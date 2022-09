MÄRKTE ASIEN/Leichte Aufschläge - Südkorea sehr fest

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Die asiatischen Börsen zeigen sich am Dienstag im späten Geschäft mit moderaten Aufschlägen. Der etwas nachgebende Dollar untermauert die leicht positive Risikoneigung, die Aktien zu Gute kommt. Die militärischen Erfolge der Ukraine gegen die russischen Invasoren mehren die Hoffnungen auf ein baldiges Kriegsende. Große Kauflaune werde aber im Vorfeld der US-Verbraucherpreise, die am Dienstag lange nach Börsenschluss in Asien veröffentlicht werden, nicht aufkommen, sagt ein Händler.

Marktteilnehmer hoffen auf einen leichten Rückgang der Inflation gegenüber dem Vormonat, womit diese ihren Höhepunkt erreicht haben könnte. Im Gefolge könnten die US-Notenbanker dann etwas weniger falkenhaft klingen. Ein 9-prozentiger Jahressprung der japanischen Großhandelspreise verdeutlicht einmal mehr das Inflationsproblem. Im Kampf gegen selbige sorgen gestiegene Zinsen in Neuseeland bereits für deutlich sinkende Hausimmobilienpreise.

Autowerte in China vorn

Nach der Feiertagspause zeigen sich HSI in Hongkong und Schanghai-Composite etwas fester - etwas gestützt von einer gestiegenen Kreditvergabe. Die staatlichen Stellen in China haben zudem weitere Wirtschaftsstimuli bekannt gegeben, um die siechende Konjunktur anzukurbeln, die wiederum von Lockdowns ausgebremst wird. Im Automobilsektor legen Geely Automobile um 1,8 und BYD um 2,2 Prozent zu. Positive Absatzdaten im August stützen.

In Südkorea, wo am Vortag ebenfalls nicht gehandelt worden war, zeigt sich der Kospi (+2,7%) sehr fest. Vor allem Bauwerte treiben den Markt: Hyundai Engineering & Construction gewinnen 2,1 und Daewoo Engineering & Construction 2,8 Prozent.

Der Nikkei-225 in Tokio legt um 0,1 Prozent auf 28.584 Punkte zu. Erneut stützen Eisenbahn- und Fluglinientitel den Markt, sie stehen Abgaben bei Automobil- und Elektronikwerten gegenüber. Erstere erhalten Rückenwind von der Hoffnung auf Einreiseerleichterungen. Nintendo steigen nach Schlagzeilen über kräftige Verkäufe des Spiels "Splatoon 3" um 5,2 Prozent.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 7.007,60 +0,6% -5,9% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 28.598,06 +0,2% -0,9% 08:00

Kospi (Seoul) 2.445,25 +2,6% -17,9% 08:00

Schanghai-Comp. 3.272,72 +0,3% -10,1% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 19.441,45 +0,4% -17,1% 10:00

Straits-Times (Sing.) 3.289,89 +0,5% +4,4% 11:00

KLCI (Malaysia) 1.483,06 -1,0% -4,4% 11:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 9:28 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0125 +0,0% 1,0121 1,0191 -11,0%

EUR/JPY 144,34 -0,1% 144,54 145,55 +10,3%

EUR/GBP 0,8667 +0,0% 0,8665 0,8721 +3,2%

GBP/USD 1,1682 +0,0% 1,1681 1,1688 -13,7%

USD/JPY 142,58 -0,2% 142,82 142,75 +23,9%

USD/KRW 1.377,20 +0,1% 1.375,19 1.378,32 +15,8%

USD/CNY 6,9236 -0,0% 6,9265 6,9265 +8,9%

USD/CNH 6,9264 +0,1% 6,9173 6,9234 +9,0%

USD/HKD 7,8487 -0,0% 7,8492 7,8493 +0,7%

AUD/USD 0,6873 -0,2% 0,6888 0,6884 -5,4%

NZD/USD 0,6129 -0,1% 0,6136 0,6150 -10,2%

Bitcoin

BTC/USD 22.292,83 -0,2% 22.343,60 22.051,32 -51,8%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 87,55 87,78 -0,3% -0,23 +23,4%

Brent/ICE 93,70 94 -0,3% -0,30 +26,7%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.721,53 1.724,75 -0,2% -3,23 -5,9%

Silber (Spot) 19,65 19,79 -0,7% -0,14 -15,7%

Platin (Spot) 903,85 909,58 -0,6% -5,73 -6,9%

Kupfer-Future 3,63 3,62 +0,1% +0,00 -18,2%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

===

