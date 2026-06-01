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MÄRKTE ASIEN/Leichter - Gewinnmitnahmen vor dem Wochenende

19.06.26 06:40 Uhr

DOW JONES--An den Börsen in Ostasien und Australien dominieren am Freitag negative Vorzeichen. In den USA hatten die Aktienkurse am Donnerstag kräftig zugelegt, beflügelt von der Absichtserklärung zur Beendigung des Krieges, die der Iran und die USA am späten Mittwoch unterzeichnet hatten. Allerdings drehten die US-Futures am Donnerstag nachbörslich ins Minus, denn in den USA steht ein langes Feiertagswochenende an. Die dortigen Börsen bleiben am Freitag wegen "Juneteenth" geschlossen. Das dürfte ein Grund sein, warum auch in Asien die Anleger vorsichtshalber etwas Geld vom Tisch nehmen. Denn wichtige Fragen müssen erst noch geklärt werden, unter anderem der Streit um das iranische Nuklearprogramm. Und auch wenn die Straße von Hormus, ein wichtiger Wasserweg für den Öltransport, offiziell nun wieder geöffnet ist, bleibt die Schifffahrt dort schwierig wegen zahlreicher Seeminen, die der Iran in der Meerenge ausgebracht hat. Überdies findet am Freitag der Große Verfall statt, der Volatilität in den Markt bringt.

In Tokio sinkt der Nikkei-225-Index um 0,2 Prozent. Der breiter gefasste Topix verliert 1 Prozent. An der Börse in Seoul geht es mit dem Kospi um 0,9 Prozent abwärts. Sowohl die japanische als auch die südkoreanische Börse hatten im frühen Handel allerdings Rekordstände verzeichnet, ehe Gewinnmitnahmen einsetzten. An den chinesischen Börsen wird am Freitag wegen des Drachenbootfests nicht gehandelt.

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INDEX zuletzt +/- % % YTD Handelsschluss

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.809,20 -1,1 +1,1 08:00

Topix 500 (Tokio) 3.153,60 -1,0 +18,6 08:00

Kospi (Seoul) 8.983,70 -0,9 +113,2 08:30

Hang-Seng (Hongkong) Feiertag 10:00

Shanghai-Composite Feiertag 09:00

Straits-Times (Singapur) 5.181,30 -0,6 +11,5 11:00

IDX Comp. (Indonesien) 6.123,31 -0,8 -29,2 10:00

KLCI (Malaysia) 1.701,63 -0,6 +1,3 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 9:10 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1439 -0,2 1,1456 1,1514 -2,6

EUR/JPY 184,62 -0,2 184,89 184,91 +0,3

EUR/GBP 0,8674 +0,0 0,8673 0,8654 -0,5

USD/JPY 161,37 0,0 161,37 160,60 +3,0

USD/KRW 1.539,00 +0,1 1.538,01 1.527,74 +6,8

USD/CNY 6,7686 +0,2 6,7686 6,7621 -3,2

USD/CNH 6,7945 +0,3 6,7776 6,7642 -2,6

USD/HKD 7,8373 0,0 7,8371 7,8372 +0,7

AUD/USD 0,6996 -0,3 0,7014 0,7032 +4,9

NZD/USD 0,5734 -0,4 0,5754 0,5786 -0,4

BTC/USD 62.599,83 -0,7 63.017,70 64.005,28 -28,6

ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 76,33 -0,4 -0,27 76,60

Brent/ICE 79,40 -0,6 -0,45 79,85

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.145,29 -1,5 -63,30 4.208,59

Silber 63,86 -3,0 -1,96 65,82

Platin 1.658,68 -2,2 -36,93 1.695,61

(Angaben ohne Gewähr)

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Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/mgo

(END) Dow Jones Newswires

June 19, 2026 00:40 ET (04:40 GMT)