MÄRKTE ASIEN/Leichte Gewinne - Handelsgespräche stützen Schanghai

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Aufwärts geht es an den Börsen in Ostasien und Australien zum Wochenausklang. Vor allem für den Schanghai-Composite geht es deutlich nach oben, der 2,5 Prozent auf 3.069 Punkte gewinnt. Im Verlauf lag der Index sogar schon knapp drei Prozent im Plus. Teilnehmer verweisen zur Begründung auf weitere Fortschritte bei den Handelsgesprächen zwischen den USA und China. So soll die chinesische Seite unerwartete Zugeständnisse in der Frage des geistigen Eigentums gemacht haben. In der kommenden Woche sollen die Gespräche in Washington dann fortgesetzt werden.

Der Wirtschaftsberater des US-Präsidenten, Larry Kudlow, teilte bei einer Pressekonferenz mit, die Regierung sei darauf vorbereitet, die Gespräche mit China Wochen oder auch Monate fortzusetzen. Dies wird am Markt als ein Zeichen gewertet, dass beide Seiten auf eine Einigung hinarbeiten wollen.

"Die Augen der Investoren sind auf weitere Details zu den Handelsgesprächen gerichtet, was zu einer erhöhten Intraday-Volatilität an den Märkten führen könnte", so Analyst Jingyi Pan von IG in einem Marktkommentar. Händler verweisen in Schanghai aber auch auf verstärkte Gelegenheitskäufe am Ende des Quartals.

Gute Daten stützen das Sentiment in Tokio

Der Nikkei-225 klettert in Tokio um 0,8 Prozent auf 21.202 Punkte. Händler begründen dies neben den leicht positiven US-Vorgaben auch mit der etwas besser als erwartet ausgefallenen japanischen Industrieproduktion für den Februar. Auch die Arbeitslosenquote lag im Februar mit 2,3 Prozent unter der Schätzung von 2,5 Prozent. Dagegen trafen die Kernverbraucherpreise die Prognose der Analysten. Auch der wieder schwächelnde Yen wirkt sich positiv auf das Sentiment aus. Mit der steigenden Risikofreude der Investoren ebbe das Interesse an dem "sicheren Hafen" etwas ab, heißt es. Der Dollar klettert auf 110,72 Yen, nach 110,10 Yen am Vortag.

Das mit Spannung erwartete US-BIP für das vierte Quartal ist in zweiter Lesung zwar leicht nach unten revidiert worden, traf allerdings die Markterwartung. Mit 2,2 Prozent fiel das US-Wachstum immer noch recht deutlich aus.

In Sydney schloss der S&P/ASX-200 mit einem Plus von 0,1 Prozent und verzeichnete mit einem Aufschlag von 9,5 Prozent das beste Quartal seit neun Jahren. Der Hang-Seng-Index verbessert sich um 0,8 Prozent und der Kospi rückt in Seoul um 0,5 Prozent vor. Ein neuerliches Rekordhoch, bereits das vierte in Folge, verzeichnete der neuseeländische Aktienmarkt. Der NZX-50 legte um weitere 0,8 Prozent zu. Er stieg im abgelaufenen Monat damit um 5,6 Prozent und erzielte das stärkste Plus seit Juli 2016.

Wanhua Chemical mit erneuter MDI-Preiserhöhung gesucht

Die Aktien von Wanhua Chemical steigen in Schanghai um 4,3 Prozent, nachdem das Unternehmen die Preise für Methylendiphenylisocyanate (MDI) erneut angehoben hat. Das Unternehmen ist der weltweit größte MDI-Hersteller. Das Produkt ist ein wesentlicher Rohstoff für Polyurethan, Polyamidimid bzw. Weichschaum-, Isolierschaum- und Klebstoffe. Die Analysten von Nomura weisen allerdings darauf hin, dass ein Großteil der jüngsten Preiserhöhungen schon in den Kurs eingepreist sei. Bereits im Februar habe es eine Preisanhebung gegeben. Für das erste Quartal steht bei der Aktie von Wanhua Chemical nun ein Plus von knapp 61 Prozent zu Buche.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 6.180,70 +0,07% k.A. 06:00

Nikkei-225 (Tokio) 21.201,88 +0,80% +5,93% 07:00

Kospi (Seoul) 2.139,33 +0,53% +4,82% 07:00

Schanghai-Comp. 3.068,69 +2,46% +23,05% 08:00

Hang-Seng (Hongk.) 29.005,56 +0,80% +11,33% 09:00

Straits-Times (Sing.) 3.216,05 +0,39% +4,22% 10:00

KLCI (Malaysia) 1.648,79 +0,45% -2,91% 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 9.38 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1234 +0,0% 1,1228 1,1243 -2,0%

EUR/JPY 124,38 +0,1% 124,24 123,87 -1,1%

EUR/GBP 0,8592 -0,1% 0,8600 0,8556 -4,5%

GBP/USD 1,3075 +0,1% 1,3056 1,3148 +2,6%

USD/JPY 110,72 +0,1% 110,66 110,14 +1,0%

USD/KRW 1136,08 +0,0% 1135,59 1138,75 +2,0%

USD/CNY 6,7247 -0,2% 6,7390 6,7284 -2,2%

USD/CNH 6,7345 -0,0% 6,7368 6,7380 -2,0%

USD/HKD 7,8499 +0,0% 7,8499 7,8500 +0,2%

AUD/USD 0,7093 +0,2% 0,7079 0,7087 +0,7%

NZD/USD 0,6796 +0,3% 0,6777 0,6809 +1,2%

Bitcoin

BTC/USD 4.009,30 +0,0% 4.008,25 4.001,87 +7,8%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 59,61 59,30 +0,5% 0,31 +28,2%

Brent/ICE 68,11 67,82 +0,4% 0,29 +24,6%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.290,09 1.291,18 -0,1% -1,09 +0,6%

Silber (Spot) 15,03 15,03 +0,0% +0,00 -3,0%

Platin (Spot) 846,50 841,50 +0,6% +5,00 +6,3%

Kupfer-Future 2,90 2,87 +1,1% +0,03 +8,8%

===

