", meint Mackel. Allerdings "würden Zweifel an der Nachhaltigkeit einer Yen-Erholung bestehen bleiben, wenn die BoJ die Zinsen nur maßvoll anhebt", fügt Mackel hinzu.

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INDEX zuletzt +/- % % YTD Handelsschluss

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.980,80 +0,0 +3,1 8:00

Topix 500 (Tokio) 3.093,75 -1,2 +16,3 8:00

Kospi (Seoul) 6.269,19 -5,0 +48,8 8:30

Hang-Seng (Hongkong) 25.895,44 +0,0 +1,0 10:00

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Shanghai-Composite 3.809,65 -0,6 -4,0 9:00

Straits-Times (Singapur) 5.612,92 -0,3 +20,8 11:00

IDX Comp. (Indonesien) 6.226,70 -0,2 -27,9 10:00

KLCI (Malaysia) 1.722,82 -0,1 +2,5 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Fr, 9:38 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1533 +0,1 1,1527 1,1515 -1,8

EUR/JPY 180,45 -0,9 182,05 184,91 -1,9

EUR/GBP 0,8560 +0,2 0,8547 0,8560 -1,8

USD/JPY 156,44 -0,7 157,57 160,56 -0,1

USD/KRW 1.428,64 -0,9 1.442,09 1.432,56 -0,8

USD/CNY 6,7530 +0,0 6,7509 6,7466 -3,4

USD/CNH 6,7530 +0,0 6,7525 6,7454 -3,2

USD/HKD 7,8420 0,0 7,8420 7,8405 +0,8

AUD/USD 0,7031 +0,1 0,7021 0,7032 +5,4

NZD/USD 0,5880 +0,1 0,5873 0,5871 +2,2

BTC/USD 62.900,37 -0,9 63.437,66 63.941,98 -28,3

ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 79,77 -5,8 -4,90 84,67

Brent/ICE 83,54 -5,0 -4,39 87,93

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.068,89 +0,7 27,95 4.040,94

Silber 58,51 +1,5 0,88 57,63

Platin 1.646,88 +0,3 4,85 1.642,02

(Angaben ohne Gewähr)

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August 03, 2026 00:56 ET (04:56 GMT)