MÄRKTE ASIEN/Leichte Aufschläge - Fed-Protokoll stützt leicht

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Mehrheitlich mit leichten Gewinnen zeigen sich die Aktienmärkte in Ostasien und Australien am Donnerstag. Leicht stützend wirken die positiven US-Vorgaben. Ein Minus von 0,2 Prozent weist dagegen der Hang-Seng-Index in Hongkong aus, wo erneut die Werte aus dem Technologie-Sektor etwas schwächeln. Der Ausblick des US-Chipherstellers Nvidia hat die Markterwartungen verfehlt und nach Snap damit für die nächste Enttäuschung gesorgt, heißt es. Leicht stützend wirkt das Protokoll der US-Notenbanksitzung von Anfang Mai.

Die US-Notenbanker sind zwar der Auffassung gewesen, die Zinssätze müssten auf jeder ihrer nächsten beiden Sitzungen um einen 50 Basispunkte erhöht werden. Allerdings scheinen die Fed-Mitglieder im weiteren Jahresverlauf zu einem flexibleren Vorgehen bereit um die hohe Inflation einzudämmen. Auch vor dem Hintergrund der Auswirkungen auf die Konjunktur. Außerdem zeigte das Protokoll, dass zunächst keine noch aggressiveren Zinsschritte zu erwarten sein dürften.

Für den Schanghai-Composite geht es um 0,7 Prozent nach oben. Der Kospi in Seoul zeigt sich mit einem leichten Plus von 0,2 Prozent. Die südkoreanische Notenbank hat die Zinsen erneut um 25 Basispunkte angehoben um die hohe Inflation in den Griff zu bekommen. Dies war vom Markt so erwartet worden. Der Nikkei-Index in Tokio gewinnt 0,1 Prozent.

In Schanghai stehen zudem die Quartalszahlen von Alibaba und Baidu im Fokus, die im weiteren Tagesverlauf veröffentlicht werden, so Analyst Yeap Jun Rong von IG. Diese dürften, wie bereits bei Tencent gesehen, ein langsameres Umsatzwachstum zeigen. Die Aktien fallen im Vorfeld um 1,5 bzw. 1,0 Prozent.

Bei den Einzelwerten fallen in Tokio die Papiere von Mitsubishi Electric um 4,5 Prozent. Das Unternehmen hat weitere Probleme bei der Qualitätskontrolle gemeldet. In Australien steht eine mögliche Übernahme im Fokus. Das Datenverarbeitungsunternehmen Appen teilte mit, dass es ein Übernahmeangebot in Höhe von 1,17 Milliarden australischen Dollar von Telus erhalten hat. Für die Appen-Aktie geht es um 29,4 Prozent nach oben.

S&P/ASX 200 (Sydney) 7.128,00 -0,4% -4,3% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 26.713,85 +0,1% -7,1% 08:00

Kospi (Seoul) 2.623,04 +0,2% -11,9% 08:00

Schanghai-Comp. 3.127,81 +0,7% -14,1% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 20.126,08 -0,2% -14,2% 10:00

Straits-Times (Sing.) 3.203,73 +0,8% +2,2% 11:00

KLCI (Malaysia) 1.536,71 +0,1% -2,3% 11:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 9:15 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0701 +0,2% 1,0681 1,0687 -5,9%

EUR/JPY 136,29 +0,3% 135,94 135,81 +4,1%

EUR/GBP 0,8502 +0,1% 0,8491 0,8523 +1,2%

GBP/USD 1,2587 +0,1% 1,2578 1,2540 -7,0%

USD/JPY 127,37 +0,1% 127,26 127,12 +10,7%

USD/KRW 1.265,64 -0,1% 1.266,94 1.264,10 +6,5%

USD/CNY 6,7176 +0,4% 6,6928 6,6698 +5,7%

USD/CNH 6,7366 +0,4% 6,7110 6,6799 +6,0%

USD/HKD 7,8496 -0,0% 7,8499 7,8492 +0,7%

AUD/USD 0,7092 +0,1% 0,7088 0,7111 -2,3%

NZD/USD 0,6475 -0,0% 0,6477 0,6506 -5,2%

Bitcoin

BTC/USD 29.826,52 +0,1% 29.793,08 29.779,69 -35,5%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 110,89 110,33 +0,5% 0,56 +52,4%

Brent/ICE 114,52 114,03 +0,4% 0,49 +49,6%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.850,89 1.853,47 -0,1% -2,59 +1,2%

Silber (Spot) 21,87 21,99 -0,5% -0,12 -6,2%

Platin (Spot) 948,35 947,80 +0,1% +0,55 -2,3%

Kupfer-Future 4,24 4,26 -0,3% -0,01 -4,7%

May 26, 2022 00:23 ET (04:23 GMT)