MÄRKTE ASIEN/Leichte Erholung zu Wochenbeginn

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--Mit leichten Gewinnen starten die Börsen in Ostasien und Australien in die neue Handelswoche. Teilnehmer verweisen unter anderem auf die positiven Vorgaben der Wall Street. Jedoch werde auch auf weitere Inflationsdaten aus den USA im Wochenverlauf gewartet. Dann steht der PCE-Deflator, der von der US-Notenbank bevorzugte Inflationsindikator, auf der Agenda. Teilnehmer erhoffen sich hier weitere Hinweise über den künftigen Zinskurs der Fed. Zuletzt hatten die Zinssenkungshoffnungen einen herben Dämpfer erlitten. Es wird jetzt erst für September mit einer ersten Zinssenkung gerechnet.

Die Aufschläge an den asiatischen Handelsplätzen bewegen sich insgesamt in recht engen Bahnen. So geht es für den Schanghai-Composite um 0,4 Prozent nach oben und der Hang-Seng-Index gewinnt 0,3 Prozent. Hier stützen neue chinesische Konjunkturdaten. Die Gewinne der chinesischen Industrie sind im April wieder gestiegen und haben damit den Rückgang vom Vormonat umgekehrt. Von Peking ergriffene Stimulierungsmaßnahmen zeigten Wirkung und die Nachfrage für chinesische Produkte verbesserte sich.

Der sich abkühlende Optimismus über die jüngsten Konjunkturmaßnahmen aus Peking bremst aber die Entwicklung an den Börsen in China, heißt es. Die Regierung habe zwar eine Reihe von Stützungsmaßnahmen für die Wirtschaft, insbesondere für den Immobilien-Sektor angekündigt, doch stellen sich Analysten die Frage, wie diese Maßnahmen durchgeführt und finanziert werden sollen.

Zudem hat die chinesische Wertpapieraufsichtsbehörde (China Securities Regulatory Commission) für den Abbau von Beteiligungen großer Investoren strengere Regeln erlassen, was die Marktstimmung ebenfalls leicht stützt.

BoJ-Aussagen werden leicht positiv gewertet

Für den Nikkei-225 geht es um 0,2 Prozent aufwärts. Nach Ansicht des stellvertretenden Gouverneurs der Bank of Japan (BoJ), Shinichi Uchida, steht Japan kurz vor der vollständigen Überwindung der jahrzehntelangen Deflation . "Es ist zwar immer noch eine große Herausforderung, die Inflationserwartungen auf 2 Prozent zu verankern, aber das Ende unseres Kampfes ist in Sicht", so Uchida. Im März hatte die Notenbank beschlossen, die Zinssätze zum ersten Mal seit 2007 anzuheben. Sie war der Ansicht, dass ein positiver Zyklus von Löhnen und Preisen endlich zu wirken beginnt. Die Äußerungen von Uchida dürften den Eindruck verstärken, dass die Bank auf dem Weg zu einer schrittweisen Straffung der Geldpolitik ist.

In Seoul klettert der Kospi um 0,5 Prozent. Hier stützen vor allem die Aufschläge der Technologiewerte mit den positiven Vorgaben der Wall Street vom Freitag. Die Aktien von SK Hynix legen um 4,0 Prozent zu. Bei den Finanzwerten kommt es vereinzelt zu einer Erholung von den jüngsten Abgaben, heißt es. So steigen die Titel von Hana Financial um 1,3 Prozent.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 7.785,30 +0,7% +2,6% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) 38.710,04 +0,2% +15,5% 08:00

Kospi (Seoul) 2.700,37 +0,5% +1,7% 08:00

Schanghai-Comp. 3.100,22 +0,4% +4,2% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 18.665,79 +0,3% +9,1% 10:00

Straits-Times (Sing.) 3.320,94 +0,1% +2,4% 11:00

KLCI (Malaysia) 1.619,66 +0,0% +11,3% 11:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 9:20 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0848 +0,0% 1,0846 1,0817 -1,8%

EUR/JPY 170,03 -0,1% 170,21 169,86 +9,3%

EUR/GBP 0,8514 -0,0% 0,8514 0,8518 -1,9%

GBP/USD 1,2741 +0,0% 1,2738 1,2699 +0,1%

USD/JPY 156,74 -0,1% 156,94 157,02 +11,2%

USD/KRW 1.368,52 +0,1% 1.368,52 1.369,48 +5,4%

USD/CNY 7,1111 0% 7,1111 7,1093 +0,2%

USD/CNH 7,2584 -0,1% 7,2621 7,2579 +2,0%

USD/HKD 7,8114 -0,0% 7,8117 7,8110 +0,0%

AUD/USD 0,6636 +0,1% 0,6628 0,6602 -2,5%

NZD/USD 0,6131 +0,2% 0,6118 0,6097 -3,0%

Bitcoin

BTC/USD 68.840,82 +0,6% 68.444,53 67.146,18 +58,1%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 78,01 77,72 +0,4% +0,29 +7,6%

Brent/ICE 82,34 82,12 +0,3% +0,22 +7,7%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.343,00 2.334,00 +0,4% +9,00 +13,6%

Silber (Spot) 30,80 30,36 +1,5% +0,45 +29,6%

Platin (Spot) 1.041,93 1.029,05 +1,3% +12,88 +5,0%

Kupfer-Future 4,77 4,75 +0,4% +0,02 +21,7%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

===

