MÄRKTE ASIEN/Leichter - Gewinnmitnahmen drücken Nikkei-Index um 1,2%

Von Steffen Gosenheimer

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--Nach einem noch uneinheitlichen Handelsverlauf haben die Aktienmärkte in Ostasien am Montag nach einem schwachen Schlussgeschäft mit Abgaben geschlossen. Der Abwärtstendenz konnte sich lediglich Sydney (+0,5%) entziehen, wo der Handel wie üblich bereits früher endete. Hier führen Immobilienaktien die Gewinnerliste an.

Von den US-Börsen waren wenig inspirierende Vorgaben gekommen, insgesamt fehlten dem Markt frische Impulse. Der Markt warte auf möglicherweise bewegende Konjunkturdaten im Verlauf der Woche - insbesondere neue Inflationsdaten aus den USA, die maßgeblich sein könnten für die von der US-Notenbank avisierten Zinssenkungen im Jahresverlauf, hieß es.

Klares Schlusslicht war Tokio mit einem Minus des Nikkei-225-Index von 1,2 Prozent auf 40.414 Punkte. Teilnehmer erklärten das in erster Linie mit Gewinnmitnahmen nach dem Erreichen eines Rekordhochs am Freitag. Nach kleinen Gewinnen zum Start ging auch der Kospi mit Verlusten aus dem Tag, er büßte aber lediglich 0,4 Prozent ein. Schanghai gab um 0,7 Prozent nach, Hongkong lag im Späthandel 0,2 Prozent zurück.

Unter den Einzelwerten ging es in Hongkong für Meituan um 5,6 Prozent nach oben, nachdem der Online-Einzelhandelsdienstleister robuste Viertquartalszahlen ausgewiesen hatte. Wuxi Apptec (+5,2%) und Wuxi Biologics (+7,1%) legten ebenfalls deutlich zu. Hier sorgt für Käufe, dass in den USA der Republikaner Mike Gallagher zurücktreten will. Er gilt als Mitinitiator der Pläne zur Eindämmung der US-Geschäfte chinesischer Biotechnologieunternehmen. Nach besser als erwartet ausgefallenen Viertquartalszahlen verteuerte sich die Aktie des Ölunternehmens Cnooc um 2,4 Prozent.

In Seoul reagierte die Aktie des Batteriematerialherstellers L&F (+0,1%) nur mit einem kleinen Plus auf den Erhalt eines Großauftrags. Hyundai und Kia kamen um 1,6 bzw. 1,2 Prozent zurück, nachdem die beiden Unternehmen nun auch in den USA Elektrofahrzeuge wegen möglicher technischer Probleme zurückrufen.

In Sydney verteuerten sich ANZ um 0,3 Prozent, nachdem die Bank gegen Zahlung von knapp 60 Millionen Austral-Dollar einen Rechtsstreit aus dem Jahr 2021 im Zusammenhang mit Kreditkarten beigelegt hat.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 7.811,90 +0,5% +2,9% 06:00

Nikkei-225 (Tokio) 40.414,12 -1,2% +22,2% 07:00

Kospi (Seoul) 2.737,57 -0,4% +3,1% 07:00

Schanghai-Comp. 3.026,31 -0,7% +1,7% 08:00

Hang-Seng (Hongk.) 16.441,30 -0,4% -3,2% 09:00

Straits-Times (Sing.) 3.202,41 -0,5% -0,7% 10:00

KLCI (Malaysia) 1.536,83 -0,4% +6,0% 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 8.31 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0819 +0,1% 1,0809 1,0824 -2,0%

EUR/JPY 163,75 +0,1% 163,51 163,91 +5,2%

EUR/GBP 0,8583 +0,0% 0,8580 0,8582 #NV

GBP/USD 1,2605 +0,1% 1,2597 1,2611 #NV

USD/JPY 151,35 +0,1% 151,26 151,43 #NV

USD/KRW 1.342,54 -0,1% 1.344,13 1.341,10 #NV

USD/CNY 7,2088 +0,9% 7,1425 7,2277 #NV

USD/CNH 7,2503 -0,4% 7,2785 7,2652 +2,0%

USD/HKD 7,8209 -0,0% 7,8219 7,8180 #NV

AUD/USD 0,6522 +0,1% 0,6516 0,6516 #NV

NZD/USD 0,5995 +0,1% 0,5989 0,6009 #NV

Bitcoin

BTC/USD 67.076,66 +0,2% 66.968,40 66.290,12 +54,0%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 81,04 80,63 +0,5% +0,41 +11,6%

Brent/ICE 85,72 85,43 +0,3% +0,29 +11,7%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.166,96 2.166,94 +0,0% +0,02 +5,1%

Silber (Spot) 24,65 24,68 -0,1% -0,03 +3,7%

Platin (Spot) 898,32 897,85 +0,1% +0,46 -9,4%

Kupfer-Future 4,02 4,01 +0,2% +0,01 +2,8%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

