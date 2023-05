MÄRKTE ASIEN/Leichter - Anleger reduzieren Risiken vor Fed-Zinsentscheid

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Die Aktienmärkte in Ostasien und Australien haben am Mittwoch mit deutlichen Abschlägen geschlossen. Die Anleger reduzierten Risiken im Vorfeld der Zinsentscheidung der US-Notenbank, hieß es aus dem Markt. Damit folgten sie der Wall Street, die mit deutlichen Verlusten geschlossen hatte. Es wird überwiegend erwartet, dass die Fed den Leitzins am Mittwochabend (20 Uhr MESZ) um 25 Basispunkte auf den Bereich 5,00 bis 5,25 Prozent erhöht.

An einigen Handelsplätzen in der Region fand wegen Feiertagen kein Handel statt. So waren die Börsen in China wegen der Feierlichkeiten zum Tag der Arbeit erneut geschlossen. Und in Tokio fand wegen einer dreitägigen Handelspause ebenfalls kein Geschäft statt. Die Anleger in Japan können somit erst kommende Woche auf den Zinsentscheid der US-Notenbank reagieren.

In Hongkong gab der Hang-Seng-Index im späten Handel 1,5 Prozent nach. Nach Ansicht der Analysten von CICC mangelt es an klaren Katalysatoren. Zudem warteten die Anleger auf weitere Indikatoren hinsichtlich der Stärke und des Tempos der wirtschaftlichen Erholung Chinas. Viele Analysten verwiesen auch auf externe Risikofaktoren wie eine mögliche weltweite Rezession, die die Risikobereitschaft beeinträchtige.

In Südkorea büßte der Kospi 0,9 Prozent ein. Vor allem ausländische und institutionelle Anleger übten sich mit Blick auf die Fed-Zinsentscheidung in Zurückhaltung und waren Nettoverkäufer. Der Kosmetikhersteller Amorepacific knickte um 6,4 Prozent ein, nachdem das Unternehmen im ersten Quartal schwache Ergebnisse im wichtigsten Kosmetikgeschäft vermeldet hat. Die Aktie des Index-Schwergewichts Samsung Electronics gab 0,5 Prozent nach.

Die Börse in Sydney gab nach den Vortagesverlusten weitere 1,0 Prozent nach. Die Titel der Banken ANZ, Westpac, Commonwealth und NAB verloren zwischen 1,6 und 1,9 Prozent. Bei den Rohstoffwerten büßten BHP, Rio Tinto und Fortescue zwischen 0,8 und 4,1 Prozent ein. Am Vortag hatte die unerwartete Anhebung des Leitzinses um 25 Basispunkte auf 3,85 Prozent durch die australische Zentralbank belastet.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 7.197,40 -1,0% +2,3% 08:00

Nikkei-225 (Tokio) FEIERTAG

Kospi (Seoul) 2.501,40 -0,9% +11,8% 08:00

Schanghai-Comp. FEIERTAG

Hang-Seng (Hongk.) 19.631,73 -1,5% +0,8% 10:00

Straits-Times (Sing.) 3.255,57 -0,8% +0,9% 11:00

KLCI (Malaysia) 1.421,38 -0,3% -4,6% 11:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 9:35 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1036 +0,3% 1,1002 1,1006 +3,1%

EUR/JPY 149,79 -0,3% 150,23 149,36 +6,7%

EUR/GBP 0,8818 -0,0% 0,8822 0,8816 -0,4%

GBP/USD 1,2515 +0,4% 1,2471 1,2482 +3,5%

USD/JPY 135,78 -0,6% 136,55 135,72 +3,6%

USD/KRW 1.337,20 -0,2% 1.340,34 1.339,32 +6,0%

USD/CNY 6,9121 0% 6,9121 6,9223 +0,2%

USD/CNH 6,9303 -0,0% 6,9335 6,9341 +0,0%

USD/HKD 7,8499 +0,0% 7,8498 7,8499 +0,5%

AUD/USD 0,6665 +0,0% 0,6663 0,6597 -2,2%

NZD/USD 0,6233 +0,4% 0,6208 0,6138 -1,9%

Bitcoin

BTC/USD 28.635,48 -0,1% 28.666,71 29.479,10 +72,5%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 71,51 71,66 -0,2% -0,15 -10,8%

Brent/ICE 75,24 75,32 -0,1% -0,08 -10,7%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 37,75 37,53 +0,6% +0,22 -51,8%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.017,36 2.016,67 +0,0% +0,69 +10,6%

Silber (Spot) 25,34 25,43 -0,3% -0,08 +5,8%

Platin (Spot) 1.069,48 1.070,00 -0,0% -0,53 +0,1%

Kupfer-Future 3,83 3,85 -0,5% -0,02 +0,4%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/err/smh

(END) Dow Jones Newswires

May 03, 2023 03:36 ET (07:36 GMT)