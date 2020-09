MÄRKTE ASIEN/Leichte Verluste nach schwachen US-Vorlagen

SCHANGHAI (Dow Jones)--Überwiegend Verluste verzeichnen die asiatischen Märkte am Montag im Verlauf. Die Börse in Japan bleibt am Montag und Dienstag feiertagsbedingt geschlossen. Von der Wall Street kommen wenig berauschende Vorlagen, dort ist es am Freitag nach einer wechselhaften Handelswoche abwärts gegangen. Noch immer vermissen die Anleger in den USA klare Signale in Richtung eines Stimulierungspakets. Sorge bereitet nach wie vor die steigende Zahl von Corona-Infizierten in vielen Ländern. Daneben wartet der Markt aber auch auf einen Auftritt von US-Notenbank-Chef Jerome Powell vor dem Kongress, von dem sich Teilnehmer Hinweise über das Vorgehen wegen Corona erhoffen.

Entspannung im Tiktok-Streit

Derweil zeichnet sich in den USA im Streit um das US-Geschäft der chinesischen Video-Plattform Tiktok eine Lösung ab. US-Präsident Donald Trump hat am Wochenende im Grundsatz einer Vereinbarung zugestimmt, bei dem Tiktok mit Oracle und Walmart, dem weltgrößten Einzelhändler, eine Partnerschaft eingehen will. Das US-Geschäft soll dann als Tiktok Global fortgeführt werden.

Das US-Handelsministerium verschob die für Sonntag geplante Sperre der Tiktok-App einstweilen um eine Woche. Tiktok hatte dagegen am Freitagabend noch bei einem Gericht in Washington Klage eingereicht. In trockenen Tüchern ist der Deal mit Oracle und Walmart allerdings noch nicht, denn die Verhandlungen gehen weiter. Auch die chinesische Regierung redet bei den Verhandlungen mit und muss zustimmen. Dennoch wird die Aktion als Entspannungssignal zwischen den beiden Ländern gesehen, und Teilnehmer führen die steigenden Notierungen asiatischer Währungen hierauf zurück.

Im Übrigen bezweifeln die Börsianer aber, dass sich die amerikanisch-chinesischen Beziehungen in nächster Zeit weiter entspannen werden. Trump werde im Vorfeld der Wahlen weiter auf Konfliktkurs mit China gehen, um von anderen Themen wie Corona abzulenken, heißt es.

Nur moderate Verluste in Festands-China

In Schanghai geht es um 0,4 Prozent abwärts. Händler sehen darin aber auch eine technische Reaktion auf den Freitag, als der größte Tagesgewinn seit fast einem Monat verzeichnet wurde. Die Experten von N-Securities warnen, dass die Stimmung am Montag flau bleiben dürfte und verweisen auf die Schwäche der Wall Street und die anhaltenden geopolitischen Spannungen zwischen China und den USA.

Deutlicher nach unten (-0,9 Prozent) geht es in Hongkong, auch hier lasten die US-Vorgaben. KGI Securities geht davon aus, dass der Markt in nächster Zeit innerhalb seiner jüngsten Spanne verbleiben dürfte. Eine gute Unterstützung befinde sich bei 24.000 Punkten.

Kleinere Verluste verzeichnet der Kospi in Südkorea, nachdem er zunächst noch leicht im Plus gelegen hatte. Die Exporte des Landes sind in den ersten 20 September-Tagen um 3,6 Prozent gestiegen. Belastend wirkt hingegen, dass die Regierung die nationsweiten coronabedingten Beschränkungen um eine weitere Woche verlängern will. Zu den gesuchten Branchen gehören Pharma- und Autowerte.

SK Hynix steigen um 1,3 Prozent. Der Halbleiter-Konzern dürfte von der Nachfrage nach Personalcomputern profitieren, vermutet Citi Research. Die Analysten empfehlen die Aktie weiter zum Kauf und erhöhen das Kursziel.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 5.818,50 -0,78% -12,95% 08:00

Kospi (Seoul) 2.405,41 -0,29% +9,45% 08:00

Schanghai-Comp. 3.323,83 -0,43% +8,97% 09:00

Hang-Seng (Hongk.) 24.242,57 -0,87% -10,59% 10:00

Straits-Times (Sing.) 2.507,35 +0,39% -22,50% 11:00

KLCI (Malaysia) 1.505,10 -0,10% -5,17% 11:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 8:36 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1867 +0,2% 1,1844 1,1894 +5,8%

EUR/JPY 123,75 -0,1% 123,83 125,46 +1,5%

EUR/GBP 0,9157 -0,0% 0,9160 0,9029 +8,2%

GBP/USD 1,2960 +0,2% 1,2931 1,3172 -2,2%

USD/JPY 104,28 -0,3% 104,56 105,47 -4,1%

USD/KRW 1165,00 -0,4% 1165,00 1183,39 +0,9%

USD/CNY 6,7693 +0,1% 6,7693 6,9415 -2,8%

USD/CNH 6,7585 -0,1% 6,7678 6,9401 -3,0%

USD/HKD 7,7501 -0,0% 7,7501 7,7502 -0,5%

AUD/USD 0,7318 +0,3% 0,7296 0,7205 +4,4%

NZD/USD 0,6774 +0,2% 0,6763 0,6643 +0,6%

Bitcoin

BTC/USD 10.944,26 +0,7% 10.868,76 11.671,76 +51,8%

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 41,15 41,11 +0,1% 0,04 -28,2%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.954,08 1.950,56 +0,2% +3,53 +28,8%

Silber (Spot) 26,88 26,77 +0,4% +0,11 +50,6%

Platin (Spot) 941,75 934,10 +0,8% +7,65 -2,4%

Kupfer-Future 3,11 3,11 -0,1% -0,00 +10,1%

===

