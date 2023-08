MÄRKTE ASIEN/Leichte Erholung - Schanghai dreht wieder ins Minus

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Mehrheitlich mit leichten Aufschlägen zeigen sich die ostasiatischen Aktienmärkte am Dienstag. Allerdings halten sich die Gewinne vor dem Hintergrund der anhaltenden Konjnuktursorgen in China und vor dem Auftritt von Fed-Chairman Jerome Powell auf dem Notenbankertreffen in Jackson Hole am Freitag in Grenzen. Der Nikkei-Index in Tokio verbessert sich um 0,8 Prozent auf 31.810 Punkte.

Auch Hongkong, wo es zuletzt sieben Handelstag in Folge nach unten gegangen war, erholt sich leicht. Der Hang-Seng-Index gewinnt 0,2 Prozent. Teilnehmer sprechen aber lediglich von einer technischen Gegenbewegung. Dagegen verliert der Schanghai-Composite nach anfänglichen Gewinnen erneut 0,2 Prozent.

An den chinesischen Märkten verdauen die Anleger weiter die Auswirkungen der jüngsten Zinssenkungen der chinesischen Notenbank. Allerdings herrscht Skepsis, ob die bislang beschlossenen Maßnahmen ausreichen, um die lahmende Konjunktur in China wieder in Gang zu bringen. Vielmehr wird weiter auf ein großes Stimulierungspaket gesetzt.

Die Anleger hoffen, dass Powell Hinweise zum weiteren Zinskurs der US-Notenbank geben wird. Doch könnten diese Hoffnungen enttäuscht werden, denn die Fed hatte zuletzt betont, ihre Entscheidungen "datenabhängig" treffen zu wollen. Zudem gab es vermehrt Stimmen von Fed-Mitgliedern, dass der Kampf gegen die Inflation noch nicht gewonnen ist. Somit drohen eher weitere Zinserhöhungen oder zumindest ein für länger erhöhtes Zinsniveau.

Die Analysten der OCBC warnen davor, dass die Stimmung an den chinesischen Märkten zunehmend brüchig geworden ist, weil die Verwirrung über die aktuellen politischen Prioritäten zunimmt, nachdem die Zentralbank am Montag den fünfjährigen Referenzzinssätze für Bankkredite (LPR) an Unternehmen und Haushalte überraschend unverändert gelassen hat.

BHP nach Geschäftszahlen schwächer

Bei den Einzelwerten geht es für die BHP-Aktie in Sydney um 1,5 Prozent nach unten. Der Bergbaukonzern vermeldete, dass der Jahresgewinn im Vergleich zum Vorjahr um mehr als die Hälfte gesunken ist. Dies spiegelt den Rückgang der Rohstoffpreise wider, der die Gewinne in der gesamten Branche schmälert, da Chinas Wirtschaft strauchelt und große Märkte wie die USA mit deutlich höheren Zinssätzen zu kämpfen haben. Rio Tinto hatte im Vormonat bereits einen Rückgang des Nettogewinns im ersten Halbjahr um 43 Prozent vermeldet. Rio Tinto verlieren 0,4 Prozent.

Die Titel von Woodside Energy fallen um 1,3 Prozent. Der Ölkonzern verzeichnete im ersten Halbjahr einen Rekordnettogewinn, wobei sich vor allem die Übernahme der Erdölsparte von BHP positiv ausgewirkt habe. Woodside wurde mit der Übernahme zu einem der zehn größten unabhängigen Öl- und Gasproduzenten weltweit. Dies habe die schwächeren Öl- und Gaspreise mehr als ausgeglichen, teilte der Konzern mit.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 7.116,60 +0,0% +1,1% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 31.810,67 +0,8% +20,5% 08:00

Kospi (Seoul) 2.518,58 +0,4% +12,6% 08:00

Schanghai-Comp. 3.085,48 -0,2% -0,1% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 17.652,14 +0,2% -9,3% 10:00

Taiex (Taiwan) 0,00 0% +15,9% 07:30

Straits-Times (Sing.) 3.151,80 -0,1% -2,4% 11:00

KLCI (Malaysia) 1.451,68 +0,1% -3,3% 11:00

BSE (Mumbai) 0,00 0% +7,2% 12:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 9:37 % YTD

EUR/USD 1,0913 +0,1% 1,0897 1,0888 +2,0%

EUR/JPY 159,39 +0,0% 159,32 158,31 +13,6%

EUR/GBP 0,8544 +0,0% 0,8542 0,8545 -3,5%

GBP/USD 1,2772 +0,1% 1,2757 1,2739 +5,6%

USD/JPY 146,06 -0,1% 146,22 145,41 +11,4%

USD/KRW 1.337,75 -0,3% 1.341,47 1.342,78 +6,0%

USD/CNY 7,2001 -0,1% 7,2101 7,3064 +4,4%

USD/CNH 7,2936 +0,1% 7,2867 7,3176 +5,3%

USD/HKD 7,8339 -0,1% 7,8389 7,8358 +0,3%

AUD/USD 0,6420 +0,1% 0,6414 0,6405 -5,8%

NZD/USD 0,5935 +0,1% 0,5928 0,5915 -6,6%

Bitcoin

BTC/USD 26.025,43 -0,7% 26.198,28 26.037,26 +56,8%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 80,73 80,72 +0,0% +0,01 +2,4%

Brent/ICE 84,35 84,46 -0,1% -0,11 +2,0%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.896,05 1.894,79 +0,1% +1,26 +4,0%

Silber (Spot) 23,29 23,38 -0,4% -0,09 -2,8%

Platin (Spot) 913,23 914,00 -0,1% -0,78 -14,5%

Kupfer-Future 3,73 3,72 +0,2% +0,01 -2,3%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

===

